Сила добра

Компании по всему миру ищут способы помогать тем, кто борется с коронавирусом или продолжает работу с людьми, несмотря на очевидную угрозу здоровью. Французская компания L’Oréal, организовав программу солидарности в поддержку борьбы с коронавирусом в Европе и России, в Казахстане провела аналогичную акцию совместно с фондом «Добровольное общество милосердия» (ДОМ).
С 15 июня компания L’Oréal начала передавать гель-санитайзер в больницы и торговые сети. От того, насколько внимательны к своей безопасности медики и сотрудники магазинов, зависит безопасность других.
За несколько дней L’Oréal совместно с «ДОМ» обеспечили поставку и бесплатную передачу 20 тысяч единиц геля-санитайзера в казахстанские больницы.
«Учитывая нынешнюю обстановку по республике и по всему миру в целом, а также растущее количество людей с бессимптомным течением коронавируса, санитайзеры - очень актуальны и необходимы нашему стационару, так как любой пациент, с которым сталкивается сотрудник клиники, является потенциальным носителем», - отмечает Мурат Дарибаев, исполняющий обязанности заместитель главврача по хирургической части в Больнице скорой медпомощи города Алматы.
БСМП и еще десяток больниц в Алматы – это провизорные стационары, сюда везут тех, у кого подозревают коронавирус, это самый первый рубеж для распространения инфекции.
Помимо больниц, в течение нескольких дней представители L’Oréal и марки Garnier передали санитайзеры и персоналу продовольственных торговых сетей по всему Казахстану, более 11 тысяч штук.
Торговые сети продолжали работать в течение всей эпидемии, чтобы обеспечивать потребителей продуктами и товарами первой необходимости. Сотрудники магазинов – одна из ключевых групп риска – они находятся в постоянном контакте с клиентами и должны быть внимательны к безопасности – своей и покупателей.
«Мы солидарны с отважными людьми, которые неустанно и самоотверженно работают над тем, чтобы положить конец этой пандемии, и надеемся, что наши действия смогут оказать некоторую помощь в это непростое время. Я горжусь тем, что вижу мобилизацию и решимость всех членов моей команды, которые хотят принять активное участие и внести свой вклад в эту беспрецедентную борьбу», – говорит Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России и СНГ.