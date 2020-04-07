Как пандемия переводит мир на дистанционное обучение

Многие педагоги задолго до кризиса утверждали, что школьная система нуждается в радикальных изменениях. Домашнее обучение во время распространения пандемии COVID-19 уже вовсю меняет подход к образованию. Так, например, итальянское правительство создало сайт для предоставления учителям доступа к средствам проведения видеоконференций и готовым планам уроков. Правительство Ирана сделало весь детский интернет-контент бесплатным. Монгольские и греческие телевизионные станции транслируют занятия. Следующий шаг греческого правительства – перенести программу начальной школы в онлайн для дистанционного обучения, что уже сделали для старшеклассников, которые были в приоритете в связи с предстоящими экзаменами. Уроки по телефону – еще одна опция, которая предлагается, чтобы гарантировать, что студенты без надежного доступа к интернету не отстанут от остальных.

Дистанционное обучение в мире

Среди азиатских стран одним из несомненных лидеров цифровизации считается Южная Корея. Уровень распространения электронного обучения в обычных школах достигает здесь сегодня 80%, существуют проекты полностью или частично виртуальных школ и кибер-университетов. С 2007 года в стране действует программа «Электронный учебник», в рамках которой разработана и применяется виртуальная интерактивная книга Virtual interactive Ubiquitous book – 3D-учебник с использованием так называемой дополненной реальности, предполагающей сочетание изображений реальных объектов и дополняющей их текстовой или иной информации. Результаты эксперимента по апробации этих учебников показали, что успеваемость школьников в целом повысилась на 30%, при этом наиболее значительное улучшение показали учащиеся с самой низкой успеваемостью.

В 2015 правительство Южной Кореи полностью отказалось от бумажных учебников. Департамент образования объявил, что страна готовится к новой цифровой революции, которая изменит школы будущего; планируется перевести в электронный формат и тестирование (выпускные экзамены), которое сейчас проводится на бумаге. То же касается Сингапура, поставившего себе амбициозную цель – построить первую в мире интеллектуальную нацию. В 2015 году в городе-стране запустили 10-летнюю программу «Интеллектуальная нация» с самостоятельным кластером «Образование и обучение» и программу Future Schools. Активно внедряются виртуальные лаборатории 4D, интерактивные карты и другие инновации. Однако пока научные данные о том, какое влияние оказало внедрение электронного обучения на психическое и личностное развитие учащихся, в литературе отсутствуют.

В США, где, в связи с пандемией государственные школы останутся закрытыми до конца учебного года, еще в 2012 году началась реализация государственной инициативы «The Digital Textbook Collaborative» («Цифровой учебник»). В ее рамках предполагается переход всех школ с 12 годами обучения на систему цифрового интерактивного обучения. В некоторых штатах, например в Калифорнии и Юте, школы уже отказались от использования бумажных учебников в пользу «электронной бумаги». Такой подход значительно снизил стоимость многих учебников – до $4 за штуку, в то время как цена одного бумажного учебника составляет от $30 до $100. Теперь же преподаватели берут на себя масштабную задачу дистанционного обучения около 6,1 млн. учеников, объявили 1 апреля американские чиновники. Для того чтобы каждый ребенок имел доступ к дистанционному обучению в течение оставшейся части учебного года, многим потребуется более широкий доступ к интернету и электронным устройствам. Поэтому, например, калифорнийские чиновники заключили партнерство с Google, который предоставляет бесплатный Wi-Fi 100 тысячам семей.