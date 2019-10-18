Не по соображениям совести

«Ничто не предвещало беды»

17 июля 2019 года рядовой войсковой части № 99116 Сергей Кошелев должен был пройти инструктивно-методические занятия. 22-летнему молодому человеку нравилось в армии. «Боевая подготовка была на отличном уровне, - вспоминает Кошелев. - Ничто не предвещало беды».

Утром его и сослуживцев по разведывательным войскам повезли на учебный полигон. Он находился в поселке Бейнеу Мангистауской области, как и войсковая часть.

«Поехали на полигон, - вспоминает Кошелев, - на своей учебной точке начали разворачивать радиостанции. На последней точке был радист, начальник реактивно артиллерийского вооружения. Он раскладывал экипировку разведчика: ножи, боеприпасы, вещмешок, лопатку. Я тоже разворачивался, забивал колышек – учебное место №3. Потом повернулся. Увидел своего сослуживца с другой роты. Не знаю, как и на чем он прибыл, с другим КАМАЗом, видимо, не знаю, откуда взялся он вообще. Сослуживец попросил помочь с радиостанцией. Я начал помогать».

Помогая сослуживцу настроить радиостанцию, Кошелев увидел среди его инвентаря гранату. Он удивился, потому что на инструктивно-методическом занятии, по словам молодого человека, гранаты быть не должно. «Я взял гранату. И кто-то мне говорит, что зубами можно чеку вытащить. Я говорю: что, больной, так просто ее не вытащить! Дело в том, что в школе, на НВП, я видел похожую гранату, но муляж. Я думал, что тут то же самое, решил показать, что действительно тяжело вытаскивать [чеку]. Вытащил чеку, положил гранату перед собой и отвернулся», - говорит Кошелев.

Взрыва он не слышал. «Я слышал только, знаете, как когда телевизор врубаешь, а там профилактика и этот звук «пиииии». Вот такой звук был в ушах. Потом потемнело в глазах. Вытираю лицо, вижу на левой руке кровь. Что такое? Не могу понять. Смотрю на руку, пальцев нету. Вокруг кипиш, паника, все ползают, кто-то орет», - говорит Кошелев.

Первую медицинскую помощь ему оказали в районной больнице, затем вертолетом доставили в Актау, в областную больницу. Там солдату сделали несколько операций. Проснувшись после наркоза, он обнаружил, что у него нет кисти, а один глаз не видит. «Там же я узнал, что у меня кусок мяса от ноги оторвало, - говорит Кошелев. - Вся голова в осколках, ноги. До сих пор осколки остались в ноге, вокруг колена».