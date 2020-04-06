Как наказывают тех, кто хотел помочь нуждающимся во время карантина

Магомедхабибова также рассказала, что полицейские, прибывшие на место раздачи продуктовых наборов, сначала отнеслись к ситуации с пониманием, но потом началась давка (женщина подчеркивала, что на месте они хотели раздать лишь часть продуктов, остальное же надеялись позже отвести тем, кто в этом нуждается). В результате бывший на месте подполковник полиции попросил закрыть магазин, по словам Магомедхабибовой, «опасаясь, что люди могут и стекла разбить».

«Причём тот сотрудник, который нам разрешил проводить акцию, не видел, что моего мужа забирают полицейские. В опорном пункте моему мужу сказали, что за организацию нашей акции, с большей долей вероятности, будет предусмотрено либо предупреждение, либо штраф. Но сегодня, 3 апреля, его вызвали в суд и арестовали на пять суток. Меня возмущает, что между правоохранительными органами и акиматом нет взаимодействия. Старший по званию понимает суть акции и после согласования разрешает завершить ее, в то время как другие забирают его и составляют административный протокол. Не только я, но и многие люди, кто помогал нам организовывать акцию, возмущены таким отношением, потому что предпосылок и поводов для такой меры наказания нет. Если бы в тот момент люди, как сказал нам подполковник, построились в три колонны и спокойно держали дистанцию, хватило бы всего полчаса, чтобы раздать все пакеты. Если бы они спокойно, без криков, без давки, без ругани, просто организованно стояли. Но там одна женщина, как мне сказали очевидцы, другую женщину пыталась ударить ручкой по лицу за то, что та ей не давала список, чтобы внести своё имя. То есть это уже слишком», - добавила супруга предпринимателя.

В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение, а спустя несколько в Алматы и столице, затем в Актау и других крупных городах введен карантин. Жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.