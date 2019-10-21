Перезапустить сердце

«Юридическая профессия очень токсичная. Когда у человека возникает какая-то проблема, он старается найти нужного человека и переложить свою проблему на того, кто с ней сможет справиться. Вот и мои клиенты уходили счастливыми, оставив меня с ворохом нерешенных вопросов, - рассказывает Тулегенов. – Да, первое время бросаешься на любую амбразуру, но потом устаешь и заматываешься. В моей жизни настал момент, когда на работе чувствовалась нестабильность, которая плавно перетекала и в личную жизнь. За плечами у меня было три брака, и я вновь переживал развод».

Тулегенов говорит, что всегда дружил со спортом. Его отец – тренер по футболу. В свободное время Темирлан тоже старался играть и делал это с удовольствием. Но в какой-то момент он заметил, что появляется постоянная одышка и странное ощущение со спины, как будто кто-то хватает и не отпускает.

«Это случилось пять лет назад. Неприятные симптомы появились осенью 2013-го. Я, как типичный казах, подумал, может, рассосется, само пройдет. В тот момент меня позвали в санаторий в Азербайджан. И я, к счастью, выбрал в этот раз отдых, а не работу. На медосмотре в Баку мне сказали, что у меня ишемия. В дни отдыха я узнал, что мой хороший знакомый вдруг скончался от инфаркта. Тогда как-то стало не по себе. Как и все алматинцы, я сразу начал искать врача по знакомым, обратился к друзьям из социальных сетей. Ведь абы к кому не хочется идти, в этом случае риск – дело не благородное. В итоге клинику и врача нашел по рекомендации. Мой хороший друг, ресторатор Юрий Пааль посоветовал врача, который работает в Астане. Поэтому в Алматы я даже и не стал искать специалистов. Рад, что пошел по верному пути. Я готов был изначально лечь в платное отделение в столичном медицинском центре и оплатить лечение, но по счастливому стечению обстоятельств была свободная квота и меня прооперировали там бесплатно».