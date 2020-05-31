«Я не могу дышать»

«Не убивайте меня»

25 мая наряд полиции прибыл по вызову в пригород Миннеаполиса: работники магазина заподозрили, что покупатель расплатился с ними фальшивыми купюрами. Четверо прибывших полицейских задержали подозреваемого – афроамериканца Джорджа Флойда. Первоначально полиция Миннеаполиса утверждала, что он оказывал сопротивление при аресте, записи камер наблюдения это опровергли. На Флойда были надеты наручники, после чего его повалили на асфальт.

Полицейский Дерек Шовин – один за задерживавших Флойда – поставил колено на шею арестованного и остался в таком положении на примерно восемь минут. Как минимум, четыре из них Флойд просил убрать колено, он говорил полицейским, что не может дышать и просил не убивать его, обещая, что не будет оказывать сопротивление, если его шею перестанут сдавливать. Оставшиеся четыре минуты Флойд был без сознания, из его носа шла кровь.

Вызванная бригада скорой помощи доставила Флойда в ближайшую больницу, где медики констатировали его смерть.

Четверо полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были уволены из полиции через день после событий. Еще спустя два дня Дерек Шовин, державший колено на шее арестованного, был взят под стражу, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Системный расизм

Убийство Джорджа Флойда очень похоже на гибель Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. Полицейские при его задержании применили удушающий прием, задержанный вскоре скончался. Полиция в США регулярно сталкивается с обвинениями в системном расизме: афроамериканцев чаще задерживают по подозрению в преступлениях, к ним применяют оружие при аресте, даже если угрозы для полицейских нет.

Проблема полицейского насилия в отношении небелых американцев известна политикам, о ней говорят во время предвыборных выступлений и после резонансных событий. Но существенного изменения этой политики не происходит годами.

Движение Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны) было создано в 2014-м, после убийства Эрика Гарнера и другого афроамериканца – Майкла Брауна. Убийство Джорджа Флойда снова вывело сторонников Black Lives Matter на улицы, как и тысячи других американцев, не только чернокожих, протестующих против действий полиции и требующих открытого расследования событий в Миннеаполисе.

Эти протесты, начавшиеся мирно, очень быстро переросли в самые масштабные беспорядки последнего десятилетия в Штатах.