Сексуально непросвещенные

Возмущения казахстанцев

О половом воспитании в Казахстане начали говорить недавно, когда в Министерстве здравоохранения предложили внести поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». В кодекс были внесены два новых пункта:

1. Разработка образовательных программ по нравственно-половому образованию и воспитанию, охране репродуктивного здоровья несовершеннолетних, подготовка их к семейной жизни обеспечиваются уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом.

2. Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют право на информированное добровольное согласие или отказ на оказание профилактической, консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи с применением медицинских вмешательств, за исключением искусственного прерывания беременности.

Они вызвали бурную реакцию в социальных сетях, сформировав движение противников сексуального образования. Почти сразу же после представления кодекса общественности, была создана петиция, сторонники которой призывали Министерство здравоохранения убрать из документа некоторые из поправок, в том числе пункты о половом воспитании и доступе подростков к медицинским услугам.

Авторка петиции Анастасия Машнина считает, что предложенная министерством концепция сексуального образования, основанная на рекомендациях ЮНЕСКО, будет подталкивать детей к смене пола: «Вот есть женственность и есть мужественность. Там говорится, что мужественность - это совершенно ненужный атавизм, как и женственность. Самое сложное - доказывать очевидные вещи. Это чистой воды мракобесие. Мне, например, нужно, чтобы мужчина был мужественным, а женщина - женственной. Это естественно и очевидно. А там будут подвергать это сомнению. Потом ребенка будут подталкивать, плюс еще, я не сомневаюсь, у нас будут показывать фильмы, их и сейчас смотрит молодежь, где трансгендерам отводятся положительные роли, сериалы разные про смену пола, о том, как это замечательно, здорово, какие они хорошие ребята».

Стоит отметить, что в рекомендациях по половому просвещению ЮНЕСКО трансегендерных людей упоминают только как одну из основных заинтересованных сторон. В остальном эксперты говорят лишь о политике по предотвращению гомофобии и гендерного неравенства: «Чтобы эффективно ограничивать распространение сопряженных с рисками форм сексуального поведения, при составлении учебных программ необходимо критически анализировать и устранять гендерное неравенство и стереотипы. Например, необходимо в рамках этих программ обсуждать конкретные условия, в которых живут девушки и юноши, и обучать их эффективным навыкам и методам предотвращения нежелательных сексуальных связей или вступления в них без средств предохранения. Эти усилия должны быть направлены на решение проблемы гендерного неравенства, борьбу с установившимися социальными нормами и стереотипами и ни в коей мере не должны содействовать более широкому распространению пагубных гендерных стереотипов».

Машнина предлагает либо не вводить половое просвещение в школах, либо с нуля разработать собственную программу, которая по содержанию будет похожа на «Этику и психологию семейной жизни». При этом она считает, что такие уроки должны проходить только в старших классах и колледжах, а мальчиков и девочек должны разделить на отдельные группы. Девушка также выступает против лекций о контрацепции в школе, считая, что это только ухудшит ситуацию с ранним вступлением в половую жизнь: «Презервативы - это вообще разврат. Это будет подталкивать детей к разврату. Сейчас, конечно, один-два человека в школе начинают заниматься. Но не весь класс и не половина класса. Нам не нужен этот рост. Есть исследования ученых западных, они выяснили, что в Великобритании и США, где идет раздача презервативов, а это было еще в конце прошлого века, там был рост подростковых беременностей. А когда они прекратили эту программу - произошел спад».

ЮНЕСКО же в своем докладе отмечает, что 40% их программ по половому просвещению привели к более широкому использованию презервативов и контрацептивов.