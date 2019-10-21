Перезапустить сердце

В Казахстане основной причиной смерти населения в 50 и более процентах случаев становятся сердечно-сосудистые заболевания. «Курение, лишний вес и стресс – три дороги к инфаркту», - цитирует своего лечащего врача известный казахстанский юрист, специалист по защите авторских прав Темирлан Тулегенов. Пять лет назад он пережил серьезную операцию - ишемическая болезнь сердца атаковала его из-за продолжительного стресса.
«Юридическая профессия очень токсичная. Когда у человека возникает какая-то проблема, он старается найти нужного человека и переложить свою проблему на того, кто с ней сможет справиться. Вот и мои клиенты уходили счастливыми, оставив меня с ворохом нерешенных вопросов, - рассказывает Тулегенов. – Да, первое время бросаешься на любую амбразуру, но потом устаешь и заматываешься. В моей жизни настал момент, когда на работе чувствовалась нестабильность, которая плавно перетекала и в личную жизнь. За плечами у меня было три брака, и я вновь переживал развод».
Тулегенов говорит, что всегда дружил со спортом. Его отец – тренер по футболу. В свободное время Темирлан тоже старался играть и делал это с удовольствием. Но в какой-то момент он заметил, что появляется постоянная одышка и странное ощущение со спины, как будто кто-то хватает и не отпускает.
«Это случилось пять лет назад. Неприятные симптомы появились осенью 2013-го. Я, как типичный казах, подумал, может, рассосется, само пройдет. В тот момент меня позвали в санаторий в Азербайджан. И я, к счастью, выбрал в этот раз отдых, а не работу. На медосмотре в Баку мне сказали, что у меня ишемия. В дни отдыха я узнал, что мой хороший знакомый вдруг скончался от инфаркта. Тогда как-то стало не по себе. Как и все алматинцы, я сразу начал искать врача по знакомым, обратился к друзьям из социальных сетей. Ведь абы к кому не хочется идти, в этом случае риск – дело не благородное. В итоге клинику и врача нашел по рекомендации. Мой хороший друг, ресторатор Юрий Пааль посоветовал врача, который работает в Астане. Поэтому в Алматы я даже и не стал искать специалистов. Рад, что пошел по верному пути. Я готов был изначально лечь в платное отделение в столичном медицинском центре и оплатить лечение, но по счастливому стечению обстоятельств была свободная квота и меня прооперировали там бесплатно».
Тулегенов рассказывает, что попал к врачу вовремя. Неизвестно, как бы повел себя его организм уже через неделю-другую. Причиной болезни юриста, как отметили врачи, стал стресс. Курение и лишний вес, которые также часто становятся причиной инфаркта, были исключены в его случае.
Тулегенов не перестает благодарить своего лечащего врача-хирурга – Адильжана Альбазарова, заведующего кардиохирургией Национального научно-медицинского центра в столице. По словам Тулегенова, он спас не только его, но и позднее - многих его знакомых.
Две недели пациента готовили к коронарографии – процедуре-исследованию коронарных артерий, снабжающих кровью сердце. Процедура проходит под местным обезболиванием.
«Если все более-менее в норме, специалисты, как правило, делают стентирование коронарных сосудов и кровь продолжает нормально течь. Но после процедуры меня незамедлительно отправили к врачу, объяснив, что стентом здесь не обойдешься, нужна операция. Через четыре дня, - вспоминает Темирлан. – Тогда мне доктор сказал, что впервые видит человека, который после сообщения новости об операции не стал вспоминать маму, родителей, близких, а подумал про своих клиентов – артистов. Да, все так. Это были сложные дни, но я себя постарался настроить, пообещав Всевышнему дать мне второй шанс, исправиться».
В операционную палату Темирлана Тулегенова привезли в 7 утра, а в 9 вечера он пришел в себя после наркоза. Было больно, признается пациент, но это неизбежно. «На 45 минут мне остановили сердце. В нем теперь находятся три шунта, расположенные на трех артериях. Мой новый двигатель. За время, когда я лежал, в моих легких набралась жидкость, которую я очень долго выводил с кашлем. Кашлять в первое время нужно было, обнимая подушку для того, чтобы грудь не расходилась. И эта привычка, обнимать себя при кашле, до сих пор осталась со мной», - говорит Темирлан.
Вот уже пять лет, 10 февраля, помимо своего официального дня рождения он отмечает еще одну дату, фактически ставшую вторым днем рождения. Он в шутку отмечает, что близкие, друзья и коллеги, не случись бы в нужное время его встречи с врачом, отмечали бы годовщину, может, выпустили сборник с его стихами и песнями. Но, к счастью, он справился с презентациями по выпуску сборников самостоятельно, теперь ценит каждую минуту своей жизни и старается окружать себя только приятными людьми.
«На моем творческом вечере возникла пауза, - вспоминает Тулегенов. – Я представил всем человека, благодаря которому смог находиться со своими гостями на вечере. «Альбазаров – единственный, кто держал в руках мое сердце, Всевышний его руками дал мне возможность еще пожить, - сказал я тогда присутствующим. – Понимаю всю степень ответственности перед вами, моими друзьями, артистами. Теперь я живу по принципу «здесь и сейчас» и хорошо знаю цену этой жизни».
Темирлан Тулегенов ежегодно проходит профилактические обследования, летая в столицу. Там специалисты делают УЗИ сердца, сравнивают свежие показатели с предыдущими.
На протяжении двух лет после операции ему нужно было жить по определенному режиму, который включал в себя диету, ограничение в физических нагрузках и создание гармоничного эмоционального фона. Нужно было максимально избегать стресса.
Реабилитационный период был связан с «перестройкой» мозгов, как отмечает бывший пациент кардиологического отделения. Успешная операция – лишь шаг к выздоровлению. Счастливая жизнь в дальнейшем зависит исключительно от самого человека, борющегося с недугом. Тулегенов рассказывает о случае, когда человека прооперировали, а он спустя пару дней после выписки пошел доить корову и скончался. Необходимо жестко выполнять все предписания врачей, отмечает бывший пациент.
Спустя два года реабилитации Тулегенов значительно прибавил в весе из-за ограничения физических нагрузок: вес достиг 130 килограмм, хотя изначально находился на отметке 90. Но долгожданное разрешение врача о возобновлении игры в футбол разрешило ситуацию, и он вернулся в свою изначальную комплекцию.
Сегодня Тулегенов самостоятельно изучает проблему, с которой столкнулся, читает научную литературу, статьи на медицинские темы и открывает для себя интересные факты. К примеру, раньше он пил негазированную воду, а потом посмотрел интервью с советским, российским кардиохирургом Лео Бокерией, который советует пить исключительно газированную воду и прислушался к нему. «Бокерия отмечает, что в человеческом организме присутствуют два вида микробов – аэробные и анаэробные. И когда мы потребляем газированную воду, то половину микробов уничтожаем, - цитирует врача Темирлан. – Потому что в газированной воде гораздо больше кислорода, и он быстро выделяется, он растворенный. Именно растворенный кислород убивает микробов». Обычная же вода, по мнению специалиста, «мертвая» вода. Так я перешел на воду с газом».
Сегодня Тулегенов хочет научиться готовить. Ну а пока заказывает доставку здорового питания. В качестве терапии принимает вечером препарат «Аспирин кардио», а утром - таблетки «Конкор». Как он сам отмечает, начать жить по-новому не так легко, ведь нужно отказаться от своих привычек, порой глупых стандартов и жизненных установок, но мысли о том, что было пережито, возвращают на правильный и здоровый путь.
«После того, что со мной приключилось, я начал писать стихи чуть ли не через день. Лежал в больнице и тоже писал, многие из них посвятил моим друзьям. А сегодня, наконец, цветы подарил девушке. Поживем – увидим, главное, что жизнь продолжается», - говорит Темирлан Тулегенов.
Историю комментирует Эрик Байжунусов, заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования:
Действительно, болезни системы кровообращения - одна из самых распространенных причин смертей в Казахстане. Конечно, образ жизни важен. Но есть и другая причина – это отсутствие профилактики и несвоевременная диагностика. И под профилактикой с медицинской точки зрения подразумевается определенный минимальный объем исследований, который должен проводиться регулярно, чтобы понять, что происходит с нашим организмом.
Для определения основных проблем со здоровьем требуется прохождение очень простых диагностических процедур, и они доступны каждому. Например, если говорить о сердце, то такое базовое обследование как электрокардиограмма можно пройти совершенно бесплатно в поликлинике по прикреплению.
Герой истории узнал о проблемах с сердцем на отдыхе в санатории, где он прошел медосмотр, на который, скорее всего, он не мог выделить время в своей ежедневной суете и рабочей рутине. Прекрасно, что он со всей серьезностью и ответственностью отнесся к своему диагнозу, начал лечение, а сейчас регулярно обследуется и следит за своим состоянием.
Как получить лечение, если вам диагностировали подобное заболевание?
Законодательно в Казахстане определены 25 групп основных хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Болезни системы кровообращения в этот список входят. Их лечение осуществляется бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и сюда входит также лекарственное обеспечение. Важно, что лечить бесплатно пациентов с такими заболеваниями будут и с полным вводом системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Ваш врач проведет необходимые клинико-диагностические исследования, направит на консультации к профильным специалистам, руководствуясь клиническими протоколами диагностики и лечения.
При наличии показаний к плановой госпитализации, вам оформят направление в стационар. На этом этапе пациент может выбрать медицинскую организацию вместе со своим врачом.
После этого ваши данные зарегистрируют на портале «Бюро госпитализации», будут определены сроки госпитализации, и вы получите направление.
До того, как вы ляжете в больницу, необходимо соблюдать назначения врача, включая дополнительные приёмы у него при необходимости.
За лечением в стационаре следует восстановительный этап. Сейчас за государственный счет этот вид медпомощи довольно ограничен, но уже с 2020 года в пакете ОСМС восстановительное лечение и реабилитация существенно расширятся - финансирование на них увеличится в 9 раз.
И, конечно, после этого очень важно проходить динамическое наблюдение, которое, например, при ишемической болезни сердца включает в себя осмотр раз в 3 месяца у медработника среднего звена, раз в полгода - у участкового врача, раз в год - у кардиолога. Кроме того, раз в полгода или год пациенту проводится необходимый минимум лабораторно-диагностических исследований. Все это - бесплатно и на протяжении всей жизни.
За ваше лечение медицинская организация получает оплату от Фонда социального медицинского страхования, который является финансовым оператором как в рамках ГОБМП, так и в системе ОСМС.