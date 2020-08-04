Насилие вне статистики

Я стараюсь лишний раз не попадаться на глаза, чтобы не получить осуждение или оскорбления в свой адрес. Были очень критичные моменты, когда мама говорила: «Скорей бы все открылось. Уезжай, куда хочешь, уходи», и я хотела уйти из дома. Я смотрела объявления по жилью, чтобы обезопасить себя, потому что обстановка дома сильно влияет на мою нервную систему, но ничего подходящего я пока не нашла», – объясняет девушка.

Попытки наладить диалог не увенчались успехом, поэтому девушка старается переждать это время, сведя к минимуму возможные конфликтные ситуации с матерью и старшей сестрой:

«Папа пытается помочь, чтобы мы не ругались, чтобы она сдерживала себя, но это не всегда помогает, потому что мама доминирует, и она привыкла выражать свое мнение. У меня есть старшая сестра, она живет с нами. С ней я тоже в натянутых отношениях. У меня здесь отдельная комната, но нет двери – просто штора. В нашей семье пять человек, включая меня. Бывает такое, что приходят посторонние люди, создаются помехи для работы удаленно. Сестра пытается мешать мне работать, при этом она считает это «издержками удаленной работы». Я работаю два дня, а следующие два дня отдыхаю. Эти два дня я также провожу в своей комнате, дабы лишний раз не попадаться на глаза».

Пандемия существенно повлияла на работу и доходы, поэтому возможности вернуться в Алматы и снимать там жилье, пока нет.

В., 18 лет. Трансгендерный парень. Живет с родителями:

«Я пансексуальный трансгендерный парень. Люблю творчество, мне интересны театр, музыка; пишу сценарии и пьесы; еще люблю танцы, ходить в горы, проводить время с друзьями, играть в видеоигры».

Как вспоминает парень, осознание своей гендерной и сексуальной идентичностей пришло довольно рано:

«Я начал обращать внимание на то, как дети на площадке и в школе разбрасываются словами «пидор», «пидорас». Я не знал, что значит это слово и о чем оно. Когда зашел в Google и прочитал, то понял, что это касается и меня. Дальше последовали статьи в Википедии, на Reddit, tmblr, и я узнал, что такое пансексуальность. Я понял, что это обо мне – моя любовь не видит гендера, для меня при выборе партнера в жизни гендер не играет роли. С гендерной идентичностью было посложнее, потому что я долго страдал депрессивными расстройствами, проблемой восприятия тела, но я никак не мог понять из-за чего. Мне всегда говорили: «Тебе надо похудеть, ты же девушка», но в глубине души я знал, что дело не в этом. Потом я случайно наткнулся на трансгендерного блогера, почитал его посты. Тогда я осознал, что дискомфорт от тела, депрессия и тревожность связаны с тем, что я родился не в том теле. Когда я понял это, мне было 15-16 лет», – вспоминает он.

Спустя время В. решил поговорить с родителями, так как они его ближайшие люди и единственные родные:

«Было очень страшно делать каминг-аут, потому что видишь, как других обзывают, как люди относятся к этой теме в целом. Страшно и больно, потому что не знаешь, как на это отреагируют. Долгое время я думал о своей психической и физической безопасности. Да, будут ссоры, будет эмоциональное насилие, но я знал, что буду находиться хотя бы в физической безопасности. Мне надоело прятаться, защищать права своего сообщества, а потом говорить: «Нет, нет. Я просто защищаю права, я не часть этого всего». Хочется гордиться тем, кто я есть и не бояться никого. На трансгендерный переход я решился недавно – буквально полтора года назад. Примерно в то же время у меня с родителями произошел довольно неприятный разговор».