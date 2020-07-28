В Казахстане в мае начала расти избыточная смертность

Данияр Оразбаев,
аналитик, Ербол Бостанов, финансист, специально для Vласти
Заболеваемость коронавирусом продолжает возрастать: на начало этой недели в мире подтверждено уже более 16,2 млн. случаев инфицирования и порядка 650 тыс. смертей. В Казахстане, согласно официальной статистике, выявлено 84 648 случаев заражения (на 28 июля) и 610 смертей (на 21 июля). Из-за природы вируса и силы его воздействия определить точное количество смертей от него тяжело не только у нас в стране, но и во всем мире. Поэтому в западных странах некоторые издания отслеживают так называемую избыточную смертность — число смертей сверх исторически сложившегося среднего уровня. Сюда, в том числе, входят те люди, которые не смогли получить должного уровня медицинской помощи из-за возросшей нагрузки на медицинские учреждения.
На сайте комитета по статистике есть раздел с демографической статистикой, но данные в нем не обновлялись с марта (квартальная периодичность). Однако там же есть помесячная статистика смертности за последние несколько лет (по май 2020 года включительно), причем в региональном разрезе. Показатели за весну могут продемонстрировать влияние пандемии на уровень смертности в Казахстане.
Для сравнения показателей взяты данные этого года и двух предыдущих - 2018 и 2019. Месячных данных в 2016-2017 годах на сайте комитета нет, поэтому использовано среднее значение только по 2018-2019 годам. Абсолютные показатели по каждому месяцу последних двух лет разнятся на 2,6%. В силу этого сравнение только с 2018-2019 годами достаточно корректно. Не менее важно то, что за эти годы незначительно изменилась численность населения. Поэтому для наглядности средние значения за 2018-2019 годы сравниваются с абсолютными показателями смертности 2020 года. Также рассчитан коэффициент смертности на 1000 человек в отдельных месяцах, ситуация по этому показателю похожая.
В среднем ежемесячно в 2018-2019 годы в Казахстане умирало по 11 тыс. человек. Режим ЧП, введенный в середине марта 2020 года, сильно поменял картину. Наблюдается резкое снижение смертности в марте 2020-го: -23% (полмесяца в режиме ЧП) и апреле 2020-го: -60% (весь месяц в режиме ЧП). Однако в мае 2020 наблюдается сильный рост количества смертей: +31% от средних значений (треть месяца в режиме ЧП).
Данные в разрезе областей, столицы и города республиканского значения: из-за особенностей статистических данных, статистика по Туркестанской области и городу Шымкент приведена общим графиком (в пределах бывшей Южно-Казахстанской области).
(В приведенной ниже инфографике можно выбрать один или несколько регионов для сравнения).
В регионах ситуация схожая: резкое снижение смертей в марте-апреле и рост в мае. В отдельных регионах ситуация может отличаться. Особенно здесь стоит выделить Жамбылскую область, где наблюдается необъяснимое снижение смертей в мае - на 3,8% от среднемесячного значения. Не менее примечательна ситуация в Алматы, где снижение смертей в апреле составило рекордные 73%, а рост в мае всего лишь 4,1%. Подобное снижение, наверное, можно объяснить установкой блокпостов и резким снижением смертности от ДТП, которая является самой высокой в Казахстане. Тем не менее, сложно объяснить почему в мае в Алматы мы не видим хотя бы 20% роста, который является минимумом для всех остальных регионов. Худшими регионами по росту смертности стали Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская и Павлодарская области, где рост составил свыше 40% от среднего значения 2018-2019 годов.
В итоге в мае 2020 по всему Казахстану погибли на 3 358 человек больше, чем в среднем умирают ежемесячно, и на 2 950 человек больше, чем в среднем умирали в мае 2018-2019 годов. Тем временем, по официальным данным, в течение мая от коронавируса в Казахстане скончались 16 человек.
Данные за июнь 2020 года, скорее всего, появятся ближе к концу августа. Однако судя по ситуации, рост количества смертей в июне нынешнего года может оказаться более серьезным, так как смертность от коронавируса, по официальным данным, выросла значительно (к тому же, треть мая прошла в режиме ЧП), а также значительно выросла смертность от пневмоний - Минздрав сообщал о 628 умерших от нее.
Этот материал будет обновляться ежемесячно, фиксируя уровень смертности в течение всех летних месяцев.
UPD. График с общей смертностью по Казахстану заменен из-за некорректно указанных данных