Нобелевская премия-2019. Все лауреаты

Физика

Приз разделят Джеймс Пиблз – за теоретические открытия в области физической космологии, а также Дидье Кело и Мишель Майор – за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

В середине 1960-х Пиблз вместе с американскими астрофизиками, лауреатами Нобелевской премии 1978, Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном, одним из первых предсказал существование реликтового излучения, заполнившего вселенную после Большого взрыва. Пиблз также разработал теорию, которая является основой современного понимания эволюции Вселенной – от Большого взрыва до наших дней.

В 1995 году Мишель Майор и Дидье Кело в журнале «Nature» сообщили об открытии планеты с массой менее 2-х масс Юпитера, вращающейся на орбите этой звезды с периодом 4,23 дня. Это открытие стало началом эры выявления экзопланет, что привело к бурному всплеску интереса к экзопланетам. С тех пор более четырех тысяч экзопланет были обнаружены в Млечном Пути.