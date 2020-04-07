Как пандемия переводит мир на дистанционное обучение

По данным ЮНЕСКО, в настоящий момент более 1,5 миллиарда школьников, или 87% от общего числа учащихся, остались без школ в рамках усилий по борьбе с распространением нового коронавируса. В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью современного образования – просто теперь из опциональной она превратилась в необходимую.
Многие педагоги задолго до кризиса утверждали, что школьная система нуждается в радикальных изменениях. Домашнее обучение во время распространения пандемии COVID-19 уже вовсю меняет подход к образованию. Так, например, итальянское правительство создало сайт для предоставления учителям доступа к средствам проведения видеоконференций и готовым планам уроков. Правительство Ирана сделало весь детский интернет-контент бесплатным. Монгольские и греческие телевизионные станции транслируют занятия. Следующий шаг греческого правительства – перенести программу начальной школы в онлайн для дистанционного обучения, что уже сделали для старшеклассников, которые были в приоритете в связи с предстоящими экзаменами. Уроки по телефону – еще одна опция, которая предлагается, чтобы гарантировать, что студенты без надежного доступа к интернету не отстанут от остальных.
Дистанционное обучение в мире
Среди азиатских стран одним из несомненных лидеров цифровизации считается Южная Корея. Уровень распространения электронного обучения в обычных школах достигает здесь сегодня 80%, существуют проекты полностью или частично виртуальных школ и кибер-университетов. С 2007 года в стране действует программа «Электронный учебник», в рамках которой разработана и применяется виртуальная интерактивная книга Virtual interactive Ubiquitous book – 3D-учебник с использованием так называемой дополненной реальности, предполагающей сочетание изображений реальных объектов и дополняющей их текстовой или иной информации. Результаты эксперимента по апробации этих учебников показали, что успеваемость школьников в целом повысилась на 30%, при этом наиболее значительное улучшение показали учащиеся с самой низкой успеваемостью.
В 2015 правительство Южной Кореи полностью отказалось от бумажных учебников. Департамент образования объявил, что страна готовится к новой цифровой революции, которая изменит школы будущего; планируется перевести в электронный формат и тестирование (выпускные экзамены), которое сейчас проводится на бумаге. То же касается Сингапура, поставившего себе амбициозную цель – построить первую в мире интеллектуальную нацию. В 2015 году в городе-стране запустили 10-летнюю программу «Интеллектуальная нация» с самостоятельным кластером «Образование и обучение» и программу Future Schools. Активно внедряются виртуальные лаборатории 4D, интерактивные карты и другие инновации. Однако пока научные данные о том, какое влияние оказало внедрение электронного обучения на психическое и личностное развитие учащихся, в литературе отсутствуют.
В США, где, в связи с пандемией государственные школы останутся закрытыми до конца учебного года, еще в 2012 году началась реализация государственной инициативы «The Digital Textbook Collaborative» («Цифровой учебник»). В ее рамках предполагается переход всех школ с 12 годами обучения на систему цифрового интерактивного обучения. В некоторых штатах, например в Калифорнии и Юте, школы уже отказались от использования бумажных учебников в пользу «электронной бумаги». Такой подход значительно снизил стоимость многих учебников – до $4 за штуку, в то время как цена одного бумажного учебника составляет от $30 до $100. Теперь же преподаватели берут на себя масштабную задачу дистанционного обучения около 6,1 млн. учеников, объявили 1 апреля американские чиновники. Для того чтобы каждый ребенок имел доступ к дистанционному обучению в течение оставшейся части учебного года, многим потребуется более широкий доступ к интернету и электронным устройствам. Поэтому, например, калифорнийские чиновники заключили партнерство с Google, который предоставляет бесплатный Wi-Fi 100 тысячам семей.
Самым передовым государством в Европе в области электронного обучения считают Финляндию. Ее прогрессивная система образования принята за базовую модель во многих странах. За счет инноваций в образовании страна без каких-либо природных ресурсов за два десятилетия пробрела статус лидирующей в ЕС. В рейтинге PISA−2015 Финляндия стоит на пятой позиции, следуя за Сингапуром, Японией, Эстонией и Тайванем. Преподаватель Хайди Туоминен так описала свой опыт: «Я работаю по 10-12 часов в день, снимая видео, помогая студентам через голосовые или видеочаты, создавая и загружая материалы, держа всех в курсе еженедельных целей, давая всем студентам обратную связь о повседневной работе и сотрудничая с семьями. Я бы не сказала, что передала ответственность за воспитание детей родителям». Чиновники тем временем признают, что не у каждого ребенка есть оборудование, чтобы выполнять школьные задания онлайн из дома. Доступ к технологиям подчеркивает неравенство в финском образовании так же, как и во всем мире.
Эстонская модель цифровизации образования не намного отличается от финской. По результатам участия в исследованиях PISA (Programme for International Student Assessment), международного исследования, которое проводится по инициативе ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития), Эстония находится на первом месте в чтении и естественных науках, а в математике – на втором, уступая только Японии. Первичная информатизация в эстонских школах началась еще в 1990-е, и уже в 1997 был разработан проект подключения всех школ к интернету, реализованный к 2006. С 2002 существует система e-School, обеспечивающая быстрый доступ ко всей электронной образовательной информации. Что касается электронных учебников, то все они объединены в единую образовательную платформу Opiq – «Библиотеку учебных материалов» для 1–12 классов по всем предметам. Преимуществом такой системы, среди прочих, является обеспечение межпредметных связей. К примеру, в учебнике 8 класса по географии на тему «Водные ресурсы» через гиперссылки дается информация, где можно найти необходимый материал в других учебниках – причем не только за 8 класс, но и последующих. Доступ к Opiq возможен из любого места, где есть интернет, и с любого устройства. Примечательно, что эстонские образовательные технологии сегодня внедряются и в других странах: Финляндии, Сингапуре и Казахстане.
Дистанционное обучение в Казахстане
Проекту Opiq.kz уже 2 года. Издательство «Aлматыкiтап» начало работу над порталом в 2017 году в партнерстве с эстонским издательством Avita. В 2018–2019 учебном году электронные учебники Opiq прошли апробацию в 12 школах пяти регионов. В апробации приняли участие 350 учителей и больше тысячи учеников. Интерфейс, функциональность, средства поиска материалов и принцип организации обратной связи портала аналогичны эстонской разработке. В последующем планируется расширять функционал платформы исходя из «местных» реалий, к примеру, введение режима офлайн, который актуален в условиях отсутствия интернета.
Сегодня на портале opiq.kz уже доступны 75 учебников разных издательств («Алматыкiтап», «АрманПВ» и «Edu Stream») с 1 по 11 класс на русском и казахском языках. «Пока на платформе представлены не все учебники, которые используются в казахстанских школах, поскольку не все местные издательства оцифровали свои учебники и не все готовы сотрудничать», – рассказывает Элеонора Баталова, председатель совета директоров издательства «Алматыкiтап», разработчик платформы электронных учебников opiq.kz. Она акцентирует внимание на эстонском опыте, где министром образования было рекомендовано всем издателям предоставить цифровые учебники одной платформе. Само государство обеспечило доступ своим гражданам к ресурсу в виде оплачиваемой страновой лицензии. В итоге выиграли все: и издатели, и ученики, и учителя, и родители, и государство.
В данный момент в Казахстане нет аналогов портала: на нем размещены не просто темы для изучения, а сразу учебники. Информация структурирована и привычна для восприятия, детям и учителям не надо перестраиваться. Оцифрованный учебник – это не скан бумажного учебника, не e-book. Это полноценный учебник, полностью соответствующий школьной программе, с дополнительным материалом – видео, аудио и интерактивными заданиями. Это тот же учебник, но с гораздо большим объемом информации. Электронный учебник дает возможность детям с разными возможностями и особенностями полноценно учиться. Если ученик лучше воспринимает информацию на слух, он может ее прослушать, а если ребенок визуал – он может просмотреть видеоматериал или презентацию от учителя. Школьник может «освежить» знания, вернувшись на класс назад, или же наоборот более глубоко изучить тему, заглядывая в другие предметы и классы. Платформой при этом можно пользоваться с любого гаджета.
«Цифровых образовательных ресурсов множество: тестировщики, курсы, видео-чаты. Все это прекрасно. Но давайте восстановим в памяти картинку: учитель входит в класс, ученики встают. Что у учителя в руке? Что у учеников на парте? Правильно, учебник, утвержденный министерством образования и науки. Это основой инструмент работы на уроке. Вот и мы хотим, чтобы наша платформа стала таким портфелем, из которого к уроку достается учебник», - говорит Баталова.
От таких стран, как Сингапур, Южная Корея, Япония, США, скандинавские страны, Казахстан все еще значительно отстает – в основном, по показателю проникновения цифровых технологий в образовательный процесс. В любой стране основу цифровизации составляет созданная IT-инфраструктура и степень информатизации в учебных учреждениях. Пока в Казахстане лишь 40% от общего числа школ обеспечены интернетом. Однако такие факторы, как географическое положение, удаленность большого числа населенных пунктов от областных и региональных центров, малокомплектный статус практически половины школ страны делают внедрение информационных и коммуникационных технологий в сфере образования не просто необходимостью, а условием выживания. Ситуация с коронавирусом наглядно показала, что доля онлайн-обучения на рынке образовательных услуг невелика. Спешное формирование списков онлайн-платформ и разработка методических рекомендаций говорят о том, что теперь, когда вся страна вынуждена занимается дистанционно, процесс цифровизации образования нуждается в реформах.
«Очень трудно сказать, сколько школ использует нашу платформу, так как в текущем учебном году для удобства пользователей доступ к библиотеке учебников мы сделали бесплатным, что повлекло за собой отключение функционала регистрации. Но мы точно можем сказать, что 1 апреля количество наших пользователей достигло 1 миллиона, причем четверть миллиона присоединилась к нам в последние 2 недели. Что же касается надежности платформы, то ее разработчики утверждают, что сервис довольно стабильный - ведь opiq.kz строится по эстонской модели, уже многократно обкатанной партнерами. «Сбои в работы сервера – всегда досадное явление для любого web-ресурса. Разработчики во всем мире сегодня не зря используют облачные технологии. В моменты пиковых нагрузок объем технологических ресурсов можно легко масштабировать. «Облачную» модель используют и наши партнеры- разработчики. Это дает гарантию устойчивости нашей платформы. Так за три года пробного периода сбоев не было ни разу. Мы не ожидаем серьезных сбоев и после 6 апреля», – резюмировала Баталова.