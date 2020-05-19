Тревожиться – это нормально, жизнь вообще неспокойная штука. Запрещать себе думать о плохом — бесполезно, но чтобы тревожные мысли не захватили вас целиком, постарайтесь настроить себя на лучшее: “Да, сейчас трудное время, но все встанет на свои места”.

Никто из нас не в силах повлиять на происходящее в мире, но в наших силах управлять собственным уровнем стресса. Как раз этим и надо заниматься. Паника и дистресс (негативный тип стресса) влияют на психическое состояние людей так же, как вирус на организм человека. Дистресс характеризуется снижением работоспособности, подавленным состоянием, резкими перепадами настроения, бессонницей, раздражительностью и снижением иммунитета.

Туннельное мышление

Во время дистресса мысли бегают по кругу, от этого нарастает тревожность и становится сложно принимать решения. Происходит сужение внимания, и человек концентрируется на каком-либо одном варианте поведения — это так называемое “туннельное мышление”. Преодолеть “туннельное мышление” можно, поработав над своим восприятием ситуации. Посмотрев на ситуацию под другим углом, мы можем повлиять и на эмоции, и на наше здоровье, и даже на наше окружение. Изменив отношение к событию, мы снижаем и степень его негативного влияния на наш организм.

Необходимость больше и чаще находиться дома — это тоже стресс, потому что это разрушает наш привычный уклад жизни и сложившуюся структуру времени, когда в будние дни мы с утра просыпались, ели, умывались и шли на работу, а потом возвращались домой. У нас был набор определённых ритуалов, шаблонов, на которые психика реагировала благоприятно. И вот эта структура внезапно изменилась. День за днём мы живем в совершенно другой реальности, для психики это дискомфорт. К тому же мы вынуждены долгое время быть вместе со всеми членами семьи в относительно небольшом помещении. Это тоже психологически тяжело.

Основное и самое важное в настоящее время — уделить своему здоровью особое внимание. Но помимо обычной гигиены надо соблюдать и гигиену цифровую.

Узнавайте информацию только из источников, заслуживающих доверия

Тщательно анализируйте услышанное и увиденное. Перестаньте каждые полчаса читать на всех доступных ресурсах, “что же там с коронавирусом”. Если ваша задача — быть в курсе событий, сделайте себе расписание чтения новостей и выберите источники, которым вы доверяете полностью. Не читайте все подряд. Подумайте и понаблюдайте за тем, от каких именно новостей вам хуже. Может быть, это целое издание — или конкретный человек в соцсетях, который постит только тревожащие и дезориентирующие вас вещи. В таком случае попробуйте его скрыть, подписаться на других людей, которые дают взвешенную информацию.

Я анализировал звонки и заметил, что люди в основном получают информацию из телевизора и социальных сетей, в «Одноклассниках» теперь активно обсуждают коронавирус и псевдомедицинские подходы к нему. Такие разговоры вызывают в людях тревогу, страх и неопределенность.

Люди старшего поколения, которые раньше не часто посещали соцсети, теперь не могут от них оторваться. Они привыкли верить тому, что написано в газете или сказано по телевизору, поэтому теперь доверяют и интернету. Разуверить таких людей достаточно сложно. Их поведение нерационально и вряд ли приведенные вами в дискуссии доказательства сработают. Нужно очень большое терпение, чтобы разъяснить своим бабушкам и дедушкам, что не нужно серьезно относиться ко всему, что пишут и говорят в интернете.

Избегайте активных перепалок в комментариях в соцсетях, массовых рассылок и перепостов

Чем больше втягиваетесь в разговоры типа “все пропало, нас накроет коронавирус”, тем страшнее картину рисует мозг. И чем гуще становятся краски, тем труднее лучу рациональности пробиться сквозь них и достучаться до вас.

Меньше онлайн — больше офлайн

Делайте периодически “цифровой детокс”. Направьте время, проводимое в интернете, на общение с близкими, почитайте книгу, порисуйте, научитесь чему-нибудь. Перерыв в чтении новостей никоим образом не повлияет на саму ситуацию. Если за время цифрового детокса коронавирус прекратит свое буйство, порадуетесь этой информации. Если же ситуация ухудшится, то, по крайней мере, ваша психика отдохнет и более спокойно и рационально будет обрабатывать информацию.

Сконцентрируйтесь на хорошем

Наш мозг острее реагирует на негативные события. А еще он склонен делать из неизвестного плохое. Поэтому нам кажется, что вокруг больше негатива, чем позитива. А инфопространство усиливает это ощущение. Результаты исследований показали, чтобы нивелировать влияние одного негативного события, нужно в среднем три положительных.