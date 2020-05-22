Сексуально непросвещенные

В Казахстане активно обсуждают поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», среди которых появились пункты о половом просвещении в школах страны и свободном доступе подростков старше 16-ти лет к медицинским услугам. Это раскололо общество на тех, кто поддерживает эти предложения и тех, кто подписывает петиции против. Vласть объясняет, почему стране нужно сексуальное образование и свободное посещение подростками врачей.
О сексуальном просвещении в Казахстане ведется много разговоров, но споры еще ни разу не заканчивались введением образовательной программы на долгосрочный период. Еще в 1982 году, несмотря на табуированность темы, в Советском Союзе для старшеклассников преподавалась программа «Этика и психология семейной жизни», а в 1983 году в школы добавили курс «Гигиеническое и половое воспитание». Оба предмета были направлены на формирование полового сознания, готовили школьников к супружеству и ответственности. Однако уже к концу 80-х, из-за недостатка специалистов в области полового воспитания, эти проекты свернули.
Уже в независимом Казахстане ВУЗы вводили предмет «Валеология», преподаватели которого говорили не только о половых отношениях, но и о здоровье в целом. Особую роль уделяли репродуктивному здоровью. Но и эту программу с годами преподавали все реже и реже, поэтому уже к 2000 году она осталась только в нескольких университетах. С 2012 по 2015 годы валеологию внедряли в Восточно-Казахстанской области для учащихся первых курсов колледжей, но на этом история сексуального образования в стране оборвалась.
Фонд ООН в области народонаселения в течение последних нескольких лет проводил анонимный опрос казахстанских подростков, результаты которого показали, что средний возраст вступления в половые отношения — 16,5 лет. При этом схожее анкетирование проводил Национальный центр общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения, только в нем цифра снизилась до 15 лет. По последним данным центра за март 2020 года, 7% подростков Казахстана вступили в половые отношения в 15 лет, по большей части речь идет о мальчиках.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире более 16 миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 лет становятся роженицами, около 5 миллионов вынужденно прерывают беременность. Международная федерация регулируемого деторождения сообщала, что среди молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет из года в год фиксируется как минимум 111 миллионов новых случаев заболевания инфекций, передающихся половым путем. В комитете по статистике Казахстана есть данные только до 2018 года - тогда зарегистрировали 13 141 роженицу в возрасте до 20 лет.
Возмущения казахстанцев
О половом воспитании в Казахстане начали говорить недавно, когда в Министерстве здравоохранения предложили внести поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». В кодекс были внесены два новых пункта:
1. Разработка образовательных программ по нравственно-половому образованию и воспитанию, охране репродуктивного здоровья несовершеннолетних, подготовка их к семейной жизни обеспечиваются уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом.
2. Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют право на информированное добровольное согласие или отказ на оказание профилактической, консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи с применением медицинских вмешательств, за исключением искусственного прерывания беременности.
Они вызвали бурную реакцию в социальных сетях, сформировав движение противников сексуального образования. Почти сразу же после представления кодекса общественности, была создана петиция, сторонники которой призывали Министерство здравоохранения убрать из документа некоторые из поправок, в том числе пункты о половом воспитании и доступе подростков к медицинским услугам.
Авторка петиции Анастасия Машнина считает, что предложенная министерством концепция сексуального образования, основанная на рекомендациях ЮНЕСКО, будет подталкивать детей к смене пола: «Вот есть женственность и есть мужественность. Там говорится, что мужественность - это совершенно ненужный атавизм, как и женственность. Самое сложное - доказывать очевидные вещи. Это чистой воды мракобесие. Мне, например, нужно, чтобы мужчина был мужественным, а женщина - женственной. Это естественно и очевидно. А там будут подвергать это сомнению. Потом ребенка будут подталкивать, плюс еще, я не сомневаюсь, у нас будут показывать фильмы, их и сейчас смотрит молодежь, где трансгендерам отводятся положительные роли, сериалы разные про смену пола, о том, как это замечательно, здорово, какие они хорошие ребята».
Стоит отметить, что в рекомендациях по половому просвещению ЮНЕСКО трансегендерных людей упоминают только как одну из основных заинтересованных сторон. В остальном эксперты говорят лишь о политике по предотвращению гомофобии и гендерного неравенства: «Чтобы эффективно ограничивать распространение сопряженных с рисками форм сексуального поведения, при составлении учебных программ необходимо критически анализировать и устранять гендерное неравенство и стереотипы. Например, необходимо в рамках этих программ обсуждать конкретные условия, в которых живут девушки и юноши, и обучать их эффективным навыкам и методам предотвращения нежелательных сексуальных связей или вступления в них без средств предохранения. Эти усилия должны быть направлены на решение проблемы гендерного неравенства, борьбу с установившимися социальными нормами и стереотипами и ни в коей мере не должны содействовать более широкому распространению пагубных гендерных стереотипов».
Машнина предлагает либо не вводить половое просвещение в школах, либо с нуля разработать собственную программу, которая по содержанию будет похожа на «Этику и психологию семейной жизни». При этом она считает, что такие уроки должны проходить только в старших классах и колледжах, а мальчиков и девочек должны разделить на отдельные группы. Девушка также выступает против лекций о контрацепции в школе, считая, что это только ухудшит ситуацию с ранним вступлением в половую жизнь: «Презервативы - это вообще разврат. Это будет подталкивать детей к разврату. Сейчас, конечно, один-два человека в школе начинают заниматься. Но не весь класс и не половина класса. Нам не нужен этот рост. Есть исследования ученых западных, они выяснили, что в Великобритании и США, где идет раздача презервативов, а это было еще в конце прошлого века, там был рост подростковых беременностей. А когда они прекратили эту программу - произошел спад».
ЮНЕСКО же в своем докладе отмечает, что 40% их программ по половому просвещению привели к более широкому использованию презервативов и контрацептивов.
Важность полового просвещения
Многие считают, что на уроках полового просвещения детям будут рассказывать о том, как нужно заниматься сексом. Это, по словам исполнительной директорки Казахстанской ассоциации сексуального и репродуктивного здоровья Галины Гребенниковой, ошибочное мнение. Она уверена, что сексуальное образование формирует у подростков бережное отношение к своему здоровью, а также ответственность за свои действия. Оно поможет молодежи сразу понимать, что состояние их здоровья ухудшается и сподвигнет своевременно обращаться к родителям, а после - к врачу.
«Это и обсуждение семейных ценностей, обсуждение роли каждого в семье. Тут как раз вопросы гендерного равенства будут подняты. Необязательно девочка должна заниматься домашними делами, например. Это не зазорно, если мальчик будет этим заниматься. В будущем это более ответственное отношение», - рассказывает Галина.
На уроках детей также будут учить как сказать «нет» - как отказаться от наркотиков, алкогольных напитков и полового контакта. Таким образом будет происходить профилактика домашнего, сексуального, физического и психологического насилия: «Чаще всего вступление в половые отношения происходит через шантаж - покажи свою любовь. Девочка думает, что эти отношения - первые и последние в ее жизни. Но если ты отказываешься, это не значит, что ты слабый. Через такую призму нужно проводить половое просвещение. У детей изменится отношение друг к другу - не будет жестокого отношения подростка к подростку».
Гребенникова уверена, что сексуальное образование будет формировать жизнелюбие и жизнестойкость, что поможет снизить процент суицидов среди молодежи. Когда подростки будут грамотно осведомлены о рисках ранней половой жизни и отсутствия контрацепции, — а это нежелательная беременность и инфекции, передающиеся половым путем, в будущем они вряд ли столкнутся с незапланированными ситуациями.
«Это понимание, что если вы вступаете в сексуальные отношения, то это ответственность двоих, а не только девочки. Дети будут осознавать, что если они предпринимают какой-то шаг, то должны отвечать за него, потому что никто не будет нести ответственность за них», - отмечает специалистка. Именно поэтому, по ее мнению, необходимо открыть подросткам с 16-ти лет доступ к медицинской помощи без участия родителей. Гребенникова также считает, что девушкам с этого возраста нужно разрешить прерывать незапланированную беременность без уведомления родителей. Из-за отсутствия в кодексе этого пункта подростки прибегают к радикальным мерам - делают криминальный аборт или выбрасывают ребенка.
«Законодательство говорит, что когда подростку исполнилось 16 лет, то он самостоятельно принимает решение, вступать ли ему в половые отношения. Тогда он должен нести ответственность за возможные последствия. А так получается, что он без ведома родителей ведет половую жизнь, а если что-то происходит, то родитель должен включаться. Родители уверены, что они должны знать об этом. На мой взгляд, если у подростка есть такое право - это не значит, что родитель лишается права быть в курсе. Все это зависит от тех отношений, которые сложились в семье. Если они доверительные, то даже при таком законодательном разрешении подросток все равно будет советоваться с мамой или отцом. Если таких доверительных отношений нет, то ребенок должен иметь право получить консультацию и услуги в квалифицированном медицинском учреждении, где предоставляются качественные услуги», - поясняет директорка ассоциации.
А иногда в семьях намеренно оттягивают разговоры о сексуальной жизни и репродуктивном здоровье, чтобы не разжигать в подростках лишний интерес. Но такой способ не работает - половое созревание все равно наступает, а вместе с ним и много вопросов.
«Еще в большей степени в отсутствии знаний и информации находятся мальчики. Плохо или хорошо - сейчас есть разные программы, врачи-гинекологи ходят по школам и проводят встречи с девочками по правилам личной гигиены, по другим вопросам. С мальчиками практически никто на эту тему не говорит. Когда мы проводили исследование при поддержке фонда ООН по отношению и доступу к контрацепции, у нас были разные группы мальчиков-подростков, независимо от региона все мальчики сказали, что с ними об этом никто не разговаривает», - рассказывает Гребенникова.
Как могут проходить уроки
Экспертка считает, что программу по сексуальному образованию необходимо вводить еще с младших и средних классов, потому что к началу старшей школы подростки уже набираются нужной и ненужной информации. При этом необязательно вводить отдельный предмет под названием «Половое просвещение» - о нем можно говорить в рамках школьной программы, добавляя, например, темы репродуктивного здоровья и безопасного секса в биологию, а тему здоровых отношений обсуждать на классных часах. Этими знания, по мнению Гребенниковой, должны делиться учителя, а не школьные медицинские работники: «Специалисты школьной медицины не могут быть педагогами. Они прежде всего консультанты, они могут подсказать, куда обратиться, предоставить помощь, если что-то экстренное, но обучать - не их удел. Это, прежде всего, работа учителей. Если большинство педагогов не могут говорить на эту тему, значит, они не прошли подготовку. Всю жизнь тема репродуктивной системы в учебниках биологии перелистывалась, страницы чаще всего так и остаются склеенными. Никто не знает, как об этом говорить. Также учителям важно провести беседы с родителями и объяснить, чему будут учить их детей».
Уже сейчас в некоторых школах проводят занятия по половому просвещению, но это точечные проекты. Полноценный результат страна получит только тогда, отмечает специалистка, когда программа будет введена на государственном уровне, поэтапно и начиная с обучения педагогов.
Проекты, помогающие подросткам
Пока власти принимают решение о целесообразности проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», половым просвещением в стране занимаются Неправительственные организации. Проект «Uyat Emes» - это просветительский сайт для подростков, помогающий им узнавать о сексуальных отношениях и репродуктивном здоровье.
«У нас есть статьи на различные темы и на русском, и на казахском: половое созревание и у девочек, и у мальчиков, первый секс, безопасное поведение, буллинг и так далее. Сайт сделан и для подростков, и для родителей. Родители могут на основе информации с сайта понять, о чем и как правильно говорить с ребенком, либо просто скинуть ему пару статей. Также подростки могут задавать анонимные вопросы психологу и эксперту по репродуктивному здоровью. А еще у нас есть вкладка, где читательницы старше 18-ти лет делятся историями своего взросления. Там описаны и дурацкие ситуации, чтобы подростки понимали, что это нормально и они не одни», - рассказывает авторка проекта Карлыгаш Кабатова.
Также команда «Uyat Emes» проводит различные исследования и лекции. Как в крупных городах, так и в регионах они проводят встречи с родителями, на которых объясняют, как говорить с детьми о сексе, отношениях и здоровье. Лекции проводятся и с детьми, на вопросы которых не могут ответить близкие.
«Половое просвещение - это не столько про секс, сколько про репродуктивное здоровье, про здоровые отношения между людьми. Это также и информирование детей и подростков научно-обоснованными фактами об их изменениях в теле при половом созревании. Дети должны понимать, что это естественный процесс. Месячные, волосы, пот, ночные поллюции - до сих пор подростки об этом не знают. Родители думают, что раз есть интернет, значит, дети все знают. Подростки станут более подготовленными ко взрослой жизни, к ответственному поведению. Исследования и международный опыт показывают, что когда дети получают сексуальное образование, то они откладывают вступление в половую жизнь примерно на год», - объясняет девушка.
Разговоры о кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения»
24 февраля в Алматы прошли общественные слушания Министерства здравоохранения по вопросам кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». На него были приглашены противники документа, они предложили внести корректировки и разъяснить некоторые пункты, в том числе статьи о сексуальном образовании. Тогда эксперты по репродуктивному здоровью выразили необходимость свободного посещения подростками врачей и введения в школах страны полового просвещения, с чем согласились и депутаты мажилиса.
Руководительница ресурсного молодёжного центра здоровья Шолпан Каржаубаева отметила, что к врачам центра на консультации все чаще парами приходят подростки, которые хотят вступить в сексуальные отношения. Но когда они узнают о том, что без родителей у них нет доступа к информации, то просто уходят.
«Тем самым подростки показывают ответственное отношение к своему здоровью и серьезность их отношений. Самое главное - они не получают тот доступ к услугам здравоохранения, на который они рассчитывали. С другой стороны, родители знают об их отношениях, и либо думают о том, что отношения между их детьми-подростками только романтические и не включают сексуальные отношения. А может быть им просто так удобно (думать - V)?», - отметила Каржаубаева.
Зауреш Аманжолова, депутатка мажилиса парламента, заявила, что в мажилисе наконец пришли к консенсусу - если поправки будут одобрены, то медицинский персонал будет иметь право оказывать консультативную помощь с 16-ти лет: «Это наши дети. Это наше будущее. К сожалению, в структуре бесплодия сегодня у нас показатели не очень хорошие. Основная причина - инфекции, которые передаются половым путем. Правильно говорят - они приходят, они хотят получить грамотную консультацию: как предохраняться от беременности, как предохраняться от инфекций. Если мы их упустим и они пойдут на самоподготовку, это будет интернет, это будут подруги».
Аманжолова также сообщила, что уроки полового просвещения не будут отдельными. Возможно, их будут проводить отдельно и для мальчиков, и для девочек, а со временем детей соединят в одну группу. Программа будет разработана на основе возраста учащихся, наибольшее внимание будет уделено вопросам репродуктивного здоровья.
Предложения поддержала и уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, которая попросила мажилис дать детям с 16-ти лет возможность получать медицинскую помощь. Она напомнила, что дети совершают самоубийства из-за того, что не могут раскрыться, а такая мера «убережет и здоровье детей, и жизни детей».
Под конец обсуждения слово дали подросткам, которые также одобрили идею полового просвещения в школах Казахстана и отметили важность получения медицинской помощи без родителей: «Мы в школе сейчас изучаем половые органы мальчиков и девочек. Спрашивается, что плохого в том, чтобы давать определенные знания по сексуальному воспитанию? Многие говорят, что сексуальное воспитание будет портить детей. Хочу ответить вопросом: а как знания о том, какие болезни передаются во время секса и как пользоваться контрацептивами, могут испортить молодежь? Мне кажется, что это нужно вводить в обязательном порядке. Необязательно использовать зарубежные программы. У нас есть в министерстве здравоохранения и образования умные люди, которые могли бы составить в надлежащем виде программу и ввести ее наконец в обязательном порядке», — сказал один из подростков, присутствовавших на конференции.