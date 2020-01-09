Помогать, а не сажать

По ее словам, наркозависимые, которые часто получают срок как распространители, хотя в основном берут «вес» только для употребления, сталкиваются с нарушениями своих прав на всех уровнях казахстанской пенитенциарной системы – начиная с СИЗО, заканчивая службой пробации.

«Сотрудники [правоохранительных органов] никак не учитывают, что перед ними наркозависимый, в том числе в ИВС (изолятор временного содержания – V). Начинается следствие, эксперименты, они прекрасно знают состояние, синдром отмены при наркотиках. Идет рвота, диарея, а они умышленно гоняют человека по всему РУВД», - говорит Анна.

Айгерим (имя изменено по просьбе героини – V) приговорили к лишению свободы в 2000 году. Ей было 18 лет и, как и многие ее сверстники в тот период, она сидела на героине. «Тяжело было. Еще на КПЗ пришлось перекумарить (перетерпеть ломку – V), ничего не было, а героиновая зависимость уже была. Ощущения ужасные, жить не охота, все ломает. В голове белеберда. Каждый раз снится, что ты колешься. Во сне не можешь никак уколоться, думаешь, вот он приход, сейчас пойдет – и раз, открываешь глаза, а ты в камере», - вспоминает Айгерим.

Принудительное лечение от наркотической зависимости – это мера, которую часто добавляют к приговору людям, осужденным по наркостатьям. По словам женщин, отбывавших сроки в казахстанских колониях в самые разные периоды, это «лечение» носит формальный характер.

«Наша система придумала лечение, - говорит Анна Козлова. - Когда дают срок, связанный с наркотиками, пишут формулировку «нуждается в принудительном лечении». Мало того, что дают срок, так еще и эту формулировку. Лечение это должно происходить именно в местах лишения свободы. Я лично проходила это «лечение». Раз в месяц идешь в санчасть, в кабинет нарколога. Здравствуйте, вот я. Он расписывается – и все. Через девять месяцев готовит заключение. Лечение прошла. Никаких процедур. Абсолютно никаких. Ни разу такого не было».

Айгерим соглашается с ней: «Это показуха. Ничего абсолютно [не делается]».

«Формальный подход [в этом вопросе]. Не у всех, но у многих осужденных по этим статьям есть запись, что они нуждаются в реабилитации. На самом деле, ничего не делается. С кем бы я не разговаривал, все говорят так. Вполне возможно, что какие-то лекарства дают. Что-то типа анальгина. Чтобы голова не болела. Эти люди страдают, у них ломка, не все могут достойно выйти из этой ситуации. Этим, бывает, пользуются сотрудники лагерей, [наркопотребители] попадают под их зависимость», - говорит правозащитник из Кокшетау Олжас Сыздыков.

По словам Анны Козловой, пока срок так называемого лечения не подойдет к концу, человек не может надеяться на условно-досрочное освобождение (УДО).

«Ты не можешь выйти по УДО, пока у тебя есть срок лечения. Если оно не закончилось, если нарколог не дал заключения – никакой свободы», - говорит Козлова.

Оппозиционный политик и бывший политический заключенный Владимир Козлов сидел в двух колониях – сначала в ЕС-164/3 в Петропавловске, затем в ЛА 155/14 в Алматинской области. Говоря о первой колонии, он вспоминает молодого парня, который принимал наркотики в домашних условиях, что не спасло его от казахстанской карательной системы. И от ее методов «лечения».

«Это, скажем так, домашний наркоман, который принимает только дома, по скандинавскому законодательству он вообще не преступник. Работал, чтобы наркотики покупать. Но когда участковому надо было палочку в отчете поставить, он просто приходил к нему домой. А ведь статья за употребление не учитывает эти ситуации. Участковый просто приходил к нему домой, составлял протокол и парень отправлялся на очередные четыре года в лагерь. И таких ходок у него было четыре. К тому времени у него уже был ВИЧ. Его отпустили по УДО, и через месяц он умер от СПИДа. Молодой парнишка был, очень хороший, интеллектуал», - сказал Козлов.

На примере того же молодого человека, Козлов описал довольно жуткую картину: «Он был признан судом наркозависимым. В Петропавловске такая процедура, что если признан судом [наркозависимым], то тебя принудительно отправляют на лечение. На ломку. Ты привязан простынями, но никто внимания не обращает, пока ломка не пройдет. Умер – умер, нет – значит, все нормально».