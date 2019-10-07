Как с помощью IELTS получить образование за рубежом и найти там работу

Как подготовиться к поступлению в зарубежный университет

Чтобы поступить в зарубежный университет, нужно начать подготовку заранее – хотя бы за год. Это даст время, чтобы выбрать университет, позаботиться об аттестате и подтянуть английский.

Во многих университетах есть и дополнительные требования. Например, абитуриента могут попросить написать эссе о том, кем он хочет стать, к чему стремится и почему поступает именно в этот университет. «Налить воды» и обойтись общими фразами не получится, нужно постараться. А еще в некоторых университетах попросят подготовить портфолио.

Помимо этого, будущему студенту понадобится виза и сертификат IELTS. К слову, в разных университетах свои требования к знанию английского. Например, чтобы учиться в Великобритании, нужно набрать 6-7,5 баллов. В США достаточно 4,5-6,5, а в Германии – 6-7.

Почему IELTS – лучший вариант

IELTS — это самый популярный тест на знание английского языка в мире. Его результаты признают больше 10 тысяч организаций из 140 стран. Тест подойдет для разных целей — поступления в зарубежный университет, трудоустройства в иностранную компанию или переезда в англоязычную страну на ПМЖ.

Чтобы претендовать на высокий балл, нужно практиковать чтение, письмо, аудирование и разговорную речь. Есть много способов подготовиться и подтянуть свой английский: мобильное приложение IELTS Wordpower, подкасты, вебинары, игры, видео, тесты или просмотр фильмов и сериалов на английском языке. Многое из этого собрано на сайте British Council.