Как наказывают тех, кто хотел помочь нуждающимся во время карантина

Вчера трех служителей евангельской церкви «Новая жизнь» оштрафовали на 10 МРП (26500 тенге) за нарушение карантина. Оно заключалось в том, что они хотели помочь нуждающимся, многодетным семьям и другим, раздав им продуктовые пакеты. В Актау под административным арестом находится предприниматель, решивший сделать то же самое. Vласть рассказывает о двух примерах того, как людей наказывают за помощь.
Служители церкви «Новая жизнь» Иван Крюков, Петр Шелепанов и Нельга Фроман, по словам их адвоката Айман Умаровой, шутят, что теперь часть положенных 42 500 тенге, которые государство обещало выделить в качестве поддержки граждан, запертых на карантине, они будут вынуждены отдать в виде штрафа. Впрочем, Умарова говорит, что она и ее подзащитные намерены подавать апелляцию.
«Апелляция будет стопроцентно, - сказала Умарова Vласти, - потому что эти люди привлечены к административной ответственности незаконно. Они не должны платить штраф за то, что они заботятся о других людях. Для такого наказания необходимо, чтобы у человека был прямой или косвенный умысел. Они не собирались нарушать. Они обратились в акимат (Турксибского района - V), а сотрудник акимата по имени Чингис обещал этот вопрос (оказание помощи нуждающимся — V) решить. Он не сказал ни да, ни нет. Из переписки следует, что не было ответа «нет». Если он, сотрудник акимата, знает, что есть люди, которые нуждаются в еде в такое тяжелое время, есть те, кто хочет им передать продуктовый пакет, что мешало акимату организовать, например, машину? Или же [самим] поехать, отдать. Тем более, это все в Турксибском районе. Акимат не просто не позволил, он еще поиздевался над ними и сам не сделал. Они сами не делают, сами не работают».
«Мне стыдно за такой позорный суд. Это позорный суд был. Я сразу сказала, что я не доверяю судье. Иван Крюков сказал, что тоже не доверяет, но добавил: «Пусть он судит нас, я ни о чем не жалею и не признаю вину. Это моя обязанность как священника — помогать нуждающимся». А этот судья, М.С. Алимбек, подсказывал сотрудникам полиции, как отвечать на вопросы во время суда. Вы (сотрудники полиции - V) фактически держали их задержанными с пяти часов вечера. Двоих с пяти часов, а одного с шести часов. Почему, говорю, вы их оформляете как будто в 22.05 посадили? Почему оформляете неправильно? На этот вопрос они не могли ответить и запинались. В этот момент судья говорит (обращаясь к полицейским - V): «А почему вы не говорите, что в соответствие с такой-то статьей вы имеете право на 24 часа задерживать, ведь 24 часа не прошло». Понимаете? Он подсказывает», - сказала Умарова.
Предприниматель из Актау, получивший пять суток административного ареста за желание помочь нуждающимся, как и служители церкви из Алматы, пытался обратиться в акимат. Но, как сказала местному изданию «Лада» его супруга Яна Магомедхабибова, сотрудник местной власти появился только после начала благотворительной акции.
«Информации никакой мы не дождались, когда звонили в акимат, а когда мы уже начали все это раздавать, сотрудник акимата сам подошёл. Скопления людей в таком количестве мы не ожидали. Мы думали, что подойдут около 50 человек. Но произошло большое скопление людей, которые не соблюдали никакого порядка, начали драться, толкаться, ругаться, после чего уже прибыли сотрудники полиции», - цитирует женщину издание.
Магомедхабибова также рассказала, что полицейские, прибывшие на место раздачи продуктовых наборов, сначала отнеслись к ситуации с пониманием, но потом началась давка (женщина подчеркивала, что на месте они хотели раздать лишь часть продуктов, остальное же надеялись позже отвести тем, кто в этом нуждается). В результате бывший на месте подполковник полиции попросил закрыть магазин, по словам Магомедхабибовой, «опасаясь, что люди могут и стекла разбить».
«Причём тот сотрудник, который нам разрешил проводить акцию, не видел, что моего мужа забирают полицейские. В опорном пункте моему мужу сказали, что за организацию нашей акции, с большей долей вероятности, будет предусмотрено либо предупреждение, либо штраф. Но сегодня, 3 апреля, его вызвали в суд и арестовали на пять суток. Меня возмущает, что между правоохранительными органами и акиматом нет взаимодействия. Старший по званию понимает суть акции и после согласования разрешает завершить ее, в то время как другие забирают его и составляют административный протокол. Не только я, но и многие люди, кто помогал нам организовывать акцию, возмущены таким отношением, потому что предпосылок и поводов для такой меры наказания нет. Если бы в тот момент люди, как сказал нам подполковник, построились в три колонны и спокойно держали дистанцию, хватило бы всего полчаса, чтобы раздать все пакеты. Если бы они спокойно, без криков, без давки, без ругани, просто организованно стояли. Но там одна женщина, как мне сказали очевидцы, другую женщину пыталась ударить ручкой по лицу за то, что та ей не давала список, чтобы внести своё имя. То есть это уже слишком», - добавила супруга предпринимателя.
В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение, а спустя несколько в Алматы и столице, затем в Актау и других крупных городах введен карантин. Жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.