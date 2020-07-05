«Ад, и это только начало»

В Кыргызстане, как и в Казахстане, ситуация с распространением коронавируса, начала резко ухудшаться в июне – выросло число тяжелых больных, возникли перебои с тестами, очень быстро закончились места в больницах. Страна фиксирует стремительный рост числа заболевших пневмонией и врачи признают, что она возникает, вероятнее всего, в результате заражения COVID-19. Издание Kloop, партнер Vласти в Кыргызстане, рассказывает о том, что происходило в стране в последнюю неделю.
29 июня около Нацгоспиталя в столице Кыргызстана - Бишкеке - умерли два человека - на видео видно, как один из них упал, а другому делали искусственное дыхание в машине. Позже глава Нацгоспиталя заявил, что больные пришли слишком поздно, потеряв время из-за самолечения.
Но люди зачастую занимаются самолечением не потому, что не хотят идти в больницу, а потому что там нет мест из-за роста количества зараженных коронавирусом и больных пневмонией. Даже если скорая заберет пациента, она теряет время на поиск свободных мест в больницах — коек для больных не хватает, как и аппаратов ИВЛ.
Число заболевших и умерших резко увеличилось после окончания режима ЧП. Пока полтора месяца кыргызстанцы соблюдали карантин, число выздоровевших превысило число получающих лечение, а число умерших пациентов с коронавирусом держалось в пределах 20.
В мае ограничения понемногу стали снимать и уже в июне число зараженных заметно увеличилось, как и число погибших. На 5 июля в Кыргызстане зафиксировано 7 377 случаев заражения коронавирусом, получают лечение на дому и в больницах 4 487 человек, 2 802 выздоровели и выписаны из больниц, а 88 - умерли.
Но это только официальная статистика. Множество людей с симптомами COVID-19 не могут сдать тесты, не попадают в больницы, лечатся на дому и умирают там же. Неизвестно, как эти случаи фиксируются в статистике.
Мест нет даже для тех, у кого связи
Во всех социальных сетях кыргызстанцы кидают кличи о помощи — одни просят помочь с госпитализацией близких, другие спрашивают, где можно арендовать ИВЛ или кислородный концентратор.
«У моей сестры ПЦР положительный, пневмония. Анализы вышли ещё позавчера. Нигде не берут на госпитализацию! Помогите!»
«Уже третью неделю моей маме плохо, тест отрицательный, температура держится третью неделю. Слабость, головные боли, потеря аппетита, тошнота. Но врачи сказали, что это не ковид, тест же отрицательный. В 118 тоже говорят, ну тест отрицательный, кашля и одышки нет, значит не ковид. Подключали связи, чтоб положить маму в больницу, мест нет»
«Вот и до нас все же добрался ковид. Скорая едет уже со вчерашнего дня, мест нет нигде, пачками привозят. Дедушка в нехорошем состоянии, нужен кислород». От того же аккаунта несколько часов спустя — «Дедушка умер, скорая не приехала. Дедушка был абсолютно здоровым в свои почти 83 года и никогда не ходил в поликлинику. Кислород больше не нужен».
Ленты в соцсетях полны сообщений о смертях — у одних умер тесть, у кого-то дедушка, третьи прощались с друзьями по видеотрансляции, четвертые успели сделать предсмертные видео.
Так было с 36-летним сотрудником милиции, у которого была тяжелая пневмония — накануне смерти он успел снять и опубликовать в соцсетях видео, в котором рассказывал, как ему тяжело, и просил людей соблюдать санитарные нормы.
Кыргызстанцы, не доверяя официальным данным о смертях от ковид, создают свой список умерших.
Побывавшие в больницах люди рассказывают об очередях и давке, врачах, работающих без отдыха из-за обилия пациентов, и о переполненных моргах.
Врачи на грани
Медработники называют происходящее в больницах «адом» и говорят, что «это только начало».
Работы у врачей действительно много — они спасают и тех, кто в больницах, и тех, кто не может попасть в стационар и лечится дома. Медики консультируют пациентов в чатах, создают треды о лечении.
«Ночью был в Ганси, в Нацгоспитале. Везде как в муравейнике. Шуршание защитных костюмов медиков, бегающих между палатами, пиликание пульсоксиметров и кашель. И эти глаза задыхающихся пациентов, полные ужаса … Эти взгляды запомнятся навсегда», — пишет глава отделения реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.
Врачи скорых в соцсетях жалуются, что их эксплуатируют чиновники, вынуждая проверять членов своих семей при малейшем подозрении на коронавирус — и они едут к зачастую здоровым людям вместо того, чтобы спасать тех, кто нуждается в медпомощи.
«Срочно выезжайте!» Приезжает бригада…Выходит знакомая высокопоставленной чиновницы, зевнув, говорит: «У меня что-то нос заложило…Хотела, чтоб у меня взяли мазок..» Опа-на!
«Срочно выезжайте!» Бригада приняла вызов от одной женщины, которая жаловалась на высокую температуру. Бригада заходит в квартиру, а там 23 человека!!! У женщины нормальная температура… Она, оказывается, пригласила родственников, подруг. Типа приходите, все мазки бесплатно сдадим.. Опа-на!
«Срочно выезжайте!» В заявке: «Высокая температура, потерял вкус и обоняние». Приезжает бригада…Выходит жена и говорит: «А муж уехал по делам в Токмок». Опа-на!»
А те медики, что консультируют пациентов в чатах, прекращают работу глубокой ночью. Вопросы и ответы публикуются каждую минуту.
Если в начале пандемии медиков вынуждали извиняться и говорить, что они не правы и все хорошо, сейчас ведомствам приходится признавать, что ситуация стремительно ухудшается.
Врачи не только рассказывают о трудностях на работе, но и опровергают то, что заявляют власти с высоких трибун. Так было в случае, когда премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что места в больницах есть. «Хочу сразу сказать, что на сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Прогнозы специалистов и наша своевременная работа позволили нам подготовиться», — рассказывал Боронов 29 июня.
Главврач больницы в Воронцовке, где открыли места для пациентов с пневмонией, прокомментировал это заявление очень быстро и рассказал журналистам, что койки в институте курортологии действительно открыли — но заполнились они в течение одного дня.
«Мы с трудом развернули 110 коек в шести отделениях. Если кто-то уходит в частную клинику, мы тут же приглашаем другого на его место. Минздрав два раза в день это проверяет. Койки у нас не пустуют. К нам поступают люди в тяжелом состоянии, легкой и средней степени фактически нет. Наши врачи, медсестры и санитарки — все находятся на обсервации с пациентами на 15 дней», — сообщил глава института курортологии Марат Сагымбаев.
В тот же день выступил с заявлением и глава Минздрава. Он считает, что зачастую кыргызстанцы умирают из-за самолечения, при том, что сейчас трудно найти свободное место в больнице.
«Если своевременно граждане не будут обращаться и не будут своевременно получать квалифицированное профессиональное лечение, это приведет к летальным исходам», - заявил министр Сабиржан Абдикаримов.
Врачи рассказывали и о нехватке аппаратов ИВЛ и самих медиков, ведь они тоже болеют и умирают от болезни. Минздрав был вынужден признать нехватку ИВЛ — замминистра Мадемин Каратаев рассказал об этом на брифинге 1 июля.
Были признаны и нехватка коек в больницах для приема коронавирусных больных в тяжелом состоянии, нехватка карет скорой медицинской помощи и персонала мобильных бригад, загруженность колл-центров служб 118 и 103 по вопросам COVID-19.
Власти пообещали развернуть более 1000 дополнительных коек — а в Оше, например, разворачивают полевой госпиталь. В Кыргызстане также ожидают прибытия аппаратов ИВЛ из России, Турции и Китая.
Пока власти пытаются обеспечить медиков оборудованием, те обратились к кыргызстанцам и призвали на помощь волонтеров, чтобы справиться с коронавирусом. Кроме того, мобилизировали студентов медвузов, чтобы справиться с волной пациентов.
К борьбе с COVID-19 подключаются добровольцы — к примеру, предприниматели из Бишкека передали свой отель для лечения больных, а артисты решили собирать деньги для закупки аппаратов ИВЛ.
Несмотря на рост заражений и смертей, нехватку врачей, мест в больницах и аппаратов ИВЛ, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался объявлять режим ЧП из-за сложного экономического положения в стране. В столице Кыргызстана пока введены не очень жесткие карантинные меры, которые позволяют гражданам спокойно перемещаться по городу. Локдаун, который был в стране полтора месяца, привел к сильному спаду всех экономических показателей.
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