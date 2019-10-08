Токаев не видит в столице хозяйской руки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы начал с критики рассадки чиновников и продолжил критикой действий исполнительной власти. Глава государства не видит в городе хозяйской руки, видит переходящие от акима к акиму одни и те же проблемы и недоумевает, почему многие из них так и не были решены. От борьбы с комарами летом до борьбы со смогом зимой – Токаев критически оценил практически любой вопрос о развитии столицы. Vласть предлагает главное из выступления Токаева.
Столица больше не лидер в привлечении инвестиций
Столица всегда была лидером по привлечению инвестиций. Так должно и оставаться. Ежегодно в городе проводятся международные инвестиционные экономические форумы. Эта практика естественно будет продолжаться, поскольку будь то политические, общественные деятели или инвесторы, они приезжают, в первую очередь, в нашу столицу. В то же время впервые за последние 10 лет отмечается снижение объемов инвестиций. Столица сегодня занимает далеко не первое место среди всех регионов Казахстана. Я обращаю внимание и министра иностранных дел, и акима на этот очень плохой, не радужный показатель - нужно обратить самое серьезное внимание на данную негативную тенденцию. Таким образом, акимату и министерству иностранных дел поручено усилить работу в этом направлении, показать в ближайшее время конкретные результаты.
Мало строим!
В столице отмечается снижение темпов ввода жилья и объема строительных работ. Каирбек Айтпаевич (Ускенбаев – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития - V), дайте объяснения!
Ускенбаев: Действительно имеется несколько проблем. Первое, большого падения физического объема мы не видим, хотя цифры по статистке показывают 30%. На самом деле, здесь необходимо в ручном режиме структурировать сдачу отчетов в органы статистики застройщиков. Вторая причина – есть многоэтажные жилые дома, которые уже завершены, необходимо подключение к субъектам естественного жизнеобеспечения. Третье – Нур-Султан — это уникальный город, где есть возможность для экспериментирования, потому что высокий спрос для жилья. Даже при существующих объемах, мы можем увеличить в разы строительство жилья.
Токаев: Если можете, то и делайте.
Проблемы дольщиков не решены
Токаев: Скорейшего разрешения требуют проблемы долевого строительства. В городе остаются 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысяч дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 миллиардов тенге, но освоено лишь 4,5 миллиарда. При этом акимат просит дополнительно 170 миллиардов тенге.
Алтай Кульгинов, аким столицы: У некоторых были проблемы с проектно-сметной документацией. Многие мошенники, которые обманули жителей, которых посадили, несут ответственность по закону. Они потеряли документы или просто не отдали их. Все это время мы занимались подготовкой документов, работали с фининститутами, банками второго уровня и с нашими центральными госорганами. Ваше поручение выполним.
Токаев: Прозвучало слово «мошенники». Их развелось немало, особенно среди строителей. Обращаюсь в Генпрокуратуру и к МВД: надо заняться конкретно этим вопросом. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите.
Срыв строительства ТЭЦ-3 и газопровода «Сарыарка»
Строительство ТЭЦ-3 начали в 2010 году, планировалось сдать уже в текущем году. Но сроки переносились несколько раз, сдача проекта откладывается еще на один год. Теперь устарела ПСД, нужна ее корректировка. Произошло удорожание проекта в 1,5 раза, причем сумма не малая, более 40 млрд. тенге. На фоне дефицита тепловой энергии в городе, несвоевременный ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 замедляет развитие бизнеса. Акимату необходимо своевременно завершать начатые проекты, реализующиеся за счет госбюджета.
Основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность подключения к газопроводу «Сарыарка». Это вообще совершенно непонятный вопрос, как это произошло? 2,7 млрд тенге, предусмотренные на этот год, перераспределены другим регионам. Это при том, что мы должны, в первую очередь, подумать о газоснабжении именно столицы, поскольку зимой город задымлен. Просто неудобно, прежде всего, перед жителями, но и неудобно перед дипломатическим корпусом, перед экспатами, иностранцами, которые постоянно живут в городе. И это на фоне того, что мы позиционируем себя как международный хаб, Global city, сердце Евразии и так далее. То есть дела расходятся со словами. Поменьше надо говорить и заниматься конкретными делами. Планов у нас всегда громадье, доклады мы умеем делать, совещания мы проводим очень креативно. От всего этого надо избавляться, от этой мишуры, надо конкретные дела делать.
Барьеры для развития бизнеса
Существенной проблемой для предпринимателей в столице остается подключение к инженерным сетям. Зачастую на аукционы по аренде земельных участков выставляются участки без технических условий на подключение к коммуникациям. Либо ранее выданные техусловия в ходе строительства меняются на другие…. Выделяемые участки должны быть с готовыми подключениями ко всем сетям. Акиму нужно навести порядок в вопросе подключения к инженерным сетям. Занимайся!
СЭЗ «Астана» так и не построили
Не завершено строительство основной инфраструктуры свободной экономической зоны. За 10 лет так и не решился вопрос по теплоснабжению СЭЗ. Эта проблема неоднократно поднималась Елбасы. Еще в 2017 году он поручал акимату завершить строительство инфраструктуры индустриального парка №1, но работа так и не завершена. Выясните, по какой причине. Кто отвечает за это дело? Накажите. В конце концов надо уволить тех, кто саботирует поручения относительно развития города. Сколько мы можем терпеть все это? Поручаю правительству совместно с акиматом города принять меры по строительству инфраструктуры и обеспечением СЭЗ необходимым теплоснабжением.
Потери бюджета от бизнеса
После освобождения от уплаты налогов субъектов микро и малого бизнеса бюджет города уменьшится на 40-50 млрд тенге. Это ожидаемый результат, вынужденная мера, но необходимая, чтобы вовлечь население города и как можно больше людей в бизнес. Трагедии здесь нет. Я думаю, мы подробно поговорим о дополнительных источниках в бюджет на совещании по экономике, которое я панирую провести 15 октября. И прошу правительство не делать из этого трагедию. Лучше администрируйте, 230 млрд тенге необходимо для пополнения запланированных потерь, вы легко найдете, я считаю. Зато мы будем стимулировать людей к тому, чтобы заниматься бизнесом. Начиная от бизнеса на дому и заканчивая - в поле.
Слишком много наличных денег
В столице наблюдается низкая доля безналичных платежей по карточкам, она составляет 9%. Для сравнения, в Алматы - 69%. Данная проблема не только доставляет неудобство жителям и гостям города, но и приводит к росту теневой экономики. Поэтому поручаю Минфину совместно с акиматом города взять под строгий контроль наличие кассово-контрольных машин и карточных терминалов в торговых точках города и в сфере обслуживания.
Город и область должны объединиться
Развитие столицы тесно связано с развитием близлежащих населенных пунктов, которые должны функционировать в качестве его продовольственного пояса. В пригородных территориях целесообразно размещать различные производства и предприятия. В этой связи поручаю акимам города Нур-Султан и Акмолинской области синхронизировать свои планы развития, так как оба региона, по сути, входят в одну агломерацию. Об этом неоднократно говорилось на многих-многих совещаниях. Сегодня приходится повторять данное поручения. Я надеюсь, оно будет выполнено. В конце концов, не такое уж оно сложное. При наличии желания, а самое главное, умения и квалификации. Вот чего не хватает нам.
Миграцию необходимо контролировать
Ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами - это важный вопрос - приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру. Прежде всего, на медицину и образование. Нам нужно навести строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Так дальше продолжаться не может. Большое население наших городов – это уже не предмет гордости, это – проблема, которую нужно решать. Мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача и акимата и наших правоохранительных органов.
Столице не хватает школ и больниц
До сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классе, из них 8 трехсменных школ. 85 тысяч детей стоят в очереди в столичные детские сады. В этом году на строительство 19 объектов образования из республиканского бюджета городу было выделено 21,2 млрд тенге. Их нужно осваивать должным образом. Сумма большая, но мы видим, что освоение происходит очень слабо. В чем дело? Надо разобраться. Это поручение и акимату, и правительству. Нужно активнее привлекать частных партнеров. Из шести ранее запланированных к строительству по схеме ГЧП детских садов, реализуется только один. Школы вообще не строятся. Я поручаю амимату активно привлекать бизнес, принять меры по устранению дефицита мест в школах и дошкольных учреждениях. Это можно сказать, приоритетная задача.
Опросы показывают, что около 40% жителей столицы не удовлетворены качеством медуслуг. Наблюдается дефицит врачебных кадров, городу требуется порядка 500 специалистов различного профиля. В 2018 году выросли показатели материнской и младенческой смертности….Отдельного внимания заслуживает аварийное состояние центральной железнодорожной больницы, капремонт здания которой не делали 60 лет. При этом больница обслуживает один из самых густонаселенных районов города. В Сарыаркинском районе проживает порядка 400 тысяч человек.
Массового спорта, как не было, так и нет
Многие жители города лишены возможности заниматься спортом, так как спорткомплексы «Казахстан» и «Толкын» находятся в аварийном состоянии. До сих пор не подготовлен пакет необходимых документов на проведение капремонта. Эта проблема касается не только столицы, но и всех наших городов. Всего нашего государства. Детей, подрастающее поколение надо вовлекать в занятия спортом…. Но как это сделать без наличия соответствующей инфраструктуры? Без наличия спорткомплексов?.... Надо решать данную проблему и в целом надо посмотреть на то, чтобы спортивные площадки, спортивные комплексы действовали на благо людей. Через 5 месяцев мы проверим исполнение поручений. Необходимо принять меры по повышению доступности спортобъектов для жителей города.
Плитки летят, асфальт трескается: хозяина в городе нет
В городе отсутствует единая градостроительная политика. Это приводит к хаотичной беспорядочной застройке в ряде районов. Оформление некоторых улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики и туристов, и других людей, которые специально приезжают посмотреть на столицу. В целом, они конечно положительные, но отмечают и то, что в городе присутствует эклектика. Одно здание построено в одном стиле, другое здание совершенно в другом стиле. И самое главное – нет уюта в столице.
Мы научились хорошо делать презентации, лазерными указками показываем на объекты, говорим, что мы это сделаем, то сделаем. Стратегия нужна, стратегия – это видение развития города, но каждодневная работа в городе, забота о городе, а, следовательно, забота о жителях должна присутствовать буквально на каждом шагу. Надо разукрашивать город, следить за городом. Издалека то или иное престижное здание выглядит неплохо, но, если подойти ближе, видно, что здание пришло в упадок. Поэтому нужен хозяин, а хозяева, прежде всего, должны быть акимы районов. Они должны ходить пешком, они должны знать жителей, они должны знать жизнь каждого здания, знать жизнь людей, которые живут в том или ном здании, а не сидеть в кабинетах. В кабинетах можно сидеть вечером после 6 или 7 часов, подписать те или иные документы, или с самого раннего утра. А вообще нужно работать в городе с людьми и знать свой город. Я думаю, что вы согласитесь, что действительно хозяйского ухода за городом нет…. Пока не поздно, я поручаю разработать единый дизайн код для оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение акимату.
Где парковки?
Хотел бы остановиться на обустройстве столицы парковками и паркоматами. На этот счет было поручение Елбасы. Этот вопрос до сих пор не решен. Созданы лишь пилотные парковочные зоны на Водно-зеленом бульваре. Почему затягивается решение этого вопроса? В чем объективная трудность? Непонятно. Город постоянно растет, поэтому мобильность граждан должна быть приоритетной задачей.
Злополучный ЛРТ: наказать всех
Теперь о строительстве ЛРТ. Злополучного ЛРТ. Правительство и акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. О чем я говорил на совещании в правительстве. Другого выхода, как все докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли. Я попутно хотел бы обратиться к агентству по борьбе с коррупцией с поручением активизировать расследование, нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних. Это было запланированное бегство, понятно же. Не замечая других. В частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение. Их подписи наверняка есть. Это ведь не только проблема, которая фокусируется на одном исполнителе. Пойдите глубже. Это очень спорный проект. Спорный. Экономически непонятный. Придется его реализовывать, как настаивает правительство и акимат, поскольку есть и международные обязательства. Но давайте разберемся с этим вопросом. Протяженность ЛРТ 22,5 км. Запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь в столице бегаете больше, чем 22 км. А для чего тогда строить ЛРТ? 18 станций – это значит чуть больше одного км один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело. Правительству и акимату города установить конкретные сроки возобновления работ и завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизму реализации второй очереди. Аман жол.
Новый мост и пешеходные переходы
Ежедневно в разных частях города наблюдаются заторы. Например, на мостах по улицам Сарайшык и Сарыарка. Чтобы разгрузить данный участок хотя бы на треть, необходимо строительство нового моста через реку Есиль и проспект Тауелсiздiк. Вот это реальное конкретное дело, которое нужно реализовать должным образом. Надо ускорить также строительные работы. Возьмите данный вопрос на личный контроль. Четверть населения столицы выражает недовольство маршрутной сеткой общественного транспорта, поскольку множество петляющих маршрутов удлиняет время в пути. Также горожане отмечают тесноту и переполненность салонов. Необходимо провести анализ загруженности и востребованности автобусных маршрутов. Выявить самые перегруженные и усилить их дополнительными автобусами, особенно в час пик.
В столице особое внимание следует уделить развитию пешеходной инфраструктуры. Многие районы города не имеют обустроенных тротуаров и пешеходных переходов. Это создает угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Мы едем на машине и люди не могут перейти дорогу, вынуждены нарушать ПДД, перебегая дорогу, создавая риски и для себя, и для водителей. Во всех цивилизованных городах существуют переходы. Мы создали условия для водителей и для автомобилей, но не создали условия и не позаботились о нуждах наших граждан. Вот они и перебегают дорогу. Плюс, конечно, отсутствие общей культуры сказывается, поскольку все же правила нужно соблюдать. Но мы подталкиваем их к этому. Вот займитесь такими нормальными проектами: стройте мосты, переходы и так далее, не надо увлекаться глобалистикой.
Проблемы ливневой канализации так и не решены
Значительный дискомфорт жителям столицы доставляет работа системы ливневой канализации. Для столицы это совершенно неприемлемая проблема. Из-за скопления воды во время дождя по-прежнему невозможно проехать пересечение проспекта Момышулы и улицы Токпанова, улиц Валиханова и Бараева, проспекта Туран и улицы Улы Дала. Акимату поручается принять меры по решению этой проблемы и определить единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружений ливневой канализации. Вот тоже конкретный проект, который нужно было давно решить. А мы воздушные замки строим.
Плохая питьевая вода
Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября посредством соцсетей горожане начали жаловаться на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснения со стороны столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему так? Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ с кем-то или что, я не понимаю? Но самое главное даже не в реагировании, а в решении данного вопроса. Это ведь тоже расходится с нашими словами.
Городским властям впредь необходимо оперативнее реагировать на подобные жалобы со стороны населения.
Проблема с комарами
Практически весь летний период дискомфорт жителям и гостям столицы создавали полчища комаров. Мне даже неудобно на эту тему говорить, но приходится. Комары-то сюда не вчера прилетели же? Это должна быть плановая работа. Из выделенных 395 млн тенге освоено 65%. Работы были проведены несвоевременно, без должной координации. Специфика ситуации хорошо известна, понятна. Но почему ситуация допускается из года в год мне непонятно. Это что у нас за управленцы и менеджеры, так сказать?
I-komek распространят на весь Казахстан
Хорошим примером цифровизации города является единый контакт-центр I-komek, благодаря которому жители оперативно взаимодействуют со службами города по возникающим вопросам. Это позволяет выявлять все болевые точки столицы, своевременно их устранять. Поэтому правительству следует масштабировать опыт на всю страну и создать единый контакт-центры во всех регионах до конца 2020 года.
«Эйр Астана» не будет монополистом
Важным вопросом является увеличение количества международных авиасообщений. В настоящее время из города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям. Этого недостаточно, ведь столица резонно позиционирует себя как международный центр. Чтобы стать таковым важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами. Надо, другими словами, открывать небо. Это мое поручение правительству. Нечего бояться, нечего потакать одной компании, пусть даже она самая известная и самая фаворитная. Нужно открывать небо. Какая работа ведется по увеличению международных направлений из нашей столицы, мы на этот вопрос должны ответить в самое ближайшее время.
Безопасность жителей столицы
С начала текущего года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и с балконов. Мы должны принять все меры, которые позволят избежать повторения подобных трагедий. Считаю необходимым усилить в строительных нормах конкретные параметры безопасности. С одной стороны, мы, конечно, облегчаем условия, в том числе и строительства тех или иных зданий, а с другой стороны некоторые строители, предприниматели злоупотребляют всем этим. И, конечно, дополнительные меры безопасности в отношении домов нужно безусловно предпринимать. Ну как это? За последнее время 14 детей выпало из окон. Это прямая вина их родителей, или тех, кто опекает тех или иных детей, но это и обязанность акимата. В принципе, вы за все в ответе. За каждого жителя города.
Ряд объектов, принятых в эксплуатацию в последние годы, функционируют с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. 39 столичных жилых домов построены с использованием горючих материалов наружных фасадов. Это вообще недопустимо! Это недопустимо, опасно! Поручаю правительству и акимату города проработать вопросы внедрения экспертизы ПСД на строительство зданий и сооружений на предмет пожарной безопасности. Нужно поэтапно также демонтировать горючую отделку фасадов жилых домов и обеспечить пожарные службы всей необходимой техникой.
С начала года в столице отмечается рост выявленных наркопреступлений на 7%. Что касается наркопреступлений, я в своем послании сказал, что нужно усилить уголовную ответственность в отношении лиц, которые занимаются незаконным распространением, торговлей наркотиками. Я ожидаю, что в ближайшее время правительство вместе с депутатским корпусом внесут соответствующие изменения в наше законодательство. Нужно жестко, жестоко наказывать наркодилеров.
«Сергек» должен наблюдать за всеми
На 15,5 % выросло количество ДТП, пострадавших в них - практически на 42%, кражи автотранспорта увеличились на 20%. Цифры очень тревожные. Правоохранительные органы обязаны принять необходимые меры по улучшению ситуации. Считаю, что проект «Сергек» не в полной мере используется для повышения уровня общественной безопасности. Акцент сделан только на взимание штрафов с водителей, а задача и акимата и всего правительства - это оцифровать весь город. Недавно мы в Китае посетили китайскую компанию, которая в принципе сотрудничает с нашим правительством и акиматами городов. У них, конечно техника, далеко ушедшая вперед. Они оцифровали все основные города, причем оцифровали очень глубоко. Сейчас не буду объяснять, насколько глубоко, всем понятно, то есть нажимаешь на экран и выходят данные на того или иного человека, включая буквально все - когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Нам нужно идти в этом направлении. Это мировая тенденция. Я ставлю такую задачу именно перед руководством нашей столицы, и конечно, перед правительством и соответствующим министерством.
Проблемы по наследству
Работы очень много. Поэтому хочу пожелать успехов прежде всего акимату, а также правительству, всем исполнителям. Работа естественно ведется, я не могу сказать, что работа не проводится. В принципе, руководство акимата столицы новое, относительно новое. Целый ряд проблем перешли по наследству в портфель данного акимата. Но время идет, и мы будем спрашивать очень строго, поскольку это столица. Следовательно, и спрос здесь будет особенный.