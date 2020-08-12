«Человек остается один на один со своими эмоциями, со своим гневом..»

— Есть разные исследования о том, что ХОБЛ – хронические обструктивные болезни легких вызывают тревожные расстройства и депрессию. Но авторы таких изысканий всегда обращают внимание на то, что необходимы дополнительные исследования. Вы в своей практике сталкивались с тем, что людям с бронхитом, пневмонией и другими заболеваниями легких нужна была психологическая помощь?

— Это очень интересный вопрос, ответ на него лежит, наверное, в нескольких плоскостях. Первая: что такое дыхание? ХОБЛ — это заболевания, связанные с дыханием. Мы живем, пока мы дышим, и понятно, что если у человека начинаются проблемы с дыханием, то у него включаются паника, тревожность, ему кажется, что он умирает. Это если говорить про психологическую составляющую этого заболевания. Но есть другая сторона: у каждой болезни есть такое понятие как вторичная выгода. Если мы вообще сейчас не будем говорить про пневмонию, пандемию и коронавирус, то это то, что происходило в жизни человека, как он пришел к этому заболеванию. Я могу на эту тему долго рассуждать, потому что у меня ХОБЛ: бронхиальная астма и эмфизема легких. Я пришла в психологию, потому что с 19 лет искала причины того, почему я не дышу как все, почему со мной случилась эта болезнь. Находясь в пути, или в поиске причины заболевания и исцеления, я перепробовала очень много методов и поняла, что это, наверное, связано со страхом жизни. Если мы будем говорить о глубоких психологических причинах, то нужно опираться на психотерапию, на Зигмунда Фрейда или Эрика Берна, которые говорили, что всё, что с человеком происходит во взрослой жизни, родом из детства. И когда мы имеем дело с каким-либо заболеванием, нужно смотреть, что в жизненном сценарии человека случилось такого, что он пришел к тому или иному заболеванию. То есть повторяю: дыхание в нашей голове имеет ассоциации с жизнью, и когда нам трудно дышать, мы начинаем тревожиться за саму жизнь.

Чтобы понять свою болезнь, я прошла долгий путь, и пришла в первую очередь к дыхательной гимнастике. Можно взять дыхательную гимнастику по Бутейко или метод парадоксального дыхания Стрельниковой, можно применять дыхательные практики цигун, йоги, можно попробовать медитацию. Кроме того, стоит обратиться за помощью к психологам или психотерапевтам, которые будут разбираться с причинами заболевания и находить методы работы с ним. То есть, здесь важно понять, почему человек кашляет, почему у него обострение. В данном случае я думаю, что если психолог или психотерапевт будет в роли советника клиента, тогда они построят хороший терапевтический альянс и работа сможет быть эффективной.