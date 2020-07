Есть ли шанс у онлайн-петиций в Казахстане?

Потенциал онлайн-петиций

«Успех» петиции иногда связывается с тем, удается ли в итоге добиться обозначенной в ней цели. Но это лишь один из возможных критериев — для авторитарных стран он не всегда продуктивен, поскольку слишком большую значимость уделяет финальному слову действующей власти. Исследования показывают, что оценка успеха петиций людьми, которые их подписывают, не настолько прямолинейна. Часто более важными оказываются такие факторы, как возникновение общественной дискуссии, привлечение внимания медиа, создание инициативных групп, поиск единомышленников и т.д. (Wright, S. (2016). ‘Success’ and online political participation: The case of Downing Street E-petitions. Information, Communication & Society) У всего этого могут быть позитивные долгосрочные последствия, которые иногда неочевидны в настоящем. Поэтому позиция в стиле «зачем подписывать, все равно ничего не изменится» довольно уязвима.

В недемократических странах роль петиций особенно заметна в тех случаях, когда государство само нарушает права своих граждан. В России, например, в этом смысле было показательным дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, ложно обвиненного в хранении наркотиков. Тогда петиция на сайте change.org (на сегодняшний день у нее около 190 тыс. подписей) была создана на следующий день после задержания Голунова, сразу собрала большое количество подписей и стала мощным магнитом для медиа: местные и зарубежные издания, освещая это дело, упоминали петицию, а иногда она становилась самостоятельным инфоповодом. Неслучайно уже после этого во время уголовного преследования участников «Московского дела» и — не так давно — Ильи Азара российская «Новая газета» сама становилась инициатором петиций, понимая важность этого инструмента в ходе медиа-кампаний.

В Казахстане, к сожалению, правозащитные петиции подчистую проигрывают социальным и поэтому не так часто освещаются медиа. Среди самых популярных у нас, например, петиции о жестоком обращении с животными (45 тыс.), против переименования Астаны в Нур-Султан (45,5 тыс.), о закрытии зоопарка в Алматы (37,5 тыс.) и т.д. Впрочем, это распространенное явление. По словам директора change.org по Восточной Европе и Центральной Азии Мити Савелова, больше всего петиций «…на социальную тему, потому что это в принципе популярнее среди людей. Но и в социальной сфере есть свои лидеры: например, в России люди гораздо охотнее поддерживают детей и животных, чем взрослых», далее он добавляет, что это международная тенденция.

В Казахстане ситуация осложняется еще и тем, что главные международные площадки для петиций change.org и avaaz.org заблокированы (или, как в случае с последней, доступ блокируют определенные провайдеры и в определенные периоды). Учитывая нынешний уровень интернет-цензуры в целом, неудивительно, что онлайн-петиции не пользуются большой популярностью и чаще вызывают скептицизм. Однако это искусственно созданное государством напряжение в сфере сетевого активизма не может продолжаться долго. И, например, в качестве реакции на него возникают такие креативные и аутентичные для казнет-активизма явления, как #ProtestKorpe — продукт слияния гражданской борьбы и традиционной казахской культуры в сетевой плоскости.