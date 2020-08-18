Ученые о вакцине от Ковид-19

Второй важный фактор, о котором обязаны отчитаться разработчики вакцин — измерение иммунного ответа на вакцину. Мы в точности не знаем механизм эффективного иммунного ответа против коронавируса, но уже сейчас становится понятно, что помогают нам не только антитела, но и так называемый Т-клеточный иммунитет. И если антитела связывают сам вирус и не пускают его в клетку, то Т-клеточный иммунитет нападает на зараженные вирусом клетки. Поэтому мы можем говорить об эффективной вакцине от Ковид-19, если в идеале она не только повышает титр антител, но и ведет к появлению специфических Т-клеток. Измерить количество таких клеток можно, так как на их поверхности есть определенные рецепторы - датчики. К сожалению, из обзора СМИ за прошлую неделю, становится ясно, что многие политики, и в том числе главы государств, путают титр антител и измерение Т-клеточного иммунитета, что само по себе не страшно, но возможно, что публично высказываться на такие темы все-таки должны специалисты или люди, прошедшие ликбез.

И третье уточнение — желательно, чтобы вакцина была перекрестной, то есть защищала от предположительных мутаций и от других похожих штаммов коронавируса.

Теперь, после введения в базовые понятия, мы можем приступать к обсуждению самых главных кандидатов на вакцину от Ковид-19.

Российская вакцина Гам-КОВИД-Вак, известная западным СМИ как Sputnik-V —векторная вакцина, которая будет ставиться в два укола. Принцип вакцины такой: в качестве каркаса используется человеческий аденовирус (возбудитель обычной простуды), в который вставлен «рецепт» шиповидного белка SARS-coV-2. Первый укол - вакцина на основе аденовируса 26-го серотипа, второй - на основе аденовируса 5-го серотипа. Аденовирус выступает в роли доставщика генетического материала. Кроме того, он был изменен так, что не может размножаться, но может разово проникать в клетку и производить вирусный белок. В чем проблема с векторными вакцинами?



Во-первых, аденовирусы — возбудители простуды, а значит, у нас у всех, скорее всего, присутствует иммунитет против какого-то из аденовирусов. Серотипы, которые используются в данном случае, являются достаточно редкими, что, возможно, поможет справиться с этой проблемой. Вакцина ставится в два этапа для того, чтобы усилить иммунный ответ. Что мы знаем на данный момент о Гам-КОВИД-Вак? На самом деле, совсем немного. Опубликованы некоторые результаты первой фазы исследований, в которых участвовали 38 человек, из них только 20 была введена вакцина в два этапа (как сейчас указано в инструкции). Исходя из такого маленького количества участников, невозможно делать абсолютно никакие выводы о безопасности и эффективности вакцины. Для научного сообщества это скорее один из кандидатов, но пока не вакцина, так как III фаза испытаний только началась, и будет продолжаться до января. Вакцина пока не показана для использования на детях и пожилых людях, так как эти группы населения еще не были протестированы. Деталей протокола третьей фазы тоже невозможно найти. Судя по всему, исходя из объявлений, пока исследования планируются только в Москве. Инструкция к препарату уже доступна, в ней указаны стандартные противопоказания и возможные побочные эффекты.

