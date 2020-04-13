Малый, средний и ненужный

Власти давно заявляют о крайней важности малого и среднего бизнеса (МСБ) для экономики страны. Эксперты, годами твердящие о сырьевом проклятье, зависимости страны от экспорта нефти, указывают на то же самое — на необходимость большей свободы именно для малых и средних предприятий. Режим ЧП показывает реальное отношение властей к МСБ - не только в смысле потенциальной поддержки, но и реакции на то, что полиция и суды трактуют как нарушения карантина. Vласть рассказывает о нескольких самых абсурдных случаях.
Основа сильной экономики - это прежде всего сильный малый и средний бизнес, стратегическая цель – довести его долю в ВВП страны к 2050 году до 50%. В перспективе малый и средний бизнес должен стать в стране главным работодателем.
Нурсултан Назарбаев на открытии четвертой сессии парламента шестого созыва, 2018 год.
«Под вопросом целесообразность ведения бизнеса не только в условиях пандемии, а вообще»
7 апреля в магазин «Салем, сосед» зашел мужчина, заказал кофе и спросил, указав на стул, можно ли присесть, пока заказ будет готов. Ему разрешили. Этот эпизод привел к тому, что директора магазина Нафису Розикову решением суда отправили на сутки в спецприемник.
«Один из важных факторов нашей работы — это качественный сервис, к которому люди не привыкли в продуктовых магазинах. И здесь этот фактор сыграл против нас», - говорит совладельца магазина Сима Розикова, сестра Нафисы.
Она рассказала корреспонденту Vласти, что заказавший кофе клиент — который, возможно, был провокатором — снимал все на камеру смартфона. А вскоре в магазин зашел второй мужчина, который, увидев первого, начал возмущаться.
«Он спросил, что тут происходит, почему тот, первый, сидит, почему здесь кофе? Ему объяснили, что у магазина необычный формат, непривычный. После этого он вышел и вернулся с полицейским. Если откинуть домыслы, то получается, что некий очень сознательный гражданин увидел «нарушение» со стороны розничной торговой точки, совершил свой якобы гражданский долг, сообщил полицейскому, что происходит несоблюдение карантиных норм. Меня и моей сестры в магазине еще не было, и ребята начали объяснять, что никакого нарушения нет. Это просто непонятный для вас формат. Это не кофейня, мы отдаем кофе на вынос. Это продуктовый магазин нового формата. Ребята полицейскому пытались объяснить, что это новый концепт и мы на рынке всего полтора года. На что они сказали: хорошо, тогда пишите объяснительную. Никто не был против, но они настояли, чтобы объяснительную писали только в участке. И они увезли работника», - рассказала Розикова.
Вскоре она пришла в магазин, застав второго мужчину, вызвавшего полицию. «Я пришла в магазин вскоре, – вспоминает Розикова. - Мне сказали, что тот человек, который вызвал полицейского, вернулся в магазин и теперь покупает кофе. Мы не можем сказать наверняка, кто он был, он не представился. Я спросила, что происходит, почему задержали нашего сотрудника. Он все отрицал. Я сказала, что видела, как он сел в машину (с полицейским и задержанным сотрудником магазина — V), а потом вернулся за кофе, покупает, по-моему, вафельки, продукты. Зачем вы задержали сотрудника, говорю, который отвечает за онлайн-доставку. Вы сейчас остановили целый отдел. Он супервайзер, другие ребята не знают последовательность действий. Он сказал, что не обязан представляться, но проговорился, сказав, что сейчас «не при исполнении»».
Когда он вышел из магазина, Сима последовала за ним и увидела, что он сидит в машине вместе с парнем, который зашел до него и заказал кофе. Она сняла это на видео, опубликовав в соцсетях посты, в которых возмущалась произошедшим. Позже позвонили из полиции, сообщив, что должен приехать первый руководитель. Туда поехала сестра Симы, Нафиса Розикова, и девушка-кассир, которая гостеприимно ответила заказавшему кофе на его просьбу присесть.
«В полиции девочки написали объяснительную, - говорит Розикова. - После этого их отпустили, сказав, что, возможно, будет административный штраф, возможно, будет предупреждение, сказали, что завтра сообщат. Казалось, что на этом ситуация исчерпалась. Ранее я опубликовала видео на Facebook и в Instagram, что неизвестные, которые, судя по всему, являются представителями госорганов, разгуливают по городу и провоцируют предпринимателей. Когда сестра и девушка-кассир вернулись, я все удалила, потому что стали переживать: вдруг я поспешила, может не стоило, как это может сыграть против нас?»
На следующий день, 8 апреля, Нафису Розикову вызвали в управление полиции Медеуского района, где сообщили, что они получат предупреждение. Соответствующий документ, как объяснили в полиции, она должна будет забрать на следующий день.
«9-го апреля Нафиса поехала в Горгаи (управление дорожной полиции - V) за документом о предупреждении. Ей сказали, что там есть телевизоры. В общем, все было смутно и непонятно. В горгаи ее встретил участковый. Он ней сказал, что сейчас будет суд. Суд прошел онлайн. Без адвоката. Она признала, что человеку разрешили сесть, пока он ждет кофе, но не признала, что мы кофейня. А в постановлении написали, что она признает вину, чего она не делала. Также написали, что мы устроили кофейню. Ей дали сутки ареста», - сказала Сима Розикова, добавив, что узнала об аресте сестры когда та написала ей об этом в мессенджере. «Наш юрист сказал, что уже ничего не может сделать, раз есть постановление суда», - добавила Розикова.
Она переживает, что этот случай может повлиять на их стратегию.
«Мы стартап, - говорит Розикова, - работаем чуть больше полутора лет, находимся в стадии привлечения инвестиций. Этот процесс сам по себе непростой: защитить проект и объяснить инвестору, что это за концепция и почему ей есть место на рынке. Мы работаем с поставщиками, многие из которых — это небольшие казахстанские производители, мы рассказываем клиентам, какие продукты фермерские и местные, в чем разница между теми товарами и другими. И тут мы сталкиваемся с тем, что у нас отнимают силы, нервы и время. А здесь в принципе под вопросом целесообразность ведения бизнеса не только в условиях пандемии, а вообще. Потому что вся команда теперь напугана».
«Сейчас не только социальная напряженность, но и напряженность среди предпринимателей»
В Шымкенте две предпринимательницы — владелица салона красоты и хозяйка кафе — также получили административный арест за очень сомнительные нарушения.
«В КОАП есть 476 статья — нарушение санитарно-эпидемиологических требований в период ЧП. Предусмотрено три меры наказания: предупреждение, штраф или административный арест. У нас в сфере услуг, общепита в основной массе заняты женщины. И тут пострадали женщины. Когда я с одной из них общался, с ней были женщины в возрасте от 55 лет в этой камере. За незначительное нарушение. Там нарушение было, но незначительное. Одна на 10 минут позже положенного закрыла кафе, другая нарушила расстояние между столами. Расстояние было на 10-15 сантиметров ближе, чем положено. При малозначительности этих нарушений наш административный суд сразу же применяет более строгое наказание в виде адмареста», - рассказал Vласти заместитель председателя по правовым вопросам шымкентского представительства Национальной палаты предпринимателей (НПП) Кайрат Акенов. Однако, в силу того, что женщины, по его словам, боятся подавать письменное обращение, он затруднился уточнить на какой срок их отправили в спецприемник, заметив что, скорее всего, «одна получила трое суток, а другая четверо».
«Они обратились устно, - пояснил Акенов, - письменно обращаться они боятся, они напуганы очень сильно».
При этом, по его словам, женщины, получившие адмарест, «жаловались на то, что их даже негде было устроить, камеры были переполнены». «Больше половины были предпринимательницы. В сфере услуг, ресторанах и кафе, в салонах красоты, везде у нас женщины работают. Большая часть пострадавших — женщины. Вроде и Верховный суд и генпрокурор призывают к гуманизации, а здесь в режиме ЧП этого вообще не соблюдают», - подчеркнул собеседник.
Кроме того, к Акенову «по рекомендации знакомого адвоката позвонил еще один предприниматель», который предоставляет стоматологические услуги. «Ему вменили то, что он не имеет права сейчас работать, а согласно постановлению главного санитарного врача как раз-таки медицинским учреждениям разрешено работать. А ему, получается, СЭС вменяет, что он не имеет права работать. С него взяли объяснение, теперь требуют удостоверение личности и явиться в суд. А кто людей лечить будет? Он написал обращение. Должен был его в пятницу мне завезти, но из-за блокпостов в городе все перекрыто. В понедельник или вторник адмпротокол должны составить, пройти процедуру, передать в суд», - сказал Акенов.
Еще один случай — с сетью «Ладушки», довольно известной в Шымкенте.
«Торговая суть «Ладушки», это кулинария. Проверка должна проводиться с участием сотрудников СЭС, сейчас они называются департамент по контролю качества и безопасности товаров и услуг, а здесь заявились только МПС (местная полицейская служба - V), без сопровождения [представителей] этого департамента. Одно незначительное нарушение они выявили, в суде пока не рассматривали. Там кассир, находясь вне кассы, по пути в туалет сняла перчатки. И ей вменяют, что она была без перчаток. Она объясняет: я клиентов не обслуживаю, я пошла в туалет и сняла перчатки, руки обработаю — и надену перчатки. Сразу составили протокол. Вы посмотрели видео? Они (полицейские — V) сами совершили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Нарушили масочный режим и сами без перчаток. Папку, которую принесли с собой с улицы, поставили на пищевой стол, санитарную зону прошли», - рассказал Акенов.
Он рассказал, что сейчас сейчас местное отделение НПП подготовило девять предложений на рассмотрение акимата. «Государственная комиссия в режиме ЧП при акимате удовлетворила сейчас из них пять предложений. Дело в том, что из постановления (главвсанврача города Шымкент - V) выпали ритуальные услуги, а люди ведь умирают. Сельхозники выпали, хотя сейчас важный период»,- добавил Акенов.
«Когда начался судебный процесс, я задала вопрос: а что, нам адвокат не положен?»
Не менее примечательный случай и тоже случившийся с женщиной-предпринимательницей имел место в Сарани, городке в Карагандинской области. Там хозяйку продуктового магазина отправили в спецприемник на сутки за то, что она, запутавшись в поступающих одно за другим постановлениях, забыла вовремя постелить дезинфекционный коврик.
Различные новые постановления, по словам предпринимательницы, «спускались» каждый день с новыми изменениями. «То график работы до 10, то до 8, то до 6 и так далее. Без конца новые постановления», сказала она в разговоре с корреспондентом Vласти. Женщина подчеркнула, что устала от этой истории и попросила не указывать ее имя в публикации.
К моменту, когда началась эта история, она и сотрудники ее магазина работали по «четвертому постановлению». «28 числа после обеда мне по WhatsApp отправили с отдела предпринимательства постановление №5, в котором появился этот дезинфекционный коврик. Дело было в субботу. И, знаете, привыкаешь, что без конца что-то меняется, какие-то [новые] постановления... Я, честно говоря, думала, что речь опять идет об изменении графика работы. И я в переписке задала вопрос (сотруднику отдела предпринимательства — V): до скольки можно работать продуктовому отделу? Мне ответили, что можно работать до пяти или как, я уже не помню. Все. На следующий день я посмотрела эта постановление, и увидела про этот коврик», - говорит женщина.
Она позвонила продавцу, попросив, чтобы уборщица постелила коврик. «В этот момент она уже ушла. Если бы я знала, я бы приехала и сама постелила без проблем. Просто я такого внимания этому коврику... Знаете, поскольку я сама врач-терапевт по образованию, я девчатам сказала оксалиновой мазью носы мазать, маски мы кое-как, всеми правдами-неправдами приобрели, перчатки. Старались все правила ЧП соблюдать. Я отношу себя к законопослушной категории, думаю о себе и людях», - говорит женщина.
Позже пришла, как ее назвала собеседница, «комиссия». «И увидели, что этого коврика нет. Позвонили с СЭС, сказали, чтобы приехала, есть нарушение в магазине. Я поехала в надежде, что урегулирую этот вопрос, мы все люди, умеем разговаривать. Я сразу сказала: если дело только в этом, я могу прям сейчас эту тряпку постелить. Я пошла в туалет, намочила тряпку, побрызгала ее хлоркой, постелила перед порогом. Если дело заключается только в этом, то пусть это недоразумение — пусть даже нарушение — [будет] исчерпано, мы все учтем, все понимаем. Они говорят, что будут составлять протокол».
На это предпринимательница заметила, что сейчас «и так тяжелое время». «Мы и так находимся под прессингом, - сказала она сотруднику СЭС, - в силу всего того, что нам приходится исполнять. Хотелось бы, чтобы вы тоже отнеслись к нам с пониманием».
Этого не произошло, и полиция составила протокол.
«Я в протоколе сразу написала, - говорит предпринимательница, - что нарушение мной было устранено в присутствии комиссии, что все остальные правила в магазине были соблюдены. Нам никто не говорил, что этот коврик настолько жизненно важный. Мы никогда не жили в условиях пандемии, никогда этого не было. Мы не всегда знаем, как себя вести, мы же люди».
Ей сначала сказали, что скорее всего вынесут просто предупреждение, но через несколько дней ее вызвали на суд, который «прошел в WhatsApp».
Судья назначила ей сутки ареста. «Когда начался судебный процесс, я задала вопрос: а что, нам адвокат не положен? Я это даже с долей иронии сказала. Судья говорит: вам нужен адвокат? Если он вам нужен, вам его предоставят. А смысл, когда судебный процесс уже начался? В моем понимании, адвокат должен подготовиться», – вспоминает женщина.
Кроме нее, по словам собеседницы Vласти, судили еще трех женщин. «У одной, - говорит предпринимательница,- был несовершеннолетний ребенок, ее судили за то, что она была без маски. Ей дали штраф 10 МРП. Второй, пенсионерке, тоже дали 10 МРП. За то, что у нее маска была приспущена».
После вынесения решения, у нее взяли отпечатки пальцев, «сняли, сфотографировали в профиль и анфас, поскольку это процедурное решение». «Как с преступником поступают, так и было», - говорит женщина.
В изоляторе она была одна, но там было жарко. «Это не передать. Мне, женщине 55 лет... Я как начала рыдать с момента вынесения приговора (решения — V), так и прорыдала все эти сутки. У меня там и давление было, гипертонический криз там был. К врачу пришлось за помощью обращаться, потому что мне было плохо. Фельдшер мне помогла, предлагали даже скорую вызвать. Давление у меня бывает периодически на нервной почве», - говорит предпринимательница.
Она считает решение, которое вынес суд, неадекватным: «Оно не соответствует «преступлению». Не надо унижать предпринимателей. Если считаете, что я нарушила, пожалуйста, штрафуйте».
Ранее, подчеркнула она, им с трудом удавалось обеспечивать все требования властей по соблюдению режима ЧП — и дело вовсе не в отсутствии у нее желания следовать этим требованиям.
«Нам сказали обеспечить масками, - говорит женщина, - надо достать. Сказали дезраствор. Где взять? Что там должно быть? Санитайзеров нет. То, что я пережила за сутки... Я морально раздавлена. Я сижу на антидеприсантах. Учитывая мой возраст... Ощущение, что вернулись в 30-е, в репрессии. И камера там как из прошлого века. Это нечто. Дощатый пол. У меня первая мысль, лишь бы там не было тараканов и мышей. Туалет, как на вокзале сто лет назад был, только стенки пластиковые, и металлические нары».