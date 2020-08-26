Человек наедине с бездной

Мир

С начала эпидемии произошло несколько случаев самоубийств, предположительно связанных с пандемией. В первую группу риска попали медработники. В марте в Ломбардии после заражения коронавирусом покончила с собой медсестра. В России за последние две недели апреля из окон больниц при разных обстоятельствах выпало трое врачей - один из них накануне сообщал, что его заставляют работать несмотря на то, что он заразился коронавирусом, другая заявляла о нехватке средств защиты для медиков, а третью обвиняли в том, что она допустила заражение медработников своей больницы. О суицидах врачей, боровшихся с коронавирусом, сообщали и в Манхэттене, который стал эпицентром эпидемии в США.

Другой группой риска оказались подростки: в соседнем Кыргызстане только за первые десять дней карантина покончили с собой семь несовершеннолетних.

Пандемия добавила множество факторов стресса и одновременно с этим забрала множество ресурсов, с помощью которых человечество традиционно справлялось со стрессом. Такое стечение обстоятельств вполне может стать «идеальным штормом» и значительно увеличить риск суицидов, однако учёным еще предстоит изучить действительное влияние пандемии на количество самоубийств, говорит в интервью Американской психологической ассоциации доцент психиатрии и поведенческих наук шкоды медицины университета Вашингтона Марк Реджер.

Известно, что предыдущие эпидемии также были связаны с ростом смертности от суицида. С эпидемией испанки, которая охватила мир почти ровно столетие назад и унесла около 50 млн жизней, связывают и рост самоубийств в этот период. Во время вспышки SARS в Гонконге в 2003 году резко выросло количество самоубийств среди людей старше 65 лет.

Как пишет The New York Times, в случае с коронавирусом врачи по всему миру оказались в процессе естественного эксперимента, и его результаты будут понятны через месяцы после того, как пандемия утихнет. Такие факторы, как потеря работы, экономический кризис и изоляция, отмечает издание, часто приводят к суициду, и все они присутствуют в жизни людей сейчас. Кроме того, исследование американских ученых показывает, что во время пандемии суицидальные пациенты чаще думают о самоубийстве, чем до нее.

«Пандемия пройдёт, но суициды все равно останутся»

Казахстан

21 апреля в Караганде девушка попыталась спрыгнуть с автомобильного моста. Полицейским удалось вовремя схватить ее.

10 мая из окна попыталась выпрыгнуть жительница Жезказгана.

22 мая в Петропавловске после конфликта в семье мужчина едва не совершил самоубийство в пристройке у своего дома.

6 июня мужчина 45 лет попытался выпрыгнуть из окна третьего этажа больницы в селе Узынагаш в Алматинской области. Полицейские успели втащить его обратно в палату. Мужчина поступил в больницу в сильной депрессии и проходил курс лечения от алкогольной зависимости.

7 июня в поселке Житикара в Костанайской области из окна квартиры на четвертом этаже попыталась выпрыгнуть женщина.

24 июня с балкона подъезда на 15-м этаже в Бостандыкском районе Алматы выбросилась женщина. В департаменте полиции Алматы сообщили, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, однако само учреждение это опровергает.

2 июля сотрудники полиции успели снять женщину, которая хотела прыгнуть с моста в Шымкенте.

О самоубийствах и обращениях из-за суицидальных мыслей в апреле сообщала православная служба «Милосердие», работающая в Алматы и Талдыкоргане.

«Мы все переживаем сложное время. Сегодня пришла информация о двух самоубийствах, трое обратились в остром состоянии отчаяния, паники, депрессии», - сообщила служба на своей странице в Facebook в середине апреля.

По официальной статистике увеличения числа завершенных самоубийств в стране все это время не наблюдалось, но в отдельных регионах значительно выросло количество попыток. Значительно больше попыток самоубийства в этом году было совершено в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

По республике за первое полугодие 2020 количество попыток самоубийства увеличилось на 2,5% – это на 58 человек больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по данным комитета по правовой статистике, с начала периода ЧП значительно увеличилось количество случаев доведения до самоубийства или покушения на него. С 16 марта по 14 июля в стране зафиксировано 988 таких случаев – из них смертью завершился 271 случай, в 6 случаях к совершившим суицид применяли оружие. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, согласно карте уголовных правонарушений, был зафиксирован всего 21 случай доведения до суицида или попытки суицида. Отчет комитета по статистике называет другую цифру - 780 случаев за шесть месяцев 2019 года, это на 21% меньше, чем в этом году. 527 случаев доведения до самоубийства было зарегистрировано только за июнь этого года.

Проблема суицидов, тем не менее, в стране не решается уже давно.