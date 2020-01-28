Страх и ненависть в Северной Корее

История одного побега

Ким Хе-су (имя изменено) сразу оговаривает условия встречи: никаких вопросов о семье, подробностей биографических данных, даже записи голоса на диктофон. Если хоть какая-то информация из вышеперечисленной «утечет» в Сеть, у семьи Хе-су, оставшейся в Северной Корее, могут появиться большие проблемы. Она совершила побег из страны, когда ей было 19 лет. Бизнес ее отца пострадал из-за режима, поэтому он решил, что не желает своей дочери подобного будущего. Он связался с человеком из Китая, которому заплатил за то, чтобы Хе-су вывезли из страны и доставили в Южную Корею. Китаец оказался предприимчивым и решил нажиться не только на отце девушки, но и на торговцах людьми. Поэтому прежде чем попасть в Южную Корею, а оттуда – в Вашингтон по учебной программе, девушка на несколько лет оказалась во Вьетнаме, пока не сумела бежать из рабства.

Хе-су рассказывает о жизни в Северной Корее совсем немного: например, в книге Оруэлла «1984» она процентов на 60 узнала свою родину, о чем мало задумывалась, пока там жила. В стране нельзя открыть бизнес, если у тебя нет связей, нельзя жениться людям из разных социальных классов, и конечно строго запрещено критиковать или шутить о семье лидеров страны Кимов: были случаи, когда после небольшой шутки в близкой дружеской компании человек пропадал навсегда. Впрочем, понятие «дружеских компаний» тоже достаточно своеобразно, поскольку «стучать» на предателей режима – в порядке вещей, даже если доносишь на друзей и родственников. Все члены партии обязаны практиковать по субботам акты самокритики, после которых человека критикуют его однопартийцы. По всей стране показывают всего один официальный канал; в Пхеньяне, столице, их два, но работают они только до полуночи. Официальная газета тоже всего одна, а интернета в Северной Корее и вовсе не было до 2010 года, правда, и теперь им могут пользоваться только «избранные». Молодое поколение верит пропаганде меньше, чем старшее, поскольку некоторым все-таки удается увидеть южнокорейские фильмы и убедиться, что правительство несправедливо критикует соседей. Правда, если кого вдруг уличат в просмотре таких фильмов, может состояться показательная, на глазах у созванных школьников, публичная казнь. Доступ к электричеству на все 24 часа появляется только по особым случаям: например, в день рождения вождя.

С отцом Хе-су общается крайне редко – требуется целая схема, в которой участвуют несколько человек и ведущая в конце концов к пятиминутному и очень рисковому разговору. Для передачи писем также используются посредники из Китая, которые при получении их прячут, фотографируют, а затем отправляют в мессенджерах. После интервью она рассказывает, что во время учебы в Южной Корее у нее появилась лучшая подруга, которая тоже из Казахстана и с которой у Хе-су больше нет связи: ни в каких соцсетях девушка не сидит из страха быть обнаруженной северокорейскими властями. На прощание она просит сделать общее фото на память, но только на свой телефон.

Бегущие по лезвию

Покинуть эту страну, как крайне укрепленную крепость, очень непросто. Несмотря на то, что Северная Корея подписала Международный пакт о гражданских и политических правах, она не поддерживает статью 12(2) пакта, которая гласит, что каждый имеет право свободно покидать любую страну, включая свою собственную, и давно расценивает несанкционированный выезд как акт государственной измены. Северокорейцы взбираются на горы, пробираются по пересеченной местности и переплывают реки в попытке спастись. Даже если им удается ускользнуть от пограничных агентов и добраться до Китая, наиболее частого маршрута для побега, они рискуют быть задержанными и репатриированными китайскими властями. Во время северокорейского голода 1990-х годов наблюдался рост числа беженцев, достигший пика в 98 и 99 годах. Некоторые причины сокращения числа перебежчиков, начиная с 2000 года, – строгое пограничное патрулирование и досмотр, принудительные депортации и рост расходов на побег. Кроме того, чтобы избежать ухудшения и без того напряженных отношений с Северной Кореей, Китай часто отказывается предоставить перебежчикам статус беженцев и считает их незаконными экономическими мигрантами. Если перебежчиков ловят в Китае, их репатриируют обратно в Северную Корею, где те сталкиваются с жесткими допросами и годами заключения в политических лагерях для военнопленных, как Пукчан, или в лагерях перевоспитания, как Чунгсан и Чонгори, или даже казнью.

Кан Ми Джин – тоже перебежчица, но, в отличие от первой героини, имени и лица не скрывает. Ей 52 года, и 42 из них она прожила в Северной Корее, прежде чем бежала со своим младенцем в Сеул через Китай. Для этого ей пришлось использовать свои связи и давать взятки. Правда, до этого она собиралась использовать другую хорошо отлаженную в Северной Корее схему – продажу себя в рабство. Она не говорит по-английски, поэтому с помощью переводчицы рассказывает, что это первое, что приходит в голову женщине, которая хочет бежать из страны. Другое дело, посредники отказываются брать женщин с детьми, а малолетнюю дочь, ради которой задумывался побег, бросить она не могла. В 2009 году за женщину до тридцати лет китайцы платили около 3 тысяч долларов, а за тех, кто старше, – 700 долларов. Но ей повезло, и теперь она работает репортером в издании Daily North Korea, где пишет в основном о связанных с экономикой вопросах. Добычу информации для своих статей не имеющая возможности вернуться на родину Джин описывает так: «Журналисты в Южной Корее должны иметь связь с надежным человеком из Северной. Сначала проводится сбор информации, затем необходимо провести фактчекинг, после – перепроверить информацию на уровне региона и только потом можно выдавать новость. Стоит иметь в виду, что и у проверенного источника не всегда может быть стопроцентно верная информация. Кроме того, требуется много времени и большие затраты, которые я оплачиваю сама, чтобы связаться с человеком; иногда на это уходят месяцы».