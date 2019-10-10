Амангельды Батырбеков. Два года и три месяца колонии за слова

Спустя три года в суд на Батырбекова подал другой государственный служащий – руководитель отдела образования Келесского района Бахтияр Абдиев. Его возмутила публикация с заголовком «Келестегі кеңкелестік» («Идиотизм в Келесе»). Батырбекова обвинили по двум уже известным ему статьям – «Клевета» и «Оскорбление». Экспертиза сочла, что пост в Facebook порочит честь и достоинство чиновника.

Супруга и сын Батырбекова в интервью Vласти заявили, что процесс над журналистом проходил с нарушениями, ни одно ходатайство стороны защиты, по их словам, не было удовлетворенно. «Отец просил снять процесс на видео, чтобы выкладывать происходящее. Законами не запрещено снимать судебный процесс. Он был готов даже снимать только себя, что происходит на процессе с ним. Даже это суд отклонил!», - сказал Vласти Динмухамед Батырбеков, сын журналиста.

Сторону Батырбекова возмутило и то, что судьей на его процесс назначили Сауле Алсееву, которая, как заявил Vласти Динмухамед Батырбеков, «не должна была рассматривать дело отца». «Несколько лет назад она была судьей на другом его процессе, - сказал Динмухамед Батырбеков. - Если она ранее судила по его делу и может предвзято относиться, она не должна была рассматривать это дело».

Как уточнила Vласти жена Батырбекова Гульзада Баймуратова, Алсеева была судьей на гражданских процессах 2009, 2014 и 2016 годов, на которых Батырбеков выступал в качестве истца. Во всех трех случаях, по словам его супруги, суд принял сторону ответчиков.

Кроме того, Алсеева, по словам уже самого Амангельды Батырбекова, была героиней его критических статей и постов. Вот, что он пишет в письме, которое отправил родным и некоторым журналистам: «23 сентября в 7:30 постоянная героиня моих критических статей в СМИ, судья Сарыагашского районного суда Зауре Алсеева, признав меня виновным по части 3 статьи 130 УК РК, вынесла приговор о лишении меня свободы сроком на 2 года 3 месяца. Если я не ошибаюсь, то по этой статье уголовного кодекса с 1991 года, то есть, с момента обретения страной независимости, никто, кроме меня, не сидел еще в тюрьме. По этой статье только мою скромную персону, благодаря «великолепным» юридическим познаниям председателя районного суда Тасболата Машрапова, уже во второй раз незаконно лишают свободы».