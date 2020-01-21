Bek Air против Авиационной администрации Казахстана

Версия Bek Air

Изначально рассматривались такие версии авиапроисшествия, как погодные и метеорологические условия, техническая неисправность судна и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Однако 30 декабря 2019 года в министерстве внутренних дел заявили, что следствие исключило погодные условия и рассматривает три версии крушения самолета: ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.

В тот же день, спустя три дня после катастрофы, представители авиакомпании вышли на брифинг, на котором назвали свою версию крушения самолета. Как заявил Нурлан Жумасултанов, представившийся руководителем компании Bek Air, причиной ЧП мог стать спутный след, оставленный взлетавшим ранее самолетом Airbus. А сохранению следа, который привел к крену самолета, способствовало отсутствие ветра.

«Когда штиль, спутный след (после запуска более тяжёлого самолета – V) держится в течение 2-3 минут. По (регламентирующим – V) документам у нас интервал составляет 1-2 минуты. Если бы был ветер, спутный след бы сдуло. Но когда штиль, он остается. После катастрофы нужно будет увеличить интервал до 3-5 минут», - говорил Жумасултанов.

По словам директора летной службы Bek Air Ерика Сапарова, до судна их компании весом 39 тонн 868 кг взлет производил самолет марки Airbus с массой 89 тонн. А единственной причиной, из-за которой не удалось избежать жертв, стало наличие построек и газопровода близ аэропорта: «Мы склоняемся к тому, что, если бы не было препятствий, жертв бы не было. <…> Были постройки и газопровод. У нас вызывает вопросы законность сооружений. Сам же самолет прочный и надежный. Даже после повреждения не было разлива керосина и самолёт не загорелся».

Жумасултанов заверял, что перед вылетом самолет обрабатывался, и крыло было чистым. При этом он подтвердил, что до рейса 27 декабря самолёт Bek Air несколько дней находился в Алматы на техническом обслуживании.

Однако правительственная комиссия в ходе расследования происшествия исключила спутный след как причину.

«В период выполнения полета ветер посадочной полосы был устойчивый со скорость 1-2 метра в секунду. В этих условиях, исходя из направлений скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, а то было 110 секунд, спутный след при данных условиях расчетно сместился влево, на расстояние не менее 50 метров от взлетно-посадочной полосы, соответственно, он не мог оказать влияние на развитие возникновения особой ситуации»,- пояснял Скляр.

А вот что касается обледенения, то здесь, как подчеркивал вице-премьер, комиссия отмечает вероятность «отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток».

Также опровергли версию компании и в РГП «Казаэронавигация». В компании заявили, что воздушное судно Fokker-100, так же, как и взлетевший перед ним Airbus А-321, «имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн и, соответственно, относятся к категории средних воздушных судов. Ссылаясь на инструкцию по организации обслуживания воздушного движения, в «Казаэронавигации» подчеркнули, что «минимальный временной интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет 1 минута», и в Казахстане установлены интервалы, которые соответствуют общемировым требованиям и стандартам. Здесь отметили, что временной интервал между взлетами Fokker-100 и Airbus составлял 2 минуты, «следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было».