Как астма меняет жизнь

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 235 миллионов человек по всему миру страдают от бронхиальной астмы. Это самое распространенное хроническое заболевание среди детей, которым болеют во всех странах, вне зависимости от уровня развития.
Камилле Калиакпаровой 28 лет, она родилась в Алматы, а сейчас проживает с дочерью и родителями в столице. 7 лет она работала в сфере туризма, но в связи с пандемией коронавируса попала под сокращение. В 6 лет Камилле поставили диагноз «Бронхиальная астма», все детство у нее возникали проблемы с бронхами. Она подозревает, что аллергию лечили неправильно, из-за чего она и переросла в астму.
«Бронхиальная астма - это хроническое заболевание дыхательных путей. Болезнь, которая вызывает приступы удушья и затрудненное дыхание. Именно так у меня и происходят приступы: я начинаю задыхаться, происходит сужение дыхательных путей, мне становится тяжело двигаться и разговаривать. Чаще всего во время приступов я нахожусь в сидячем положении. Очень тяжело в этот момент ровно держать спину, нужно обязательно на что-то облокотиться, либо опереться на руки».
Приступы у Камиллы случаются несколько раз в год, регулярности она не замечает. Это зависит от обстоятельств: сезонные заболевания, резкие запахи, физическая нагрузка или стресс. Любой раздражитель сказывается осложнением на дыхании.
«Я стараюсь не доводить до приступов, потому что не первый день болею. У меня есть баллончики, которыми я регулярно пользуюсь, они всегда при мне - это Беротек и Беродуал. Они снимают приступы, ими я пользуюсь ежедневно. С ними мой день начинается, с ними и заканчивается. В случаях, когда приступ не купируется - я вызываю скорую помощь. Я только недавно нашла подходящего для себя пульмонолога и стала пользоваться препаратами. Один из них предназначен для длительного лечения, его нужно использовать каждый день с интервалом в 12 часов. Не скажу, что замечаю улучшения. Что в Алматы, где было душно, что до родов, что после родов, что после переезда в Астану - я не вижу улучшений. Единственное, что если пользоваться вышеупомянутым препаратом постоянно, то нет необходимости в использовании гормональных ингаляторов, которые действуют на сердце. Когда я ими дышу, у меня начинается сильная тахикардия».
Когда Камилле поставили диагноз - ее семья столкнулась с финансовыми проблемами, потому что необходимые уколы и поездки в соляные шахты обходились дорого. Сейчас девушка стоит на учете в поликлинике, где ей бесплатно выдают необходимые препараты, потому что их цены по-прежнему бьют по карману.
«Физическая активность у меня практически нулевая, потому что любая нагрузка - это сразу одышка. В школе я всегда была со справкой ВКК, не посещала физкультуру. Жизнь астматика отличается от жизни человека без астмы. Я не могу себе позволить свободно, как все алматинцы, ходить в горы, подъем переносится очень тяжело. Особенно обидно мне было в подростковом возрасте. Я два года ездила в санаторий в Боровое, в этом санатории был воспитатель, который регулярно брал детей на прогулки, в походы, в зимнее время ходили на озера. Из-за того, что я астматик, меня боялись брать с собой. Я схитрила в самый первый раз, никому не сказала об астме и прошла через озера, поднялась до пещеры Кенесары. Мне по пути становилось плохо, я периодически дышала своим баллончиком. Воспитатель это заметил и был возмущен, больше он меня с собой не брал».
Камилле так же тяжело находиться в ночных клубах и заведениях, где душно и накурено Это очень мешало девушке на первом и втором курсах университета - подолгу танцевать вместе с подругами она не могла, потому что ей становилось тяжело дышать, а лицо краснело. Иногда Камилла ходит на йогу - это единственная физическая активность, которая более-менее легко переносится астматиками.
«На пробежки не могу выйти, в путешествиях долго ходить тяжело. В прошлом году я столкнулась с одной трудностью - друг очень хотел в Египет, а я долго не решалась туда ехать, потому что понимала, что там очень жарко и душно. Был страх, что мне будет тяжело дышать и мой баллончик не справится. Там я минимально двигалась».
Люди с бронхиальной астмой относятся к группе повышенного риска в условиях пандемии коронавирусной инфекции, потому что любые хронические заболевания, особенно органов дыхания, могут вызвать осложнения в течении болезни. Камилла провела карантин дома, а когда усиленные меры в городе начали снимать – выходила на улицу только в маске и с антисептиком, а по возвращении обрабатывала одежду и продукты.
«Я очень скептически отношусь к коронавирусу. Я не отрицаю его существование, но я никогда не впадала в панику по этому поводу. Мне казалось, что эти новости раздутые. Я не думаю, что этот вирус настолько опасен. В то же время я понимаю, что я нахожусь в зоне риска, но трудностей в период пандемии у меня не было. Я успела получить лекарства, они были при себе. Я сидела дома на карантине и никуда не выходила, не было никаких внешних раздражителей - пыли, людей, резких запахов, нервозного состояния. В период карантина я очень комфортно себя чувствовала».
Историю комментирует Забира Оразалиева, консультант группы управления проектом Всемирного банка:
При диагностировании астмы больной становится на диспансерный учет в поликлинике по месту прикрепления. Для наблюдения за своим состоянием и своевременного принятия необходимых мер он должен периодически проходить обязательный осмотр у врачей и диагностические исследования.
Динамическое наблюдение для больных астмой осуществляется пожизненно. При этом вся необходимая медицинская помощь для пациентов, состоящих на учете, оказывается бесплатно в рамках гарантированного государством объема медпомощи и вне зависимости от участия в системе обязательного социального медицинского страхования.
Комментирует Саттар Ералиев, врач-пульмонолог высшей категории, председатель ОО «Городское респираторное общество» Алматы:
Людям с болезнями органов дыхания, конечно, нужно проявлять осторожность в связи с Covid-19. В группе риска – люди с сахарным диабетом, тяжелым ожирением, сердечной недостаточностью, и, безусловно, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Правила, как себя обезопасить, стандартные: самоизоляция, соблюдение дистанции, ношение маски.
И обязательно – вакцинация. Во-первых, противопневмококковая вакцинация – она, конечно, не спасет от Covid-19, но важно понимать, что вирус SARS-CoV-2 ослабляет организм человека, и на этом фоне может возникнуть бактериальная инфекция. Поэтому, чтобы предостеречься от таких болезней, рекомендуется противопневмококковая вакцинация, и особенное категорическое “да” – для лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания старше 65 лет.
Во-вторых, противогриппозная вакцинация – уже правда осенью – тоже нужна. Да, это вроде бы другая инфекция, но опять-таки при ослаблении организма из-за Covid-19 в осенне-зимний сезон возрастает вероятность заболеть еще одной опасной вирусной инфекцией – гриппом.
Также пациентам с ХОБЛ, например, мы рекомендуем ходьбу по ровной местности (без подъемов и спусков) – это немедикаментозная терапия: чем здоровее организм, тем меньше опасность. При ХОБЛ тяжелые физические нагрузки могут привести к обострению, поэтому только легкий вид ходьбы.