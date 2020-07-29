Жанай Аканов, эндокринолог: «Появились данные о том, что коронавирус может вызывать повреждение клеток щитовидной железы»

— Недавно появилась информация о том, что ковид-19 может влиять на работу щитовидной железы. Что сейчас об этом известно?

— Да, это действительно так. В последнее время все больше данных о том, что коронавирус действительно повреждает очень многие органы. Щитовидная железа не оказалась исключением. По последним данным именно коронавирус может вызывать аутоиммунный тиреоидит, то есть повреждение клеток щитовидной железы, которое, в свою очередь, приведет к низкой выработке щитовидных гормонов. Вот это действительно проблема. Наши английские и индийские коллеги вплотную подошли к изучению этого вопроса. Думаю, что впереди будет еще много открытий.

— Чем опасно это повреждение?

— Это чревато развитием аутоиммунного тиреоидита, когда собственные клетки иммунитета начнут уничтожать клетки щитовидной железы. В результате разовьется гипотиреоз, нарушение функций щитовидной железы, которое в свою очередь повлечет большое влияние на обмен веществ. Аутоиммунный тиреоидит очень часто является причиной бесплодия у женщин.

— То есть людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, имеет смысл идти к эндокринологу и проверить щитовидную железу?

— Я бы порекомендовал через 5-6 недель после болезни проверить функцию щитовидной железы.

— Речь идет об УЗИ щитовидной железы?

— Нет, УЗИ не нужно проводить. Нужно провести иммуноферментный анализ Т3, Т4 свободный, тиреотропный гормон (ТТГ) и антитела к тиреопероксидазе: это стандартный набор. Те люди, у которых аутоиммунные заболевания, находятся в группе риска. Аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания крови, кожи, соединительной ткани, - это все группа риска.

— Может ли коронавирус вызывать диабет? Почему многие медики начинают подозревать это?

— Над этим вопросом сейчас бьются очень многие. Опять же, это из разряда, что появилось раньше: яйцо или курица. Нужно понять, что первично: вирус вызывает диабет или наоборот, диабет провоцирует тяжелое течение вируса. Исследования сейчас ведутся практически во всех странах. Проблема заключается в том, что коронавирус повреждает микрососуды, вызывает микротромбозы практически во всех органах. Поэтому микротромбоз, скажем, в той же поджелудочной железе приведет к склерозу бета-клеток, их уничтожению, и, соответственно, к снижению выработки инсулина. Поэтому мы должны для себя понять, что первично в данном случае.