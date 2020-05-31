«Я не могу дышать»

В 25 американских городах объявлено чрезвычайное положение, в некоторые из них введена Национальная гвардия. Пятый день в США продолжаются беспорядки, в которые переросли протесты, начавшиеся после смерти 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. И мирные демонстранты и политики призывают общество к сдержанности и решению проблем, которые копились в Америке многие годы.
«Не убивайте меня»
25 мая наряд полиции прибыл по вызову в пригород Миннеаполиса: работники магазина заподозрили, что покупатель расплатился с ними фальшивыми купюрами. Четверо прибывших полицейских задержали подозреваемого – афроамериканца Джорджа Флойда. Первоначально полиция Миннеаполиса утверждала, что он оказывал сопротивление при аресте, записи камер наблюдения это опровергли. На Флойда были надеты наручники, после чего его повалили на асфальт.
Полицейский Дерек Шовин – один за задерживавших Флойда – поставил колено на шею арестованного и остался в таком положении на примерно восемь минут. Как минимум, четыре из них Флойд просил убрать колено, он говорил полицейским, что не может дышать и просил не убивать его, обещая, что не будет оказывать сопротивление, если его шею перестанут сдавливать. Оставшиеся четыре минуты Флойд был без сознания, из его носа шла кровь.
Вызванная бригада скорой помощи доставила Флойда в ближайшую больницу, где медики констатировали его смерть.
Четверо полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были уволены из полиции через день после событий. Еще спустя два дня Дерек Шовин, державший колено на шее арестованного, был взят под стражу, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
Системный расизм
Убийство Джорджа Флойда очень похоже на гибель Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. Полицейские при его задержании применили удушающий прием, задержанный вскоре скончался. Полиция в США регулярно сталкивается с обвинениями в системном расизме: афроамериканцев чаще задерживают по подозрению в преступлениях, к ним применяют оружие при аресте, даже если угрозы для полицейских нет.
Проблема полицейского насилия в отношении небелых американцев известна политикам, о ней говорят во время предвыборных выступлений и после резонансных событий. Но существенного изменения этой политики не происходит годами.
Движение Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны) было создано в 2014-м, после убийства Эрика Гарнера и другого афроамериканца – Майкла Брауна. Убийство Джорджа Флойда снова вывело сторонников Black Lives Matter на улицы, как и тысячи других американцев, не только чернокожих, протестующих против действий полиции и требующих открытого расследования событий в Миннеаполисе.
Эти протесты, начавшиеся мирно, очень быстро переросли в самые масштабные беспорядки последнего десятилетия в Штатах.
Масштабы беспорядков
Первые столкновения полиции с протестующими в Миннеаполисе произошли уже 26 мая, на следующий день после убийства Джорджа Флойда. 27 мая они вспыхнули с новой силой и перекинулись на другие американские города: Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Атланту, Шарлотт, Коламбус, Денвер, Портленд.
В Миннеаполисе сожжены полицейские участки и автомобили, разгромлены торговые центры. Полицейские машины горят и в Нью-Йорке. Здесь беспорядки продолжаются третий день, охватив в первый день Бруклин, а затем перекинувшись на Манхэттен.
В Миннеаполисе, а вслед за ним и в других городах было объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков. В некоторые города введена национальная гвардия, которая должна помочь местной полиции остановить погромы и мародерство, которым почти повсеместно сопровождаются беспорядки. Вокруг Белого дома, куда протестующие пришли на третий день, несколько колец гвардейцев, в здании накануне ночью погасили свет, чего обычно не делают.
СМИ и политики свидетельствуют, что беспорядки активно разжигают различные группы в соцсетях, очень часто провокаторы – националисты, сторонники превосходства белой расы. Им беспорядки на руку – в год выборов жителей белых пригородов и сельской местности беспорядки должны напугать. А их подача в праворадикальных и националистических масс-медиа остается однотонной – афроамериканцы громят города. Убийство Джорджа Флойда ими представлено как инцидент с участием полиции, а реакцию на него – однозначно избыточной.
Президент США Дональд Трамп, который неоднократно был сам обвинен в расизме, позвонил брату Флойда, но ограничился краткими соболезнованиями и не стал слушать родных погибшего, пытавшихся обсудить проблему полицейского насилия в отношении афромериканцев и расизма. Не готовы к такому разговору и другие представители республиканского истеблишмента – поддержка обвинений в адрес полиции в год выборов может стоить им голосов.
Беспорядки на улицах американских городов на пятый день уже не имеют ничего общего с требованием справедливости в отношении Джорджа Флойда.
«Не моя Америка»
В пятницу в Миннеаполисе полиция арестовала журналиста CNN Омара Хименеса, имеющего латинские и африканские корни. Это происходило в прямом эфире. Белый корреспондент телекомпании Джош Кэмпбелл, работавший в двух кварталах от места ареста Хименеса, задержан не был. В Кентукки полицейский выстрелил в журналистку местного телеканала, так же работавшую в прямом эфире. В ночь на воскресенье старшего репортера Huffingron Post Кристофера Матиаса арестовала полиция в Нью-Йорке. Во всех случаях на журналистах были бейджи прессы и они отчетливо давали знать полиции, что являются репортерами.
Типичная для многих стран, но непривычная для США картина задержания журналистов, выполняющих свою работу, повергла в шок многих американцев и стала иллюстрацией того, что происходит в городах страны в эти дни.
Сразу несколько нью-йоркских парламентариев и один из членов Палаты представителей Конгресса пострадали во время беспорядков в городе: полиция распылила в них слезоточивый газ.
В субботу днем полицейская машина в Нью-Йорке, которую блокировали протестующие, совершила наезд на группу людей. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая в ночь на воскресенье в Бруклине, действия полицейских предпочел не осуждать.
Насилие на улицах фактически привело к новой волне насилия со стороны полиции, причем не только к участникам беспорядков, но и к мирным протестующим, которые не создают никакой угрозы.
Америка нуждается в деэскалации ситуации, переходя на шестой день протестов и беспорядков и имея нескольких убитых, десятки раненых и тысячи задержанных. Способы такой деэскалации попробовала сформулировать депутат Палаты представителей Александриа Окасио-Кортез – открытый диалог о расизме в США, о положении небелого населения и о действиях полиции. Поляризованная, разделенная на политические лагеря страна, ее точно не услышит.