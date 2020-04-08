Евгений Жовтис: «Вы регулируете то, что регулировать не нужно»

Ольга Логинова: По поводу обоснования. Не мелькала ли у вас мысль, что вас привлекли в эту рабочую группу именно для легитимации того, что они уже приняли? Мол, если бы вы одобрили, то это уже и можно говорить: вот, закон хороший...

Евгений Жовтис: Вы знаете, я этот тезис слышу довольно часто. Я не могу сказать, что я совершенно с ним не согласен. Я отчасти с ним согласен. Когда говорят, что не надо участвовать в подобного рода структурах, площадках и так далее, у меня возникает вопрос: альтернатива у вас какая? Если вы с ними не разговариваете, то что? Что вы дальше делаете? Я всегда стою на очень простой развилке, состоящей из трех путей. Первый: люди, которые не могу жить в диктатуре и авторитарном режиме, они уезжают, если есть возможность. Они бегут. У нас все-таки режим мягко-авторитарный. Он, конечно, авторитарный, но относительно Туркменистана, до последнего времени Узбекистана, если говорить о наших соседях, он все-таки относительно терпимый. Второй вариант — это попытаться – я противник насилия – легитимными, законными средствами его (авторитарный режим - V) поменять на демократический. Есть у нас такие возможности, ресурсы? Нет. Сейчас я не вижу никаких ресурсов, чтобы можно было что-то сделать. Всё достаточно хорошо контролируется. Они контролируют силовой блок, информационное пространство, правовую систему, всё контролируют. Поэтому, вне зависимости от того, насколько мировое сообщество разочарованно, насколько кипит в соцсетях, ну, много где кипят. В России еще сильнее, но это кипение ни к чему не приводит. Поэтому этот путь пока мне представляется нереальным. Остается последний: делать то, что ты можешь при двух четких условиях. Первый — это жестко отстаивать свои принципы. Не колеблешься, не виляешь, а отстаиваешь. Я иду в любые и структуры и на любые площадки, где можно разговаривать. Но я говорю там то же самое, что говорю всегда. Никаким образом для меня ничего не меняется. Поэтому попытка использовать меня для легитимации чего-то невозможна. Оттого что я принял там участие и высказал то же самое, что я высказывал публично, ничего не изменилось... Если результата нет, значит, я вышел и сказал: результата нет. Я высказал все то, что высказывал на общественных слушаниях в этой рабочей группе, отправил туда все документы, какие только мог, которые составил, поэтому спокойно совершенно себя чувствовал. В любой момент, когда они пытались сказать: «Господин Жовтис участвовал в обсуждении», да, участвовал в обсуждении. Но вы не найдете ни в одном документе и не увидите ни в какой стенограмме в обсуждении рабочей группе, то не найдете ни одной моей подписи, ни одного моего заявления, в котором я поддерживаю какие-то вещи, против которых я выступаю. И всё. Я не вижу альтернативы. Я понимаю людей, которые считают оптимальным с этой властью вообще не пересекаться, но мы с ней уже тридцать лет живем. Ну, варианты какие? Надо пытаться делать, что можешь. Тем более, что в каких-то вопросах... я часто привожу целый ряд примеров: та же борьба с пытками, та же смертная казнь, та же ювенальная юстиция, тот же суд присяжных, какой бы он ни был, другие вещи — где-то что-то все равно движется. В политической сфере — политические партии, профсоюзы, мирные собрания — там я этого (движения - V) не вижу. Если есть другие варианты — предлагайте.

Ольга Логинова: Что еще можно сделать с законом «О мирных собраниях»?

Евгений Жовтис: Если говорить непосредственно об этом проекте закона, то по существу он, как я понимаю, для господина Токаева должен был выполнить три цели. Цель первая: в силу того, что эта ситуация (непримиримое отношений властей к митингам - V) вызывала критику, столько проблем, когда тысячи людей в прошлом году арестовывали, помещали в спецприемники и так далее, то это был некий сигнал обществу, что я (Токаев — V) решил все-таки в этом отношении поправить [ситуацию], либерализовать. Так вот, когда закон выйдет в том виде, в каком он есть, ни черта он не либерализирует. Ничего практически не меняется. Сохраняются те же самые специализированные места, чуть-чуть улучшается процедура, потому что теперь ты пишешь не заявление на разрешение, а уведомление, на которое в течение трех дней тебе могут оказать или предложить изменить это место на другое, такое же специализированное, установленное маслихатом. По существу, мало что изменилось на практике. Это как дали возможность для регистрации партии собирать не 40 тысяч подписей, а 20 тысяч. Ничего же не меняется. Это же вопрос не 20 тысяч, а вопрос подхода к политической системе вообще. Поэтому первое - это попытка общества дать понять власти, что она ничего не добивается, что эта ее цель не достигнута, ничего не получилось, все сохраняется. Вторая цель: сигнал международному сообществу, которое очень сильно нас критиковало по этому проекту закона. Можете посмотреть: уже третий цикл был в ноябре прошлого года доклада Казахстана в рамках универсального периодического обзора по правам человека при совете ООН по правам человека, и во всех трех циклах вопрос о мирных собраниях и новом законопроекте каждый раз ставился. Этот же вопрос ставился комитетом по правам человека, американцы, Европейский союз, другие структуры, правозащитные организации — все призывали поменять этот закон.