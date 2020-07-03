Забытая страной дислексия

Калдан Карибоз скорректировал свою дислексию только в 29 лет, случайно наткнувшись на страницу столичного Центра дислексии в Инстаграм. О том, что его успеваемость отличается от успеваемости остальных детей он понял уже в первом классе, когда не смог переписать текст песни из учебника в тетрадь. Во втором классе Калдан получал двойки по литературе, потому что не мог читать на скорость. Чтобы улучшить оценки, мальчику приходилось подолгу заучивать тексты из учебников.

«Я стал последним, меня опережали ученики, которые не проявляли интереса к учебе. До этого момента я был отличником. Все диктанты, изложения, контрольные работы я проваливал. Очень радовался, если за них мне ставили четверки, потому что был шанс вытянуть четверть на пять. Все математические задачи я решал в голове, а понимания формул у меня не было вообще. Мне очень хотелось быть отличником, я думал, что их любят больше, поэтому в течение учебного года я вел себя так, как должен вести себя отличник. У меня хорошо получались устные задания, пересказы, например, и я активно участвовал в школьной жизни», - вспоминает Калдан.

Впервые о своем диагнозе мужчина узнал уже в осознанном возрасте, когда в книжном магазине увидел книгу Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!», в которой бизнесмен упоминает и о своей дислексии. Описание Брэнсона своих проблем с чтением в детстве помогло Калдану понять, что он тоже дислексик. Это немного успокоило его, однако ощущение дискомфорта так и не покидало: «Мне будто не хватало одного пазла. У меня было много идей, которые я боялся или просто не мог реализовать. Я смотрел интервью с известными дислексиками и понимал, что я тоже не обделен интеллектом, но почему - не понимал. Я проучился в пяти школах, с одной стороны я был примерным отличником, а с другой - я выливал агрессию на сверстников. Я строил из себя отличника - такого, которым хотели бы видеть меня учителя, а самим собой я не был».

Когда Калдан случайно наткнулся на страницу Центра дислексии - он начал узнавать о программе коррекции и встал в очередь на занятия. Спустя несколько месяцев мужчине все-таки диагностировали дислексию и начали с ней работать. На коррекции Калдану помогли выучить алфавит и сложные для него слова без образов, при помощи пластилина - мужчина слепил буквы, чтобы мозг запомнил образы.