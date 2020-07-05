«Ад, и это только начало»

29 июня около Нацгоспиталя в столице Кыргызстана - Бишкеке - умерли два человека - на видео видно, как один из них упал, а другому делали искусственное дыхание в машине. Позже глава Нацгоспиталя заявил, что больные пришли слишком поздно, потеряв время из-за самолечения.

Но люди зачастую занимаются самолечением не потому, что не хотят идти в больницу, а потому что там нет мест из-за роста количества зараженных коронавирусом и больных пневмонией. Даже если скорая заберет пациента, она теряет время на поиск свободных мест в больницах — коек для больных не хватает, как и аппаратов ИВЛ.

Число заболевших и умерших резко увеличилось после окончания режима ЧП. Пока полтора месяца кыргызстанцы соблюдали карантин, число выздоровевших превысило число получающих лечение, а число умерших пациентов с коронавирусом держалось в пределах 20.

В мае ограничения понемногу стали снимать и уже в июне число зараженных заметно увеличилось, как и число погибших. На 5 июля в Кыргызстане зафиксировано 7 377 случаев заражения коронавирусом, получают лечение на дому и в больницах 4 487 человек, 2 802 выздоровели и выписаны из больниц, а 88 - умерли.

Но это только официальная статистика. Множество людей с симптомами COVID-19 не могут сдать тесты, не попадают в больницы, лечатся на дому и умирают там же. Неизвестно, как эти случаи фиксируются в статистике.

Мест нет даже для тех, у кого связи

Во всех социальных сетях кыргызстанцы кидают кличи о помощи — одни просят помочь с госпитализацией близких, другие спрашивают, где можно арендовать ИВЛ или кислородный концентратор.