Олжас Сулейменов: «В то время мы пережили короткий миг демократии»

Олжас Сулейменов в 1989 году стал лидером движения «Невада-Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского и других ядерных полигонов. После того, как испытания в Казахстане прекратились, он создал партию «Народный конгресс Казахстана», спустя четыре года она прекратила свое существование, а Олжас Омарович отправился послом Казахстана в Италию. Сейчас он живет в Алматы и думает о создании партии зеленых.

— Как вы впервые узнали о Семипалатинском полигоне? Вы помните, как это произошло?

— Об испытаниях тогда знали все. Не скажу, что с 1949 года, нет, конечно. В 1949 году произошел первый взрыв, он был секретный, тайный. Но постепенно народ узнал, что взрывы идут, люди болеют, умирают. Был у нас великий ученый Каныш Сатпаев, президент Академии наук, он снарядил такую экспедицию с Бахией Атчабаровым. Он с 1957 года по 1961 проводил исследования на местах, и сохранились 12 томов – результаты его работы, но они были, естественно, засекречены. В 1961 году никто бы не стал это публиковать. Даже Академия наук СССР, когда к ней обратились с этими материалами, поизучала их, и сказала: «Нет, это всё вздор. Никаких там вредоносных последствий не было и не может быть». Потом, через 40 лет, когда я исследовал истории болезни людей, ушедших тогда, в разные времена, в Семипалатинской области, то не нашел ни одного случая лейкемии или болезни, связанной с радиацией. Писали, что человек ушел из-за туберкулеза, дизентерии — из-за таких тривиальных болезней.

В 1961 году Никита Хрущев провел испытания супербомбы на Новой Земле (термоядерная бомба - прим. V). Естественно, это взбудоражило мировую общественность, и тогда материалы экспедиции Атчабарова были, видимо, востребованы, их поизучали и пришли к выводу, что уже не надо испытывать в воздухе, в воде, на поверхности земли, как это было до этого, а надо уйти под землю. Бурят стометровую колонну, на дно закладывают заряд, сверху заливают все бетоном. Бетон застывает, потом можно взорвать, и всё, сказали, что это безопасно для народа. И мы поверили в это. Я написал в 1963 году стихотворение о запрещении испытаний:

«Страна, ты прошла испытания Казахстаном –

есть сегодня земля,

на которой крестам не расти.

Испытали Тараса.

И Фёдора испытали.

Петроград, прости.

Ленинград, мою землю прости».

То есть я говорил уже не только об атомных испытаниях, об испытаниях народов, человеков, которые проходили именно на нашей территории.

«Казахстан, ты огромен –

пять Франций –

без Лувров, Монмартров –

уместились в тебе все Бастилии

грешных столиц.

Ты огромной каторгой

плавал на маленькой карте.

Мы на этой каторге родились».

Стихотворение завершалось словами:

«И да здравствует запрещение испытаний!»

Имея в виду испытание человека и испытание ядерного оружия. И так мы пребывали в этом сознании до 1989 года. В то время, как говорил Горбачев, возникало уже новое мышление, свобода слова и так далее. И свобода слова коснулась даже военных, вот это поразительно. Мне, как депутату Верховного совета, позвонил человек, сказал: «Я — летчик с аэродрома Чаган, это недалеко от Семипалатинского полигона. Мы думали, кому нам позвонить, решили, что вы сможете донести это до верхов: при испытаниях 12 февраля произошел выброс радиоактивных газов, и облако фронтом в несколько десятков километров прошло и над нашим городком. А у нас здесь дети, семьи, поэтому мы не можем это терпеть». Я спросил: «Может, это случайно?». Он сказал: «Всегда при подземных испытаниях выбрасывается радиоактивный газ, но атомщики во время испытаний рассчитывают розу ветров, чтобы это облако не коснулось жилых поселков, городов, ушло в степь. Но в степи тоже люди живут, чабаны».