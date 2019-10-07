Как с помощью IELTS получить образование за рубежом и найти там работу

Со следующего года в Великобритании можно будет остаться на 2 года после окончания учебы, чтобы поработать и набраться опыта. Раньше можно было остаться только на 4 месяца, а во многих странах выпускникам в этой ситуации придется получать рабочую визу. Великобритания, имеющая одни из лучших университетов мира, становится еще привлекательнее для будущих студентов. Vласть совместно с British Council рассказывает, как поступить в зарубежный университет, где сдать IELTS и найти работу в иностранной компании.
Как подготовиться к поступлению в зарубежный университет
Чтобы поступить в зарубежный университет, нужно начать подготовку заранее – хотя бы за год. Это даст время, чтобы выбрать университет, позаботиться об аттестате и подтянуть английский.
Во многих университетах есть и дополнительные требования. Например, абитуриента могут попросить написать эссе о том, кем он хочет стать, к чему стремится и почему поступает именно в этот университет. «Налить воды» и обойтись общими фразами не получится, нужно постараться. А еще в некоторых университетах попросят подготовить портфолио.
Помимо этого, будущему студенту понадобится виза и сертификат IELTS. К слову, в разных университетах свои требования к знанию английского. Например, чтобы учиться в Великобритании, нужно набрать 6-7,5 баллов. В США достаточно 4,5-6,5, а в Германии – 6-7.
Почему IELTS – лучший вариант
IELTS — это самый популярный тест на знание английского языка в мире. Его результаты признают больше 10 тысяч организаций из 140 стран. Тест подойдет для разных целей — поступления в зарубежный университет, трудоустройства в иностранную компанию или переезда в англоязычную страну на ПМЖ.
Чтобы претендовать на высокий балл, нужно практиковать чтение, письмо, аудирование и разговорную речь. Есть много способов подготовиться и подтянуть свой английский: мобильное приложение IELTS Wordpower, подкасты, вебинары, игры, видео, тесты или просмотр фильмов и сериалов на английском языке. Многое из этого собрано на сайте British Council.
Где сдать IELTS?
В Казахстане сдать IELTS можно только в двух официальных организациях. Одна из них — British Council Kazakhstan. Она занимается оценкой языковых знаний больше 80 лет в более чем 100 странах мира. В прошлом году здесь сдали экзамены больше 3,5 млн человек.
Сдать тест можно «на бумаге» и онлайн. Чтобы сдать бумажный тест, нужно заранее записаться на него и подождать очереди — желающих много. Онлайн-тест удобнее и проводится каждую неделю. Можно самостоятельно выбрать подходящий формат и время сдачи.
Результаты «бумажного» теста IELTS будут готовы через 13 календарных дней после сдачи, а результаты онлайн-теста – через 5-7 дней. Они будут доступны онлайн.
Как остаться в Великобритании после окончания учебы
Стандарты преподавания и качество образования в стране на очень высоком уровне: 4 из 6 самых престижных университетов мира находятся в Великобритании, 23 из 65 возможных мест в рейтинге начального образования - за школами страны, Великобритания также лидер в области научных исследований.
А еще это идеальный вариант, если студент хочет остаться там, чтобы поработать после университета. В большинстве стран мира с этим могут быть проблемы: студентам здесь выдают визу, по которой нельзя работать. В Великобритании все проще: со следующего года иностранные студенты смогут работать в стране в течение 2 лет (раньше этот срок составлял всего 4 месяца). Этого достаточно, чтобы найти работу и получить бесценный опыт.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужна специальная виза – PSW (post-study work visa). Она доступна студентам, которые успешно завершили обучение на бакалавриате (или выше) в британском университете, имеющем «подтвержденный статус» в проведении иммиграционных проверок.
Как узнать больше о поступлении в зарубежный университет
Узнать больше об учебе в Великобритании, найти ответы на все вопросы, выбрать образовательную программу или посоветоваться с представителями учебных заведений, можно посетив выставку Study UK 2019.
Это крупнейшее событие в сфере международного образования, которое каждый год собирает больше 4 тысяч участников. На мероприятии лучшие учебные заведения Великобритании представят программы среднего, высшего и бизнес-образования, а также расскажут о краткосрочных языковых курсах и каникулярных программах для детей и взрослых. Также там можно будет узнать больше о подготовке к IELTS и грантах.
Выставка пройдет 12 октября в Нур-Султане и 13 октября в Алматы. Вход на выставку свободный, но нужна предварительная регистрация. Подробная информация на сайте British Council.