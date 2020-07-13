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13 июля 2020
Данияр Молдабеков, фото Дулата Есназара

«Статистика вообще неправильная»

Что говорят об уровне смертности от коронавируса около алматинского морга

«Статистика вообще неправильная»

Минздрав не включает умерших от пневмонии людей в общую статистику по коронавирусу, утверждая, что тесты на COVID-19 у заболевших пневмонией показывают отрицательный результат. В связи с этим официально умерших в связи с коронавирусом в Казахстане меньше, чем, судя по всему, есть на самом деле. Корреспонденты Vласти два дня в конце прошлой недели выезжали к алматинскому моргу, где поговорили с родственниками умерших и сотрудниками ритуальных компаний. Последние, делясь своим опытом, говорят о резком росте заказов, а значит - смертей.

«Статистику по смертности должен писать не Минздрав, а ритуальщики»

Около главного входа в городское патологоанатомическое бюро №1, как официально называется морг в Калкамане, стоит информационный стенд. 8 июля на этом стенде висит список с 51 одной фамилией - это умершие.

В пятницу по списку ясно, что 19 из 51 умерли в инфекционных и провизорных стационарах, на следующий день таких было 22 из 54. При этом сколько из людей в списке, которые скончались не в инфекционных больницах, а в городских - умерли от пневмонии - неизвестно. Диагноза рядом с фамилиями нет.

Перед информационным стендом время от времени плотно становятся родственники умерших — по 10-15 человек. Тела родных выдают тем, у кого есть документы. Время от времени сотрудница морга выкрикивает новую фамилию.

Мужчина в светлой рубашке говорит, что уже был здесь в феврале, когда умер один из его родственников, и тогда в списке было около 8 фамилий — в разы меньше, чем сейчас.

Родственники умерших стоят не только около информационного стенда, но и во дворе морга.

Сотрудник ритуальной компании говорит Vласти, что год назад, в это же время, «тут даже не стояли».

«Сейчас даже частные морги забиты, - говорит сотрудник ритуальной компании. - Раньше в частный морг повезешь — морг пустой. Один, максимум два [умерших]. Сейчас заходишь в частные морги — восемь-десять лежат. Пачками уже из частных моргов выдают».

Мужчина говорит, что не согласен с официальной статистикой, которую озвучивают власти.

«Статистика вообще неправильная. Умирает очень много людей. В городе очень много катафалков. Они заняты за два-три дня вперед. Свободную машину не найдешь. Очень много смертей. Если вы посмотрите, увидите, что на чем уже только не вывозят [покойников]. На простых «газелях» вывозят — уже нет просто специальных машин, их просто не хватает», - говорит собеседник. Затем он кивает на другие машины, на «газели», которые стоят чуть поодаль, и добавляет: «Это даже не ритуальные [компании]. Говорю же, машин не хватает. Сейчас частные извозчики, они сиденья убирают, чтобы отвозить [умерших]».

По его словам, резкий рост заказов начался три недели назад. «Раньше на катафалк была одна заявка в день, это было нормально. Бывало даже, что одна заявка за два дня. А сейчас я в день захораниваю по три-четыре человека. И это только одна машина. И вот, сами представьте, насколько это все выросло», - говорит он.

Сотрудник ритуальной компании утверждает, что дошло до того, что мусульмане, обычно хоронившие родственников исключительно до заката, сейчас хоронят близких даже ночью.

Сам он, пока идет разговор, ждет клиента, у которого родственник умер от пневмонии. Во всяком случае, этот диагноз ему поставили официально.

«Мы повезем его в закрытом гробу. Аксессуары занесем, заколотим прям там и повезем на Бурундай. То есть умерших от пневмонии хоронят как и всех, в обычном месте. Люди просят, чтобы мы открыли гроб, но мы этого делать не будем, потому что у нас за последние две недели уже два ритуальщика умерло», - подчеркнул собеседник.

На следующий день ровно то же самое рассказывают сотрудники еще трех ритуальных компаний — резкий рост заказов начался три недели назад.

«За первый карантин (который ввели в марте – V) я раз пять всего лишь выехал. А сейчас, бывает, по двое-трое суток вообще дома не появляешься», - сказал сотрудник ритуальной компании. Вспоминая этот же период прошлого года, он говорит, что «не вылезал с Капчагая, на двое-трое суток туда отдыхать уезжал спокойно».

Еще один сотрудник ритуальной компании подчеркивает: «Я тебе так скажу. Статистику по смертности должен писать не Минздрав, а ритуальщики».

Также он говорит, что раньше не верил в опасность коронавируса.

«Умерших от ковида вывозят с заднего выхода, а тут выдают тела умерших от пневмонии и других заболеваний»

В субботу с утра во дворе перед моргом около 40-50 человек. Один из них — мужчина по имени Галым, у которого скончался отец. «Отец скончался. Тетя лежит в больнице на Каблукова. Зять болеет. Лекарств нет. Чтобы положить отца в больницу, дали денег. Приехала скорая и сказала, что заберут только тех, у кого есть одышка и пациентов в тяжелом состоянии. Скорая забирает в последний момент, когда уже при смерти – мест нет говорят», - делится Галым.

Стоящий рядом с ним мужчина добавляет: «Тут вообще бардак, никакой организованности».

Галым с ним охотно соглашается: «Да, сказали бы когда точно приехать за телом – сегодня или завтра…. Вчера я был в больнице на Макатева и там очередь из машин скорой помощи. Каждые 3-5 минут проезжала карета. 5 медсестер сидели за компом и не успевали заполнять документы. Это еще ничего, цветочки, скоро будет хуже – когда наступит сезон гриппа. В основном умирают люди в возрасте. У нас в поселке Алгабас в день 4-5 могил копают, не успевают. Куда они (власти - V) смотрят – нет лекарств вообще. Сколько денег из бюджета выделили! Нашел лекарство в одной аптеке, но очередь была огромной. Говорят соблюдать социальную дистанцию...»

Стоящий рядом с Галымом мужчина сообщает Vласти, что тела тех, кто официально скончался от COVID-19, вывозят с заднего входа.

«Умерших от ковид вывозят с заднего выхода, а тут выдают тела умерших от пневмонии и других заболеваний», - говорит собеседник. Галым добавляет, что «если причина смерти коронавирус, то хоронят отдельно, родственников даже не пустят». Тела официально умерших от COVID-19, по словам Галыма, вывозят в сопровождении полиции.

Около бокового входа действительно стоят несколько автомобилей – скорая, полицейская и еще одна машина, на которой, судя по всему, и увозят умерших от covid-19. Водители наотрез отказываются говорить с журналистами. В здание морга тоже представителей СМИ не пускают, говоря, что все заняты.

Женщина, у которой умерла родственница, тоже не хочет говорить. Но мужчина рядом с ней сообщает, что родственницу скорая забрала только с пятого раза.

Двое молодых людей, пришедших поддержать друга, у которого отец официально скончался от пневмонии, также утверждают, что в больницу мужчину забрали слишком поздно.

«У него были жар, одышка и слабость. Якобы пневмония, а, по сути, это ковид. Официально написали «пневмония». Он болел где-то десять дней. В больницу его взяли уже в последний день, когда уже было поздно. Его взяли [в больницу] позавчера утром, а утром сказали ,что все... До этого не принимали, дома лечился. Лекарств нету. Он искал, но не нашел», - говорит один из них.

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