Токаев не видит в столице хозяйской руки

Столица больше не лидер в привлечении инвестиций

Столица всегда была лидером по привлечению инвестиций. Так должно и оставаться. Ежегодно в городе проводятся международные инвестиционные экономические форумы. Эта практика естественно будет продолжаться, поскольку будь то политические, общественные деятели или инвесторы, они приезжают, в первую очередь, в нашу столицу. В то же время впервые за последние 10 лет отмечается снижение объемов инвестиций. Столица сегодня занимает далеко не первое место среди всех регионов Казахстана. Я обращаю внимание и министра иностранных дел, и акима на этот очень плохой, не радужный показатель - нужно обратить самое серьезное внимание на данную негативную тенденцию. Таким образом, акимату и министерству иностранных дел поручено усилить работу в этом направлении, показать в ближайшее время конкретные результаты.

Мало строим!

В столице отмечается снижение темпов ввода жилья и объема строительных работ. Каирбек Айтпаевич (Ускенбаев – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития - V), дайте объяснения!

Ускенбаев: Действительно имеется несколько проблем. Первое, большого падения физического объема мы не видим, хотя цифры по статистке показывают 30%. На самом деле, здесь необходимо в ручном режиме структурировать сдачу отчетов в органы статистики застройщиков. Вторая причина – есть многоэтажные жилые дома, которые уже завершены, необходимо подключение к субъектам естественного жизнеобеспечения. Третье – Нур-Султан — это уникальный город, где есть возможность для экспериментирования, потому что высокий спрос для жилья. Даже при существующих объемах, мы можем увеличить в разы строительство жилья.

Токаев: Если можете, то и делайте.

Проблемы дольщиков не решены

Токаев: Скорейшего разрешения требуют проблемы долевого строительства. В городе остаются 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысяч дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 миллиардов тенге, но освоено лишь 4,5 миллиарда. При этом акимат просит дополнительно 170 миллиардов тенге.

Алтай Кульгинов, аким столицы: У некоторых были проблемы с проектно-сметной документацией. Многие мошенники, которые обманули жителей, которых посадили, несут ответственность по закону. Они потеряли документы или просто не отдали их. Все это время мы занимались подготовкой документов, работали с фининститутами, банками второго уровня и с нашими центральными госорганами. Ваше поручение выполним.

Токаев: Прозвучало слово «мошенники». Их развелось немало, особенно среди строителей. Обращаюсь в Генпрокуратуру и к МВД: надо заняться конкретно этим вопросом. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите.