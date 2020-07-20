«Мы сейчас ничего не знаем о масштабе эпидемии»

Асель Мусабекова: Нынешний коллапс системы здравоохранения — это трагедия для всего народа, но именно поэтому мы имеем полное право иметь правдивые данные о заболевших и умерших, чтобы сделать тщательный анализ и работу над ошибками. В разных странах были разные подходы в статистике. Те же Германия и Италия подходили к подсчету и анализу данных по-разному. У нас путаница произошла, возможно, из-за подсчета бессимптомных носителей отдельно от симптомных. Расскажи, пожалуйста, как происходит сбор и анализ данных.

Айым Қайырлықызы: Эпидемиология как наука зародилась из-за вспышек инфекционных заболеваний. В первую очередь нужно понять, как работают эпидемиологи. Итак, в Китае появилась неизвестная болезнь, атипичная пневмония, при анализах на инфекционный агент отрицательная на все знакомые вирусы. Ожидаемая заболеваемость пневмонией была выше, чем обычно в сезон. Был установлен источник заражения. Затем нужно понять, как делать сбор данных, проводить их анализ и как формулировать рекомендации. У нас в стране система оповещения об инфекционных заболеваниях — эпиднадзор — работает достаточно хорошо еще с советского времени. Определение заболевания включает в себя клинические признаки, лабораторное подтверждение и учет эпидцепи. Что касается сбора данных у нас в стране, Минздрав использовал рекомендацию ВОЗ, а именно — подсчет случаев заболеваемости, подтвержденных с помощью ПЦР. Мы наблюдаем несоответствие случаев и официальных цифр смертности с реальной ситуацией. Насколько я знаю, Минздрав сделал запрос в ВОЗ о необходимости включать вероятные случаи (на следующий день после интервью министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил о включении случаев пневмонии в статистику Ковид-19 с 1 августа - примечание А.М.) Существует также несколько подходов для выявления вероятных случаев. Важны определенные клинические показатели и контроль за выявлением контактов. Важно заметить, что во время эпидемии эти параметры изменяются со временем, например, в начале пандемии для контроля эпидцепи фиксировались приезжающие из Китая, сейчас инфекция уже везде. Иными словами, важна ясность того, как проводится подсчет заболеваемости, смертности и тяжести последствий. Эта ясность нужна всем.

А.М.: Есть проблема с ПЦР-диагностикой - большое количество ложноотрицательных результатов из-за качества тестов, человеческого фактора и т. д. Важно то, как берется анализ, и здесь, к сожалению, большая проблема с квалификацией среднего медперсонала в лабораториях. Из-за этого произошла ситуация с «неизвестной пневмонией из Казахстана», которая, конечно же, представляет собой Ковид-19. Это, на самом деле, влияет огромным образом на политику контроля за эпидемией, не говоря уже об имидже страны. И это в первую очередь о честном отношении к гражданам, которые чувствуют себя обманутыми. Но по сути, вопрос подсчета во многом технический.

А.К.: Вообще, лучше фокусироваться даже не на случаях заболевания, а на смертности. Здесь тоже нужно принять решение, является ли ПЦР-тест основным критерием для подтверждения смертности от Ковид-19.

А.М.: Очевидно, что в ситуации коллапса нереально подтверждать тестированием каждый случай смерти от Ковид-19.

А.К.: Это проблема не только нашей страны, в США, например, существует разница в подсчетах в разных штатах. Мы стоим перед выбором - либо собирать аккуратную статистику с лабораторным подтверждением, для чего у нас нет достаточных ресурсов и времени (опоздание минимум в 2 недели и проблема с доступностью и качеством тестов), либо аккумулировать все источники информации о вероятных случаях для наиболее быстрого реагирования на эпидемию. Нам нужны срочные ответные меры, нет времени для точных подсчетов. Когда эпидемия закончится, мы можем тщательно проанализировать качество данных.