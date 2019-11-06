«Особо опасны»

- Обвинение считает, что Аблязов, мол, говорил выходить на митинг – и они выходили. Аблязов говорил делать челлендж на день [памяти] политических репрессий – они делали. У нас здесь позиция будет простая, непридуманная: у Оксаны, например, были проблемы с ребенком, она не получила социальные выплаты, платная медицина, много вопросов… Первого мая, когда был митинг в Центральном парке Алматы, она не планировала ничего говорить, но когда ей дали микрофон, она озвучила то, что ее волновало, - говорит Нурпеисов.

- А что с Джаукеровой?

- У Джаукеровой два сына. У одного аутизм. Поэтому у нее тоже были претензии, а именно -к Дариге Назарбаевой, которая в свое время назвала детей в специальных интернатах «уродами». Для Джаукеровой это было оскорблением. Если ее сын болеет аутизмом, это не значит, что она алкоголиком была, например, или еще что-то. Они, кстати, жили в Жанаозене, где экология, скажем так, не в самом лучшем состоянии. Может, это сыграло роль? Всякое же бывает. Участие в майском митинге она признает. Говорит, что много чего хотела сказать. Она жила гражданским браком с человеком, которому не давали квартиру, хотя он ветеран-афганец. Сама она раньше, до переезда в Алматы, работала преподавателем в Жанаозене. Когда она сказала ученикам, что никто из них не будет президентом, пока жив Назарбаев, ее уволили.

В качестве улик, которыми следствие хочет доказать экстремизм в действиях Джаукеровой, могут использовать банку синей краски и белую простыню. Эти предметы у Джаукеровой нашли в ходе второго обыска; в первый раз у нее, по словам Нурпеисова, изъяли ноутбук.

У Шевчук обыск тоже проводился дважды. В ходе первого изъяли планшет и другую технику, а во второй раз нашли четыре листовки на двух языках, казахском и русском, призывающие к бойкоту президентских выборов, а также дымовые шашки. Нурпеисов говорит, что когда он приехал в дом к Шевчук, его «устранили», оттолкнув от контейнера, в котором, якобы, и нашли дымовые шашки.

- Они не имели права этого делать, - говорит Нурпеисов, когда мы подъезжаем к небольшим железным воротам, за которыми высится недостроенный дом.