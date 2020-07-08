В карантине вдали от дома

Андрей Беккузаров, Алматы, учится на звукорежиссера в университете «Синергия», 3 курс:

— Когда в Москве объявили режим «самоизоляции» и «карантинных мер», наш университет перевели на удаленный режим и все занятия проходили через Skype или Zoom. В Москве в этом году я планировал поработать, сдать летнюю сессию в университете и летом на месяц приехать в Алматы. Но поскольку всё закрылось на неопределенный срок, а я работал звукорежиссером на концертных площадках Москвы, то оставаться в городе уже не было смысла. Я решил пораньше сдать сессию удаленно и вернуться в Алматы, но все границы уже с марта оказались закрыты. Я обратился за помощью в посольство Казахстана и подал заявку на возвращение на родину специальным бортом. Через пару дней мне ответили, что я попал в первый список тех, кто отправится домой на самолете. Как нам потом сказали, это было большой удачей, потому что всего было подано более тысячи заявок. Рейс назначили на 1 мая, всех пассажиров борта добавили в общую группу в WhatsApp и координировали по всем вопросам, а также следили за тем, чтобы никто не опоздал на рейс.

С начала локдауна в Москве, я провел примерно два месяца на самоизоляции, и в основном просто сёрфил соцсети, занимался самообразованием и созванивался с друзьями через Zoom. Я наблюдал за ситуацией с коронавирусом в Казахстане из России. На мой взгляд, у властей Казахстана в самом начале получилось лучше предпринять карантинные меры. Во-первых, карантин в Казахстане был объявлен немного раньше, чем в России. Во-вторых, выплаты в связи с ЧП мог получить почти каждый человек, оставшийся без работы. В России же деньги выплачивали только семьям с детьми (около 10 тысяч рублей на ребёнка). В-третьих, система цифровых пропусков в Москве была довольно неудобной, так как его можно было получить всего два раза в неделю, без пропуска можно было дойти только до ближайшего магазина/аптеки. В Алматы я не столкнулся с такой проблемой, насколько я понял, пропуска нужны были только для водителей автомобилей.