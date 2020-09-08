Пролетая над гнездом ЦОССУ

Как в Казахстане попадают в систему ЦОССУ?



Ребенок Айгерим (имя изменено — V) оказался в системе государственных учреждений для людей с ментальными расстройствами из-за внешних факторов, она не планировала его бросать.

А началось все со «стыда».

«Мы тогда ещё только встречались с молодым человеком, но собирались пожениться, - рассказывает свою историю Айгерим. - К сожалению, в это же самое время мой родной брат пропал без вести. В свете этих событий процесс женитьбы приостановился. Я и мой жених родом из одного аула. Всем аулом искали нашего брата больше полутора месяцев. Моя мама очень сильно переживала из-за пропажи моего родного брата. Из-за этой ситуации я не смогла рассказать маме о беременности и о женитьбе. Не хотела, чтобы мама ещё больше переживала. Чтобы маме не было стыдно за меня, я переехала к тёте и жила у неё, скрывая свою беременность от матери. Так я надеялась, что мы найдем брата, но в итоге не нашли. Я продолжала скрывать свою беременность от матери и затем родила ребёнка в тайне от неё. В итоге я оставила своего новорожденного ребенка в первом роддоме под расписку, что заберу его, как только появится возможность. Возможность так и не появилась, но я его часто навещала. Спустя некоторое время я вышла замуж за другого мужчину. Я ему рассказал про своего сына и он принял меня. Тогда моему сыну было 4 годика и он находился в детдоме "Жануя". Но детдом нам не выдавал моего ребёнка, потому что у моего мужа не было собственного жилья. Ребёнок был здоровый да начальной школы. Потом у него начала болеть голова. На тот момент мне его уже реже показывали. Мне не сообщали о его местонахождении. Последний раз он находился в приюте для временного содержания несовершеннолетних в Аксае. Я сама искала его. Одна женщина мне подсказала искать его в детдоме "Жануя". Там я его и нашла. Доктор этого учреждения сообщил мне о том что мой ребёнок болен. Диагноз - умственная отсталость».

Затем, по словам женщины, ее ребенок оказался в ЦОССУ №2, где содержатся несовершеннолетние, которые по достижении 18 лет отправляются в ЦОССУ №1. Ребенок Айгерим проделал весь этот невеселый путь.

«Сейчас ребёнок со мной, через суд мне вернули его. Но он очень пугливый из-за систематических побоев в учреждениях для детей с ментальными проблемами. Умеет читать, умеет писать. Всегда смотрит по сторонам будто бы ожидает, что его будут бить и унижать. Если спросить его самого, то он расскажет про частые побои на Лебедева (улица, на которой находится ЦОССУ №2 - V). Маленькие серебристые батарейки от часов были найдены в его ушах... А в доме "Жануя" мне говорили что мой ребёнок псих, что у него голова не работает, спрашивали, зачем он мне нужен таким. Я спрашивала что с ним не так, но мне ничего не показывали, не предоставили даже возможности с ним увидеться. Я никуда не писала заявления, никуда не жаловалась, потому что мои родители не были в курсе всего этого, и я не могла пожаловаться. Поэтому никому не рассказывала. Сама пыталась решить вопрос», - говорит Айгерим.

«Я просила администрацию на Лебедева не переводить моего ребёнка в учреждение для взрослых с ментальными отклонениями, - вспоминает женщина. - Затем без моего ведома в один день они его перевели центр психического здоровья для взрослых, который находится по улице Каблукова. Его перевели туда как ребенка оставшегося без попечения родителей. Я утром пришла в 11:00, оказалось, его уже перенаправили туда в 9 утра. Я подняла шум. Меня выгнали оттуда, не сказав мне адрес. Я сама нашла этого учреждение в тот же день. Администрация центра психического здоровья была в шоке. Они спрашивали, как так получилось, что ребёнок, у которого есть родитель, попал к нам, ведь к нам попадают только те, у кого нет никого. И.О. главврача позвонил на Лебедева и пытался разобраться во всём этом. Пытался выяснить, кто так заполнял документы. Спустя неделю я забрала своего сына к себе домой. Оказывается, это место - тюрьма. Мой сын плакал, не хотел там оставаться и я забрала своего сына домой без какого-либо судебного разбирательства. Изначально они хотели оставить сына в психушке на время судебных разбирательств, но мой сын не хотел там оставаться. Но через месяц они снова забрали его к себе, аргументировав это тем, что они не могут отдать ребенка без каких-либо оснований. Обещали, что будут обращаться с ним лучше, чем на Лебедева. Мой ребенок был самым младшим. Остальные пациенты были в возрасте 40-45 лет. Через суд забрала ребенка. На это ушло около года. Но в суде люди сами не понимали, почему и с кем я сужусь, ведь меня не лишали прав на ребенка. Сказали мне, что у меня есть полные права на ребенка. Так суд вернул мне ребенка».

Из-за проблем со здоровьем Асель (имя изменено) отдала ребенка в одно из столичных государственных учреждений для людей с ментальными расстройствами. По ее словам, она до сих пор вынуждена время от времени пользоваться их услугами.

«Я сама болела, - говорит женщина, - у меня была позвоночная грыжа, я не могла спокойно ходить. И дочь я отдала временно. Каждую неделю, по пятницам, я забирала ее домой, а в понедельник отводила обратно. Заеду за дочкой, привезу ее домой, начну купать и вижу, что ножки в синяках. Там, если честно, такие кровати… Когда я ее сдала, ей было 13-14 лет. Кровати маленькие, углы острые. Я спрашиваю: почему синяки? Они говорят, что из-за кровати. Думала, наверное, так. Она сама не может встать, ее надо поднять, ходит медленно. Не самостоятельная, не разговаривает. И не может рассказать, что именно там было, что делают. У нее умственная отсталость тяжелой степени».

На третий месяц нахождения девочки в учреждении, Асель, по ее словам, столкнулась с пьяными сотрудниками.

«Хорошо помню, что был, кажется, праздник медицинского работника или что-то такое. Они праздновали. Были пьяные няньки. Там есть дети, которые без родителей. Они моют полы, а няньки танцуют. Музыка играла так громко, что никто не слышал, как я стучала в дверь. Она оказалась открытой, я зашла. Меня не сразу увидели, потому что они танцевали и громко играла музыка. И еще кричали девочкам: «чисто чтоб мыли пол»! Я думала, что они помогают нянькам. Потом одна нянька меня увидела, у нее глаза [стали] широко раскрытые. Пришла вторая и толкнула меня, начала: «вы кто такая?! Уходите!» Я им ничего даже не сказала. Я сама ничего такого не думала сначала, они меня дергали… Мне больно было это увидеть. Когда одна из нянек на меня начала кричать, я почувствовала перегар», - вспоминает Асель.

В конце прошлого года правозащитница и член Национального превентивного механизма (НПМ) Айгуль Шакибаева объехала специализированные учреждения страны, среди которых — шесть детских интернатов для детей с ментальными нарушениями.

«Меня особенно впечатлило, и я говорила об этом администрации, алматинское детское учреждение, там настолько расстроили отношением. Ужасное отношение, - говорит Шакибаева. - По журналам высокие дозы применения (медицинских препаратов - V), плюс ребенку могут давать несколько препаратов. Открываешь журнал, смотришь – один человек 6-7 препаратов сильных принимает. Читаешь журнал нянечки. Она описывает, что вот, ребенок кричал, прыгал и мы вкололи ему аменозим. Ты говоришь: а где назначение? Как по Аягозу были проверки, что без назначения [дают препараты]. А у них же психиатр приходящий как правило. Или только днем работает. И он потенциально какому-то ребенку пишет назначение, что при возбудимости колоть ребенку такую-то дозу аменазина, столько-то кубиков. И это назначение, получается, без срока действия. То есть каждый раз, когда у ребенка возбудимость или еще что-то, то любая медсестра на посту колет этот препарат».





