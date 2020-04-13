Малый, средний и ненужный

На следующий день, 8 апреля, Нафису Розикову вызвали в управление полиции Медеуского района, где сообщили, что они получат предупреждение. Соответствующий документ, как объяснили в полиции, она должна будет забрать на следующий день.

«9-го апреля Нафиса поехала в Горгаи (управление дорожной полиции - V) за документом о предупреждении. Ей сказали, что там есть телевизоры. В общем, все было смутно и непонятно. В горгаи ее встретил участковый. Он ней сказал, что сейчас будет суд. Суд прошел онлайн. Без адвоката. Она признала, что человеку разрешили сесть, пока он ждет кофе, но не признала, что мы кофейня. А в постановлении написали, что она признает вину, чего она не делала. Также написали, что мы устроили кофейню. Ей дали сутки ареста», - сказала Сима Розикова, добавив, что узнала об аресте сестры когда та написала ей об этом в мессенджере. «Наш юрист сказал, что уже ничего не может сделать, раз есть постановление суда», - добавила Розикова.

Она переживает, что этот случай может повлиять на их стратегию.

«Мы стартап, - говорит Розикова, - работаем чуть больше полутора лет, находимся в стадии привлечения инвестиций. Этот процесс сам по себе непростой: защитить проект и объяснить инвестору, что это за концепция и почему ей есть место на рынке. Мы работаем с поставщиками, многие из которых — это небольшие казахстанские производители, мы рассказываем клиентам, какие продукты фермерские и местные, в чем разница между теми товарами и другими. И тут мы сталкиваемся с тем, что у нас отнимают силы, нервы и время. А здесь в принципе под вопросом целесообразность ведения бизнеса не только в условиях пандемии, а вообще. Потому что вся команда теперь напугана».

«Сейчас не только социальная напряженность, но и напряженность среди предпринимателей»

В Шымкенте две предпринимательницы — владелица салона красоты и хозяйка кафе — также получили административный арест за очень сомнительные нарушения.

«В КОАП есть 476 статья — нарушение санитарно-эпидемиологических требований в период ЧП. Предусмотрено три меры наказания: предупреждение, штраф или административный арест. У нас в сфере услуг, общепита в основной массе заняты женщины. И тут пострадали женщины. Когда я с одной из них общался, с ней были женщины в возрасте от 55 лет в этой камере. За незначительное нарушение. Там нарушение было, но незначительное. Одна на 10 минут позже положенного закрыла кафе, другая нарушила расстояние между столами. Расстояние было на 10-15 сантиметров ближе, чем положено. При малозначительности этих нарушений наш административный суд сразу же применяет более строгое наказание в виде адмареста», - рассказал Vласти заместитель председателя по правовым вопросам шымкентского представительства Национальной палаты предпринимателей (НПП) Кайрат Акенов. Однако, в силу того, что женщины, по его словам, боятся подавать письменное обращение, он затруднился уточнить на какой срок их отправили в спецприемник, заметив что, скорее всего, «одна получила трое суток, а другая четверо».

«Они обратились устно, - пояснил Акенов, - письменно обращаться они боятся, они напуганы очень сильно».

При этом, по его словам, женщины, получившие адмарест, «жаловались на то, что их даже негде было устроить, камеры были переполнены». «Больше половины были предпринимательницы. В сфере услуг, ресторанах и кафе, в салонах красоты, везде у нас женщины работают. Большая часть пострадавших — женщины. Вроде и Верховный суд и генпрокурор призывают к гуманизации, а здесь в режиме ЧП этого вообще не соблюдают», - подчеркнул собеседник.

Кроме того, к Акенову «по рекомендации знакомого адвоката позвонил еще один предприниматель», который предоставляет стоматологические услуги. «Ему вменили то, что он не имеет права сейчас работать, а согласно постановлению главного санитарного врача как раз-таки медицинским учреждениям разрешено работать. А ему, получается, СЭС вменяет, что он не имеет права работать. С него взяли объяснение, теперь требуют удостоверение личности и явиться в суд. А кто людей лечить будет? Он написал обращение. Должен был его в пятницу мне завезти, но из-за блокпостов в городе все перекрыто. В понедельник или вторник адмпротокол должны составить, пройти процедуру, передать в суд», - сказал Акенов.

Еще один случай — с сетью «Ладушки», довольно известной в Шымкенте.

«Торговая суть «Ладушки», это кулинария. Проверка должна проводиться с участием сотрудников СЭС, сейчас они называются департамент по контролю качества и безопасности товаров и услуг, а здесь заявились только МПС (местная полицейская служба - V), без сопровождения [представителей] этого департамента. Одно незначительное нарушение они выявили, в суде пока не рассматривали. Там кассир, находясь вне кассы, по пути в туалет сняла перчатки. И ей вменяют, что она была без перчаток. Она объясняет: я клиентов не обслуживаю, я пошла в туалет и сняла перчатки, руки обработаю — и надену перчатки. Сразу составили протокол. Вы посмотрели видео? Они (полицейские — V) сами совершили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Нарушили масочный режим и сами без перчаток. Папку, которую принесли с собой с улицы, поставили на пищевой стол, санитарную зону прошли», - рассказал Акенов.