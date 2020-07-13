«Статистика вообще неправильная»

На следующий день ровно то же самое рассказывают сотрудники еще трех ритуальных компаний — резкий рост заказов начался три недели назад.

«За первый карантин (который ввели в марте – V) я раз пять всего лишь выехал. А сейчас, бывает, по двое-трое суток вообще дома не появляешься», - сказал сотрудник ритуальной компании. Вспоминая этот же период прошлого года, он говорит, что «не вылезал с Капчагая, на двое-трое суток туда отдыхать уезжал спокойно».

Еще один сотрудник ритуальной компании подчеркивает: «Я тебе так скажу. Статистику по смертности должен писать не Минздрав, а ритуальщики».

Также он говорит, что раньше не верил в опасность коронавируса.

«Умерших от ковида вывозят с заднего выхода, а тут выдают тела умерших от пневмонии и других заболеваний»

В субботу с утра во дворе перед моргом около 40-50 человек. Один из них — мужчина по имени Галым, у которого скончался отец. «Отец скончался. Тетя лежит в больнице на Каблукова. Зять болеет. Лекарств нет. Чтобы положить отца в больницу, дали денег. Приехала скорая и сказала, что заберут только тех, у кого есть одышка и пациентов в тяжелом состоянии. Скорая забирает в последний момент, когда уже при смерти – мест нет говорят», - делится Галым.

Стоящий рядом с ним мужчина добавляет: «Тут вообще бардак, никакой организованности».

Галым с ним охотно соглашается: «Да, сказали бы когда точно приехать за телом – сегодня или завтра…. Вчера я был в больнице на Макатева и там очередь из машин скорой помощи. Каждые 3-5 минут проезжала карета. 5 медсестер сидели за компом и не успевали заполнять документы. Это еще ничего, цветочки, скоро будет хуже – когда наступит сезон гриппа. В основном умирают люди в возрасте. У нас в поселке Алгабас в день 4-5 могил копают, не успевают. Куда они (власти - V) смотрят – нет лекарств вообще. Сколько денег из бюджета выделили! Нашел лекарство в одной аптеке, но очередь была огромной. Говорят соблюдать социальную дистанцию...»

Стоящий рядом с Галымом мужчина сообщает Vласти, что тела тех, кто официально скончался от COVID-19, вывозят с заднего входа.

«Умерших от ковид вывозят с заднего выхода, а тут выдают тела умерших от пневмонии и других заболеваний», - говорит собеседник. Галым добавляет, что «если причина смерти коронавирус, то хоронят отдельно, родственников даже не пустят». Тела официально умерших от COVID-19, по словам Галыма, вывозят в сопровождении полиции.

Около бокового входа действительно стоят несколько автомобилей – скорая, полицейская и еще одна машина, на которой, судя по всему, и увозят умерших от covid-19. Водители наотрез отказываются говорить с журналистами. В здание морга тоже представителей СМИ не пускают, говоря, что все заняты.