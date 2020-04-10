Болезнь, поразившая всю систему

«Каким-то образом у меня в кабинете нашли 400 масок, которых у меня не было. Вот теперь началась травля на меня», - написала она вечером в соцсетях. В телефонном разговоре с Vластью она рассказала об этом подробнее.

По ее словам, заместитель главврача больницы позвонила ей, чтобы узнать, где ключ от ее кабинета. «Учитывая, что они знали, где ключ, потому что, когда я поступила сюда (в больницу Тараза – V), в тот же день там шла санобработка, и зам главврача там находилась», - рассказала Толкынай Ордабаева. По ее словам, в больнице на складе были защитные костюмы и маски «для комиссии», медикам их не выдавали.

«И плюс в добавок где-то сорок респираторов, масок N-99, чтобы у нас было - должно было быть. И мы их вообще не надевали, они в этом месте лежали. Каким-то образом зашли (в ее кабинет – V) и нашли маски. Я сама была в шоке, потому что у нас не было таких масок, и такого количества масок. Оказывается, сегодня начали у меня там полностью обыск делать с милиционерами. И там нашли перчатки, все, что могли, нашли. Помимо масок, сто противочумных костюмов нашли, чтобы опровергнуть мои слова – (доказать – V), что всего хватает, все есть. Но по сути, как дела обстоят: они КАМАЗами разгружали какие-то маски, чумные костюмы, до того, когда шумиха началась. Мы это видели. Я не знаю, куда они это дели. Забрали, или что-то сделали», - рассказала Ордабаева.

Главного врача центральной районной больницы Меркенского района, Бекболата Курманали, в ноябре прошлого года приговорили к трем годам лишения свободы. Сообщалось, что главврач получил от представителя ТОО взятку в сумме 800 тысяч тенге.

Теперь, как рассказала Ордабаева, обязанности главного врача в больнице официально исполняет ее экономист, Данияр Нусипбаев – но по факту, утверждает врач, больницей руководит другой человек.

«Зам главного врача, Шойбекова Жаныл Бейсеновна, основную функцию исполняет именно со стороны медицины. Главный врач является чисто марионеткой, он ничего не решает, к нему никак не подойдешь, никакие вопросы не решишь», - рассказала Ордабаева. По ее словам, и заместитель главврача больницы, Шойбекова Жаныл Бейсеновна, и главный бухгалтер больницы, Мукаева Замира Бейсеновна, являются родными сестрами жены руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Марата Жуманкулова.

Женщина с такой же фамилией и отчеством, как у заместителя главврача больницы, Шойбекова Гульнур Бейсеновна, возглавляет Государственное коммунальное казенное предприятие "ясли-сад №43 "Еркеназ" отдела образования акимата города Тараз. Женщина с таким именем также есть в друзьях в социальной сети Вконтакте у сестры Марата Жуманкулова, Зарины Жуманкуловой. Некая Шойбекова Г. также значится в списке граждан, написавших заявление на получение земельного участка на ИЖС Меркенского сельского округа - она подала заявление в один день с человеком по фамилии Жуманкулов М.

При этом 11 лет, с 2001 по 2012 годы, Марат Жуманкулов был главным врачом этой самой Меркенской центральной районной больницы.



К нему Ордабаева тоже обращалась с письмом через портал электронного правительства, однако, по ее словам, он не стал рассматривать ее обращение.

«При обращении к нему с жалобами, он всячески поддерживает Шойбекову Ж.Б. Моё заявление в УЗО ЖО через egov, Жуманкулов Марат Сейтбекович не стал рассматривать. Я теперь боюсь, что после этих жалоб, слов, меня могут подставить и уволить с работы», - писала Ордабаева в соцсетях.

Редакция направила Жуманкулову вопросы через Facebook. В частности, о том, какие меры были приняты облздравом после обращения Толкынай Ордабаевой, а также о том, действительно ли заместитель главного врача и главный бухгалтер ЦРБ Меркенского района являются сестрами его жены. Жуманкулов на эти вопросы не ответил.

Зато он ответил министру здравоохранения после того, как тот попросил взять на контроль ситуацию, описанную Толкынай Ордабаевой.

«На сегодняшний день медицинские работники районной больницы в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. В наличии имеются свыше 1000 медицинских одноразовых масок, многоразовых масок - 1600, одноразовых костюмов – 1200 единиц, дезинфекционных средств – 40 тысяч таблеток «Диахлора», 15 литров антисептиков. В текущем году больницей приобретены СИЗ и дезсредства на сумму 3 миллиона 468 тысяч тенге. Дополнительно планируется закуп на 6 миллионов тенге», - сообщил он тогда на своей странице в Facebook. На вопрос корреспондента Vласти о том, были ли эти средства доступны медикам до обращения Толкынай Ордабаевой, Жуманкулов не ответил.

Восьмого апреля стало известно, что после публикации Ордабаевой в больнице провели проверку. При этом о подтвержденни фактов, изложенных в публикации врача сообщили не областное управление здравоохранения или правоохранительные органы, а партия власти "Нур Отан".

По фактам нарушений к партийной ответственности был привлечен главный врач районной больницы Данияр Нусипбеков и заместитель акима Меркенского района, курирующий сферу здравоохранения Марат Касым. В чем выразились партийные санкции и почему к ответственности не привлечены другие работники, не сообщалось.

По словам Толкынай, после поручения министра здравоохранения заняться ее ситуацией, из Минздрава с ней лично никто не связался.

«Мне с Минздрава никто не звонил, учитывая, что мои контакты везде есть (в открытом доступе – V). И учитывая, что в Минздрав я тоже жалобу через Egov писала - никто не отреагировал. До того, как я написала пост, я седьмого апреля вечером написала Биртанову, и в антикоррупционный отдел Жамбылской области, потом в УЗО Жамбылской области, но никто мне на письмо не отвечал», - рассказала она. Зато позвонили из больницы, где работала Толкынай, и предложили «замять» ситуацию.

«И, как вы думаете, почему все врачи начали нас поддерживать? Потому что всех это возмутило, все уже не могут, везде такая обстановка, везде примерно также. Потому что другие врачи тоже звонят, а вот нам на сутки только одну маску выдают, а мы должны эту маску каждые три часа менять. Простую обычную маску, защита которой на 80%. Я молчу про респираторы или что-то другое…», - заключила она.