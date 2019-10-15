Нобелевская премия-2019. Все лауреаты

Накануне вручением премии по экономике завершилась Нобелевская неделя – комитет по присуждению премии назвал всех лауреатов этого года. Так, Нобелевскую премию мира вручили за содействие примирению, солидарности и социальной справедливости, в том числе и урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей. Медицинского «Нобеля» получили за открытие, помогающее бороться с раком. Премия по химии присуждена за развитие литий-ионных батарей. По физике – за теоретические открытия в области физической космологии, а также за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Премию по литературе присудили сразу двум людям из-за того, что в прошлом году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук объявление лауреата было отложено. Последней вручили премию памяти Нобеля по экономике – за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью». Vласть рассказывает о лауреатах 2019 года.
Медицина
Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена американским ученым Греггу Семенцу, Уильяму Келину-младшему и британскому исследователю сэру Питеру Ратклиффу за открытие в области того, «как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода». Шведская академия наук назвала элегантными результаты их исследований, которые помогут лечить анемию и даже рак: «Фундаментальные открытия Нобелевских лауреатов этого года раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни. Они создали основу для нашего понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологическую функцию».
Физика
Приз разделят Джеймс Пиблз – за теоретические открытия в области физической космологии, а также Дидье Кело и Мишель Майор – за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.
В середине 1960-х Пиблз вместе с американскими астрофизиками, лауреатами Нобелевской премии 1978, Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном, одним из первых предсказал существование реликтового излучения, заполнившего вселенную после Большого взрыва. Пиблз также разработал теорию, которая является основой современного понимания эволюции Вселенной – от Большого взрыва до наших дней.
В 1995 году Мишель Майор и Дидье Кело в журнале «Nature» сообщили об открытии планеты с массой менее 2-х масс Юпитера, вращающейся на орбите этой звезды с периодом 4,23 дня. Это открытие стало началом эры выявления экзопланет, что привело к бурному всплеску интереса к экзопланетам. С тех пор более четырех тысяч экзопланет были обнаружены в Млечном Пути.
Химия
Премию 2019 года по химии присудили Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Такие батареи сыграли важную роль в развитии высоких технологий. Они гораздо легче и компактнее, чем более ранние типы аккумуляторов, и используются в портативной электронике: мобильных телефонах, ноутбуках, кардиостимуляторах и электромобилях. Они дают возможность сохранять энергию из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветряная энергия. Своей работой лауреаты заложили основу цифрового общества, свободного от использования ископаемого топлива. Фундамент аккумулятора был заложен Уиттингемом во время нефтяного кризиса в 1970-х годах. На рынке они впервые появились в 1991 году.
97-летний Гуденаф стал самым пожилым человеком, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.
Премия мира
Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али, занимающему свой пост со 2 апреля 2018 года. Премия также признает все заинтересованные стороны, работающие на благо мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки. Ахмед Али инициировал важные реформы. Норвежский Нобелевский комитет посчитал, что именно сейчас усилия Абу Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поощрении.
Абий Ахмед Али не только первый мусульманин на посту премьер-министра Эфиопии, но и первый ее лидер, который встретился за последние двадцать лет со своим коллегой из Эритреи: 8-9 июля 2018 года был проведен саммит, на котором была подписана совместная декларация о мире и дружбе. Среди ее пунктов – снижение напряженности и восстановление дипломатических отношений между странами, открытие наземного и авиационного сообщения, налаживание прямых каналов связи.
Среди других самых вероятных лауреатов на эту премию называли также 16-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.
Экономика
Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, разделят поровну трое ученых: американцы Майкл Кремер (Гарвард) и Абхиджит Банерджи (MIT), а также француженка Эстер Дюфло (MIT) – за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью». Описанный ими подход позволяет поделить глобальную проблему бедности на более мелкие, которые легче решать, говорится в сообщении комитета. Подход включает в себя поиск мер, которые сравнительно дешево и эффективно выравнивают производительность труда в странах, где она низка.
Ученые доказали, что только опытным путем, как в медицине, можно выяснить, какие меры экономической и социальной политики лучше всего сокращают бедность и ее последствия.
Дюфло – самая молодая лауреатка премии (46 лет) и вторая в истории премии по экономике женщина (первой в 2009 году стала политолог и экономист Элинор Остром). Банерджи – некогда научный руководитель, а затем и супруг Дюфло. Они совместно провели несколько классических исследований и написали по ним работы.
Литература
Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и сценарист Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. В прошлом году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук объявление лауреата было отложено. Поэтому Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке – за 2019 год.
Токарчук, первая польская писательница, получившая «Букера», получила премию за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни», а Хандке – «за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования».
Решение о присуждении литературного «Нобеля» 2019 года вызвало широкую критику со стороны наблюдателей и профессионального сообщества из-за «серии страстных высказываний» Хандке «в оправдание творившего геноцид режима Слободана Милошевича», а также нарушенные обещания академии меньше «ориентироваться на мужчин» и не зацикливаться на кандидатах-европейцах. Обоих писателей часто критикуют в их родных странах: Токарчук – за леволиберальные взгляды, а Хандке – за консервативные.