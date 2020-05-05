Елдар Жургенов, психолог: «Теории заговоров дают бессознательную защиту»

— Как сейчас можно самому себе помочь справиться с тревожностью, паникой, со страхами?

— Сложный вопрос. Конечно, сейчас заметно, что всех это охватывает и все реагируют на это по-разному. Кто-то уходит в полное отрицание, кто-то в совершенно страшные теории заговора, кто-то просто замыкается в себе, кто-то начинает серьезно пить. Что может помочь? Во-первых, осознание того, что тяжело всем, что ситуация страшная, многие просто боятся себе в этом признаться. Сейчас идет много прессинга на людей: что раз ты сидишь дома, ты должен изучать языки, записаться на онлайн курсы, худеть. Нормальная реакция человеческого организма: чувствовать тревожность, быть в депрессии, есть больше сладкого. Если есть возможность, занимайтесь психотерапией: я знаю, что многие коллеги вышли в онлайн, но так же понимаю, что не у многих есть возможность, особенно у тех, кто живет в частных квартирах, где много людей, да и не у всех есть для этого средства. Не вините себя, поддерживайте других членов своей семьи, друзей, звоните им, спрашивайте как дела. Если есть возможность, занимайтесь медитацией, это очень полезный навык для всех. Даже просто дыхательные упражнения по утрам помогают. Я заметил, что стал впадать в сильную депрессию, - напряжение на работе, каждый день стресс, просто понял, что не справляюсь. Стараюсь себя вытаскивать, давать себе хотя бы 5 минут, чтобы сделать зарядку или поговорить с друзьями, помедитировать. Когда я говорю «медитировать», я имею в виду дыхательные упражнения, глубокий вдох-выдох, вдох-выдох, этого достаточно.

— Насколько важно в этот период соблюдать режим?

— Это всегда важно. Человеческий организм стремится к гомеостазу, и любая структура, рутина, дает нам чувство безопасности. Когда понятно, что будет завтра, что я делаю через час, бессознательно мы воспринимаем это как безопасность. Разумеется, сейчас большой соблазн от этого избавиться, и на какое-то время это дает расслабление, и это тоже важно, — иногда давать себе выходные, — когда ты спишь сколько хочешь, ешь сколько хочешь. Но соблюдать какой-то минимум режима важно для сохранения психики.

Я недавно принимал участие в group-call с казахстанскими коллегами, с которыми работал в «Семейной академии», о том, как модернизировать систему социальной поддержки, и как сделать систему поддержки в том числе для специалистов, которые выгорают, много было вопросов о том, как, что делать, какие есть средства, какие есть методики. Нет никаких специальных новых уникальных суперэффективных методик. Актуально то, что работало и раньше. Разумеется, мы не можем сейчас ходить в спортзал или собираться, но, к счастью, у нас есть технологии всё это делать. Я бы сказал: читайте меньше новостей, не распространяйте всякую ерунду в ватсапе, потому что мы это делаем для того, чтобы быть информированными, для того, чтобы снизить туман неизвестности, но СМИ сейчас, к сожалению, очень сенсационные, кликбейтные, и это всё превращается в снежный ком, лучше смотрите видео с котиками. Да, очень важно быть информированными, но достаточно посмотреть статистику раз в неделю, просто следить за какими-то источниками, которым можно доверять, не надо уходить в эту черную дыру.

— Многие писали, что в первые две недели карантина были подписаны на все телеграм каналы, смотрели новости, читали всё о коронавирусе, потом случилась передозировка информацией и они стали просто печь пироги.

— Правильно, пеките пироги!

— И всё будет хорошо!

— Разумеется, не будет всё хорошо, будет как-то, будет и хорошо, и плохо, будет средне.

— Ну, вот часто людям говорят: слушай, ну вот у того-то всё ещё хуже.

— Это не работает. Это одно из первых табу, которым учат психологов. Никогда не говори «все будет хорошо», потому что это неправда и никогда не говори «а у того-то хуже», потому что ну какая разница, нельзя сравнивать страдания, это не Олимпиада.

— Можно ли сказать, что кто-то склонен, предрасположен к теориям заговоров?

— Чем соблазнительны теории заговоров? Они дают чувство того, что за всем происходящим есть какой-то замысел, пусть он плохой, но он есть. Нам очень сложно принять хаотичность мира и то, что нет никакого смысла в происходящем. Никто не мог предсказать, что произойдет такая ситуация, как сейчас, и это очень страшно. Потому что страшно жить в неизвестности. Почему многим людям тяжело преодолеть депрессии и свои психологические страдания и изменить свою жизнь к лучшему? Потому что я сижу на этом кактусе, мне очень больно, но, по крайней мере, я знаком с этим кактусом.