Борис Каральник, иммунолог: «Родители, отказывающиеся от вакцинации своих детей, нарушают их право на здоровье и жизнь»

У нас же попытки взаимодействия медицинских организаций со школами оказывались неудачными, учителя наши не просто не готовы к такой работе, они просто не хотят ею заниматься. Они все время говорят: это не наше дело. Учителей наших надо учить этим вещам.

Я думаю, что тут предстоит очень большая работа. Нам пересылают какие-то письма, опубликованные в интернете от мамы или бабушки, где описываются случаи вреда вакцин, которые якобы были нанесены их детям. И я наблюдал такие явные случаи, когда это делалось ради получения компенсации якобы за нанесенный урон. На самом деле никакого урона там не было, аутизма становится действительно больше, но это не из-за вакцинации, а просто улучшилась диагностика.

— Мне бы хотелось поговорить об акушере-гинекологе, профессоре Раисе Аманджоловой, для многих людей ее изыскания о вреде вакцин, сделанные еще очень давно, выглядят убедительными. Насколько эти исследования на кроликах (пятое поколение вакцинированных кроликов не дожило до взрослого возраста) были проведены корректно?

— Абсолютно некорректно. Она — акушер-гинеколог, и никакого понимания о том, как проводятся исследования такого рода, она не имела. Когда прозвучали ее якобы результаты исследования против вакцин, в нашем Институте эпидемиологии и микробиологии, а это старейшее научное учреждение в Казахстане, у нас были там иммунологи, академик Николай Беклемишев, блестящий работник, у нас было общество аллергологов и иммунологов, вот мы предложили Аманджоловой выступить с информацией о её исследованиях у нас на конференции, посвященной этому вопросу, чтобы мы хоть знали, как и что она делала, она отказалась. Её исследование невозможно проверить: неизвестно, как оно было построено, какая схема исследования, какие результаты, как проведена интерпретация этих результатов. И она не случайно отказалась, где-то, наверное, в глубине души она понимала, что она вытворяет. Говорят: «Аманджолова показала». Она ничего не показала, она говорила о том, что показала. Это так же смешно как если бы я вместо акушера-гинеколога взялся бы проводить сложные роды, это нелепо. К счастью, я знаю границы своей компетенции и что еще более важно, я умею сомневаться в своих суждениях и своих результатах. Иначе тебе в науке делать нечего. Она считала себя великим иммунологом. Когда самомнение очень высокое, а границ компетенции человек не понимает, то и отсутствует способность сомневаться в своих суждениях. Без этого нормального исследователя нет. Исследователя не по диплому, не по сертификату, а исследователя настоящего. Аманджолова искалечила мозги очень многим студентам, которые проходили через нее по акушерству и гинекологии.

— Возможно ли, что люди, которые выступают против вакцинации, и пропустили этот раздел на уроках биологии, не смогли в нужное время получить нормальную консультацию от врачей, педиатров, где бы им объяснили, как работает прививка и иммунитет?

— Это не совсем так. Сколько на различных конференциях, семинарах об этом говоришь людям. Сколько говоришь напрямую медикам, это ничего реально не дает. Я помню середину 90-х годов, когда у нас полностью прекратилось поступление вакцины АКДС и некоторых других вакцин, которые получали из России - там возникли свои производственные трудности, они запретили экспорт. У нас в середине 90-х годов была массовая заболеваемость дифтерией, официально было зарегистрировано 106 больных, если мне не изменяет помять, и 66 умерло. Из Японии нам пришла вакцина в виде гуманитарной помощи, российская вакцина вернулась, вот тогда разослали людей, специалистов по областям для проведения вакцинации. Я отвечал за Северо-Казахстанскую область, я туда дважды выезжал. Как мы организовывали дни иммунизации? Мы работали с властью, мы добились, чтобы в день вакцинации первыми на прививочные пункты приходили акимы, руководители со своими внуками, детьми, их вакцинировали, это показывали по телевизору, это передавали по радио.