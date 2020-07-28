В Казахстане в мае начала расти избыточная смертность

В регионах ситуация схожая: резкое снижение смертей в марте-апреле и рост в мае. В отдельных регионах ситуация может отличаться. Особенно здесь стоит выделить Жамбылскую область, где наблюдается необъяснимое снижение смертей в мае - на 3,8% от среднемесячного значения. Не менее примечательна ситуация в Алматы, где снижение смертей в апреле составило рекордные 73%, а рост в мае всего лишь 4,1%. Подобное снижение, наверное, можно объяснить установкой блокпостов и резким снижением смертности от ДТП, которая является самой высокой в Казахстане. Тем не менее, сложно объяснить почему в мае в Алматы мы не видим хотя бы 20% роста, который является минимумом для всех остальных регионов. Худшими регионами по росту смертности стали Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская и Павлодарская области, где рост составил свыше 40% от среднего значения 2018-2019 годов.

В итоге в мае 2020 по всему Казахстану погибли на 3 358 человек больше, чем в среднем умирают ежемесячно, и на 2 950 человек больше, чем в среднем умирали в мае 2018-2019 годов. Тем временем, по официальным данным, в течение мая от коронавируса в Казахстане скончались 16 человек.



Данные за июнь 2020 года, скорее всего, появятся ближе к концу августа. Однако судя по ситуации, рост количества смертей в июне нынешнего года может оказаться более серьезным, так как смертность от коронавируса, по официальным данным, выросла значительно (к тому же, треть мая прошла в режиме ЧП), а также значительно выросла смертность от пневмоний - Минздрав сообщал о 628 умерших от нее.

Этот материал будет обновляться ежемесячно, фиксируя уровень смертности в течение всех летних месяцев.

UPD. График с общей смертностью по Казахстану заменен из-за некорректно указанных данных