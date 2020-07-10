Ирина Мукатова, главный пульмонолог Казахстана: «У того, кто лёг и лежит, больше шансов оказаться в реанимации»

— Большинство людей сейчас переносят болезнь дома. В какой момент человек, у которого пневмония или подозрение на нее, должен попасть в больницу? Потому что очень много историй, когда просто не довезли и человек умер.

— Есть определенные симптомы, по которым можно заподозрить, что состояние ухудшается, и обратиться к специалисту за дополнительной консультацией. Это, в частности, очень высокая температура, допустим, 39 градусов, которая ничем не снижается, не реагирует на жаропонижающие препараты. Нарастание затрудненного дыхания — один из признаков, симптомов, когда нужно связаться с врачом, по телефону в первую очередь, и врач определит дальнейшие действия. Это безостановочный приступообразный кашель, который не дает ни говорить, ни двигаться. Не просто он периодами, а именно кашель без остановки.

— А если у человека астма или аллергия, и он подозревает у себя пневмонию, то должно быть какое-то другое лечение?

— Мы надеемся, что благодаря этому вирусу, каждый человек, имеющий хронические заболевания, станет более дисциплинирован и более внимателен к своему состоянию и будет выполнять рекомендации врача. Любое хроническое заболевание, которое есть у человека, в период данной вирусной инфекции, эпидемии, должно быть взято под строгий контроль, то есть, пациент должен принимать прописанные ранее врачом препараты. Не только по поводу астмы, ХОБЛ, бронхита, по любому заболеванию. Нельзя надеяться на то, что вот сейчас у меня всё хорошо и оставить прием препаратов. Наоборот, сейчас как раз есть повод начать заниматься своими хроническими проблемами. А если пациент знает о своей терапии, то просто должен продолжать её принимать. Потому что наслоение вируса на уже имеющуюся проблему, скорее всего, вызовет обострение этой проблемы, и это будет ухудшать излечение от коронавируса.

— Недавно министр здравоохранения говорил о том, что изучается вопрос вакцинации от пневмонии. Но насколько я понимаю, речь идет о вакцинации от пневмококка.

— Да, вы правильно понимаете. Обычная пневмония чаще всего вызывается таким возбудителем как пневмококк, у него существует очень много штаммов, есть очень много видов пневмококка, не все они агрессивные, но часть из них могут вызывать не только пневмонию, но и тяжелые инфекционные заболевания, даже сепсис и менингит. Давно обсуждается, как можно предупредить это всё. История пневмококковой вакцинации достаточно длинная. У нас в Казахстане уже более семи-восьми лет внедрена вакцинация новорожденных, в первый год жизни ребенок получает защиту, и число пневмоний у детей снизилось в разы. Наиболее уязвимы перед этой инфекцией, кроме новорожденных, еще и люди старше 65 лет, в этом возрасте собственные иммунные реакции ослабевают. В тех странах, которые давно уже ввели пневмококковую вакцинацию в так называемый Национальный календарь прививок, длительность жизни выросла, частота тяжелых пневмоний у людей старшей возрастной категории в разы снизилась. А пневмония на самом деле может оказаться последним заболеванием в жизни человека, особенно у пожилого. И, наконец, в нашей стране тоже подняли вопрос о том, чтобы внести пневмококковую вакцинацию в Национальный календарь прививок. Но пока этот вопрос на обсуждении. Проведенные исследования в европейских странах, которые раньше, чем мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, показали, что смертность от вторичной бактериальной инфекции у людей, заболевших коронавирусной инфекцией, была в разы ниже в тех группах, в которых ранее были использованы пневмококковые вакцины. Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию проводить вакцинацию, чтобы уменьшить риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе риск смерти от вторичной инфекции и от пневмококковой. И даже в этот период рекомендуется проводить вакцинацию, но только, конечно, после врачебного консультирования. И мы надеемся, что это будет внедрено в нашей стране.

— Сейчас при пневмонии насколько часто возникает вторичная бактериальная инфекция?

— На самом деле вторичная бактериальная инфекция развивается нередко, это одна из причин смерти людей, заболевших коронавирусной инфекцией, но говорить о том, только ли это пневмококки, мы, к сожалению, не можем, потому что из-за большого количества пациентов лабораторная база просто не справляется с тестированием. И сейчас, конечно, часть пациентов погибает, и мы не имеем подтверждения, что это именно пневмококк или другой микроб. Но мы не можем игнорировать мировые данные, данные тех стран, там, где микробиологическая диагностика на более высоком уровне, чем у нас. Там исследования показали, что пневмококк один из частых возбудителей уже тяжелой пневмонии на фоне вирусной инфекции.