«Подари детям жизнь»

«Наш проект направлен на помощь детям с диагнозами, которые, к сожалению, не лечатся в Казахстане. За 14 лет мы организовали более чем 3000 операций и курсов лечения для 1826 наших маленьких соотечественников на общую сумму около 3 миллиардов 700 миллионов тенге. Истории наших пациентов – разные, кому-то врачи не давали никаких надежд, а сегодня это взрослые, самостоятельные, талантливые люди, полные жизни и здоровья», - делится Светлана.

Механизм получения помощи от Фонда «ДОМ» несложный. Он отработан до мелочей с учетом многолетней практики фонда и его сотрудников, а также многочисленными запросами, которые поступают сюда каждый день.

Первое, что нужно сделать родителям, решившим обратиться в ОФ «ДОМ», - проконсультироваться с его координаторами, которые подскажут, что нужно предпринять, какие клиники специализируются на их диагнозе и может ли фонд им помочь.

После консультации нужно собрать пакет документов, который включает в себя: медицинское заключение о невозможности операции/лечения в Казахстане, письмо-обращение, медицинские выписки и снимки, акт обследования жилищных условий семьи, справки с места работы обоих родителей с указанием заработной платы, копия свидетельства о рождении ребенка, копия удостоверения личности автора письма, цветные фотографии ребенка, контактные данные.

«Мы помогаем тем, у кого особо тяжелые диагнозы и кто не в состоянии самостоятельно оплатить лечение за границей. Прежде чем получить помощь в рамках проекта, родители предоставляют документальное подтверждение о необходимости лечения и о состоянии дел в семье. Затем мы проводим анализ клиник и специалистов, которые в состоянии помочь. После этого фонд рассматривает каждый случай и на основании предоставленных документов принимает решение, размещает информацию о ребенке на сайте фонда и начинает сбор средств», - описывает действия Светлана.

Пока идет сбор средств, родители готовятся к поездке. Фонд оплачивает исключительно лечение ребенка в клинике. Транспортные расходы и расходы на проживание родителей семья оплачивает самостоятельно.

В сборе средств участвуют как простые граждане, так и представители бизнеса, часто благотворители конкретно формулируют, кому и каким образом они хотят помочь. Каждый сам решает, какую сумму он может выделить на лечение того или иного ребенка.

«Кроме того, у нас есть постоянные партнеры, с которыми мы сотрудничаем много лет, как, к примеру, с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Благодаря поддержке всех наших партнеров, мы проводим системную работу по оказанию помощи детям: организовываем их лечение в зарубежных клиниках, проводим мастер-классы с участием ведущих зарубежных специалистов, приобретаем оборудование в казахстанские клиники. То есть, мы не только оказываем помощь целым группам детей, но и, повышая уровень врачей из всех регионов Казахстана, стремимся достичь главной цели, чтобы все необходимые детям методы лечения были внедрены в нашей стране», - отмечает Светлана Селюнина.

Специалисты, прошедшие мастер-классы, продолжают применять полученные теоретические и практические знания уже на местах.

«Должна отметить, что все собранные в рамках проекта средства являются целевыми и абсолютно прозрачно расходуются на лечение конкретных детей, о чем свидетельствуют отчеты, которые мы публикуем на сайте нашего фонда. Именно благодаря поддержке «Samruk-Kazyna Trust», мы имеем возможность 100% денег, привлеченных в рамках проекта «Подари детям жизнь», использовать непосредственно на оплату лечения детей», - подчеркивает менеджер проекта.

Светлана Селюнина подчеркивает, что задачей ОФ «ДОМ» являются прозрачность и, как следствие, доверие благотворителей и спонсоров.

«Хочу обратиться к тем, кто хочет помочь, но сомневается: поверьте, любое Ваше пожертвование - это шаг к спасению жизни наших маленьких соотечественников, и призываю не пытаться ругать ситуацию или уровень здравоохранения в нашей стране, а постараться оказать помощь сегодня, здесь и сейчас. Детям, которым нужна помощь, и детям, которые будут иметь возможность получить ее в будущем», - говорит Светлана.

Вот так, благодаря помощи неравнодушных казахстанцев, пятилетняя Айару смогла выйти победителем из тяжелой борьбы с раком.

Айару родилась абсолютно здоровым ребенком: росла, развивалась, играла, любила петь. Но в феврале 2017 года семье девочки выпало неожиданное испытание: у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга.