Сила добра

За несколько дней L’Oréal совместно с «ДОМ» обеспечили поставку и бесплатную передачу 20 тысяч единиц геля-санитайзера в казахстанские больницы.

«Учитывая нынешнюю обстановку по республике и по всему миру в целом, а также растущее количество людей с бессимптомным течением коронавируса, санитайзеры - очень актуальны и необходимы нашему стационару, так как любой пациент, с которым сталкивается сотрудник клиники, является потенциальным носителем», - отмечает Мурат Дарибаев, исполняющий обязанности заместитель главврача по хирургической части в Больнице скорой медпомощи города Алматы.