Как астма меняет жизнь

Камилле Калиакпаровой 28 лет, она родилась в Алматы, а сейчас проживает с дочерью и родителями в столице. 7 лет она работала в сфере туризма, но в связи с пандемией коронавируса попала под сокращение. В 6 лет Камилле поставили диагноз «Бронхиальная астма», все детство у нее возникали проблемы с бронхами. Она подозревает, что аллергию лечили неправильно, из-за чего она и переросла в астму.

«Бронхиальная астма - это хроническое заболевание дыхательных путей. Болезнь, которая вызывает приступы удушья и затрудненное дыхание. Именно так у меня и происходят приступы: я начинаю задыхаться, происходит сужение дыхательных путей, мне становится тяжело двигаться и разговаривать. Чаще всего во время приступов я нахожусь в сидячем положении. Очень тяжело в этот момент ровно держать спину, нужно обязательно на что-то облокотиться, либо опереться на руки».

Приступы у Камиллы случаются несколько раз в год, регулярности она не замечает. Это зависит от обстоятельств: сезонные заболевания, резкие запахи, физическая нагрузка или стресс. Любой раздражитель сказывается осложнением на дыхании.

«Я стараюсь не доводить до приступов, потому что не первый день болею. У меня есть баллончики, которыми я регулярно пользуюсь, они всегда при мне - это Беротек и Беродуал. Они снимают приступы, ими я пользуюсь ежедневно. С ними мой день начинается, с ними и заканчивается. В случаях, когда приступ не купируется - я вызываю скорую помощь. Я только недавно нашла подходящего для себя пульмонолога и стала пользоваться препаратами. Один из них предназначен для длительного лечения, его нужно использовать каждый день с интервалом в 12 часов. Не скажу, что замечаю улучшения. Что в Алматы, где было душно, что до родов, что после родов, что после переезда в Астану - я не вижу улучшений. Единственное, что если пользоваться вышеупомянутым препаратом постоянно, то нет необходимости в использовании гормональных ингаляторов, которые действуют на сердце. Когда я ими дышу, у меня начинается сильная тахикардия».

Когда Камилле поставили диагноз - ее семья столкнулась с финансовыми проблемами, потому что необходимые уколы и поездки в соляные шахты обходились дорого. Сейчас девушка стоит на учете в поликлинике, где ей бесплатно выдают необходимые препараты, потому что их цены по-прежнему бьют по карману.