Городок-призрак

Ответившая на звонки Vласти заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Ляззат Джетыбаева в ответ на просьбу о посещении палаточного городка для того, чтобы узнать об условиях в нем, пообещала скинуть на WhatsApp номер человека, который координирует эту работу.

Ровно через шесть минут перезвонила исполняющая обязанности заместителя директора государственного центра адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства Алия Битманова. Она заметила, что центр не имеет отношения к палаточному лагерю, но в то же время сказала, что их привлекли «как ответственных, потому что мы же имеем опыт работы с таким контингентом».

– Кто-то из ваших работает там сейчас?

– Конечно. У нас медсестры, фельдшеры, наркологи привлекались – потому что 90% [бездомных] в алкогольном опьянении – даже 100%.

– Там ваши сотрудники только?

– Там еще полиция, здравоохранение, слаженно, вместе. По адаптации, госорганы, каждый ответственный за свое. Пожарная часть, МЧС участвуют, МВД.

– Есть кто-нибудь, кто мог бы нам экскурсию провести?

– Нет. Эти все вопросы теперь в акимат.

– Я только что туда звонил...

– А, нет. Мы не имеем права. Только через акимат, если они дадут добро, они вам все покажут.

– Я понимаю, я просто к ним и обращался. Они опять ваш номер дали, как видите. Это вам Ляззат Нуржигитовна (Джетыбаева, замруководителя управления социального благосостояния — V) сказала?

– Да-да, Ляззат Нуржигитовна. По своей части я что могу рассказать?

– Слухи были, что там с бездомными жёстко обращаются. Это правда?

– Конечно, нет (не было насилия – V). Вы что? Вы поймите, их всех привозили, конечно, в ужасном состоянии. Мы первую помощь… Еще медцентр – они организовали, всем стопроцентно провели обследование. Всем провели анализы на коронавирус. Это в медцентре прям.

– Это у кого – в смысле, у бездомных, которые должны попасть в палаточный городок?

– Конечно. Всех, кого привозили. Привозили, вы сами понимаете, вот бомж, который годами живет на улице. Вообще годами. Запитые-запитые. Если сравнить (с теми – V), которые живут в нашем центре... Вы представляете, видите на улице, в каком состоянии они живут, которые пьют месяцами. В ужасном состоянии. Это были действительно бомжи, не так, чтобы… А настоящие бомжи. Без регистрации, вообще без места жительства. Например, в наш центр такая категория людей неохотно идут на ресоциализацию, они не представляют уже жизни такой. Даже если они приходят в наш центр – неделя-две, потом они от нас уходят. Это очень тяжело – с ними работать. Это очень тяжело психологически. Приходили в ужасном состоянии, там были и наркологи, и многих выводили из этого состояния, просто очень рискованно. Человек, который пьет уже долгое время – представляете, на следующий день вообще ни грамма. Какое с ними может быть жестокое обращение? На них дунь, они падали. Они еле на ногах стоят. Там и женщины были, в основном мужчины. 80% мужчин у нас. И тяжело смотреть, когда женщина – вроде, и молодые, они, когда говорили свои даты рождения, они выглядели на 50—60 лет, хотя на самом деле 30, максимум 40. Вот этому еще удивляешься, что очень много молодежи.

– А их туда свозят принудительно?

– Нет. Ну, как принудительно – вот он лежит, на улице валяется, потом собирали жалобы от людей, сами жители участковым говорили – вот у нас тут спят. Потом полиция знает, где – все вот эти злачные места они знают. Кажется, в полиции каждый знает своего бомжа.