Наказание и наказание

Версия властей

30 апреля, вскоре после появления в соцсетях информации о пытках, на портале Zakon.kz вышел материал с заголовком «Пытки над осужденными в Алматинской области: факт не подтвердился». В нем есть комментарий комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД, в котором пытки отрицаются: «В ходе мероприятия девять осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях, препятствовали проведению обыска, пытались совершить групповой акт членовредительства, в связи с чем в целях предотвращения акта членовредительства в отношении указанных осужденных были применены наручники».

Главный специалист по воспитательному аппарату, майор-юстиции ДУИС по Алматинской области Сабира Мынбаева в том же материала заявляет: «Осужденные из числа отрицательно направленных в знак протеста нанесли себе незначительные телесные порезы. (…) Кому нравится, что у них забирают мобильные телефоны и другие запрещенные предметы».

В то же время продолжается следствие антикоррупционной службы. Однако, по мнению адвоката заключенных Гульнары Жуаспаевой, следствие упустило время. «Видеокамеры, - говорит Жуаспаева, - которые могли показать масштаб пыток, не сохранили ничего, потому что дело возбудили через 2 месяца. Следствие идет очень-очень медленно. Сейчас третий или четвертый следователь. Я ему пишу: вы упустили все доказательства, которые можно было собрать по горячим следам. Теперь дайте возможность международным экспертам побеседовать с каждой жертвой».



«Давали только те лекарства, чтобы он у них не сдох»

У 58-летнего Владимира Кузьмина не забирали запрещенных предметов. У него забирали лекарства. Об этом, едва сдерживая слезы, мне рассказала его сестра.

«Мой брат Владимир Кузьмин, 1961 года рождения, находится в ЛА 155/14. В октябре 2018 года попал туда, он инвалид второй группы, - сказала Марина Кузьмина корреспонденту Vласти. - Инвалидность дана пожизненная. Он в базе данных на трансплантацию печени с 2008 года. У него цирроз печени, постоянно должен принимать препараты. Проходил биопсию. В этом году колония попросила подтверждение всех диагнозов. Я провела обследования. Свозила его в январе в гепатоцентр, там подтвердили цирроз печени. Еще у него сахарный диабет».

Ранее Кузьмин соблюдал строгую диету, которая позволяла регулировать состояние сахара в крови, но в колонии он этого делать не может. «У него ухудшилось состояние печени, сахар пошел вверх. Поэтому он находится на двух препаратах», - сказала Кузьмина.

