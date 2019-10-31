Елжан, Аршын, поздравляю вас с победой. Примечательным стал не только сам факт разблокировки Soundcloud, но и то, что это было сделано по запросу обычных граждан. У меня в твиттере самый популярный комментарий был «А что, так можно было?». Расскажите, как это все происходило?

Елжан: Я начал работать в этом направлении с января-февраля. Сначала самостоятельно. Однажды я подумал, а что будет, если я подам запрос в уполномоченный орган и попрошу провести повторный мониторинг некоторых заблокированных ресурсов, действительно ли они нарушают законодательство? Начал с белорусских ресурсов и их разблокировали. Так совпало, что в январе-феврале я как раз был в Беларуси, проходил стажировку в организации Human Constanta. Они как раз занимаются цифровыми правами, в частности это персональные данные, занимаются также доступом к информации в государственных органах, но в отличие от нас у них проблема блокировок так остро не стоит. Затем, уже были украинские сайты, а затем и SoundCloud. Вообще абсолютно любой человек может направить запрос с просьбой указать причину блокировки сайта, а также перепроверки, на предмет того, остался ли там все еще запрещенный контент. Если нет, то министерство информации и общественного развития этот сайт должно разблокировать. В принципе весь процесс очень легкий, я проверил все ступени сам. Сначала подавал запрос с требованием указать причину блокировки, они обычно отвечают, что это было на основании таких-то решений, предписаний или документов. Затем уже идут следующие шаги.

В Беларуси не блокируют сайты?

Елжан: Да, с блокированием, ограничением доступа к сайтам такой ярой проблемы у них нет. У них может быть заблокированы максимум несколько сотен ресурсов. В Украине, кстати, тоже интернет никак не регулируется. Есть указ президента, которым ограничили доступ к российским соцсетям и сайтам. В остальных случаях все работает в рамках существующих законов, могут ограничить [доступ к сайту] за распространение детской порнографии или терроризм, но, чтобы прямо ограничивали доступ по политическим мотивам как у нас, такого вообще нет. Что еще более удивительно, в Украине даже нет уполномоченного органа, который бы регулировал отношения в области интернета.

В Казахстане же больше 30 тысяч сайтов сейчас только в официальном реестре, не считая те ресурсы, которые вообще в реестр не попали. Такое тоже часто бывает, реестр не обновляют. В частности, они (министерство информации и общественного развития - V), например, пишут, что обновляли реестр где-то в мае прошлого года, хотя не обновляли его вообще. Но стоит отметить тот факт, что, когда я уже начал спрашивать с них почему тот или иной ресурс не в реестре, они уже начали обновлять. Если смотреть по динамике, октябрь 2018-го года, когда я последний раз делал мониторинг для проекта и сентябрь этого года, то уже есть динамика - они добавили заблокированные ресурсы в реестр. Я проверял только пока что по десяти международным доменам - это .com, .asia, .org и так далее и рост примерно где-то 20-25%. То есть, на .com были добавлены две или три тысячи новых адресов, .asia плюс 10 где-то адресов и так далее. Тут есть такое обстоятельство, что в основном ограничивают ресурсы, которые нарушают уголовное законодательство, но в реестре не отражаются именно те, которые были ограничены по политическим мотивам.

Сколько времени заняла разблокировка SoundCloud и как легко шли на контакт госорганы?

Елжан: На удивление легко шли на контакт. Хотя в принципе, я думаю, что это нормальная, хорошая позиция – идти на диалог с обществом. Так должен поступать любой государственный орган, он всегда должен быть в диалоге, быть в контакте, чтобы не было такого как в Советском Союзе. Я вообще не слышал раньше о сервисе SoundCloud, не пользовался им. Узнал о нем именно благодаря блокировке, то есть благодаря «эффекту Барбары Стрейзанд» (социальный феномен, когда попытка цензурировать информацию приводит к обратному эффекту - V). Сайт заблокировали в сентябре-октябре прошлого года. Мне стало интересно, что это за сайт, решил зайти и посмотреть. Оказалось, что это крутой сервис. Я начал им пользоваться, а потом уже пришла мысль его разблокировать. Я проверил, есть ли там до сих пор та аудиозапись с запрещенным контентом, ее не оказалось. После этого я подал запрос в министерство. По времени весь процесс занял меньше месяца. Я направил запрос в начале сентября и потом через egov получил ответ «ресурс разблокирован». Это было неожиданно и круто. Хотя, конечно, спокойно можно было и до этого пользоваться через приложение, как это сейчас с ProtonMail.