«В коммуникации выливается только запрет»

А: Тогда еще о кейсах. У нас был совершенно неуместный салют 6 июля, в день, которые многие для себя объявили днем траура, так как это был период, когда люди умирали от Ковид-19 каждый день. Создается ощущение, что те, кто принимают решение о салюте, и мы все здесь — мы живем в разных реальностях. Как такого не допустить?

Б: Позвольте мне взглянуть с другого ракурса. На тот момент власти использовали один канал связи - приказ из столицы. Это решение о салюте было преждевременным и не брало в счет местные органы власти. Мы видим за рубежом, что с людьми выходят говорить мэры городов и сел. Использование меньшего по масштабу человека, чтобы донести идею в период такого кризиса работает лучше всего. На тот момент не было связи между PR службами местных исполнительных органов и госмашиной. Не было моста коммуникации между ними - здесь мы затрагиваем и внутренние коммуникации. Если бы салют был где-то в маленьком городе в Италии, его могли бы воспринять по-другому. Но это происходит в столице, в момент острой нехватки СИЗов, лекарств и оборудования. С точки зрения жителей регионов - это было еще более неуместно.

А: Опять приведу в пример Францию, где довольно сильная автономия регионов. Разделение на регионы очень четкое - диалекты и даже региональные языки, менталитет - в плане коммуникаций разница очень важная. Что делается во время эпидемии? Регионы разделены по цветовым кодам. Правила дистанцирования и ношения масок отличаются. Основные решения по открытию школ и т.д. принимаются местными исполнительными органами. Насколько наш централизованный аппарат может доверять местным органам в принятии решений - вопрос риторический. Аким города или села в идеале должен отстаивать точку зрения людей, которых он знает в лицо, должен стать главным инструментом коммуникации.

Б: После того, как вышел мой пост, мы собрались с моими коллегами и создали памятки для PR-служб по регионам. О том, что каждому региону необходимо знать, например, сколько в каждой больнице больных, и где именно не хватает коек или оборудования. Я вижу, что сейчас областные PR-службы уже не пишут о голой статистике под копирку, начинают учитывать свою специфику.

А: Здесь мы плавно переходим к вопросу менталитета. Мне не нравится, что всё, что касается здравоохранения, у нас переходит в плоскость обвинения населения. В том, что это мы такие неорганизованные, любим устраивать тои и похороны, не носим маски и т.д. Да, у нас есть свои культурные особенности, но, как в примере с масками, без какой-либо подготовительной работы со стороны государства, сложно согласиться на любой запрет. Последствия от подобных ошибок в коммуникации плачевны. Дело в том, что у нас еще в начале эпидемии, весной госпитализировали бессимптомных больных. Мы потратили все ресурсы (человеческие, денежные) еще до начала эпидемии. Это всегда объяснялось тем, что мол, если мы их не запрем в больнице - сбегут и всех заразят. И это без какой-либо разъяснительной работы и с зачастую абсурдными решениями типа запирания подъездов. Такие ошибки, основанные на недоверии к своему народу ввиду «менталитета», приводят к дыре в бюджете и к смертям.

Б: Я согласна, и более того, подобные суждения о менталитете должны быть основаны на данных, на цифрах и статистике. То, что было в марте и то, что происходило в июле - это совсем разные вещи. Сделав работу над ошибками, мы можем прогнозировать поведение населения во время второй волны и правильно к ней подготовиться. Безусловно, и вне эпидемии нам нужны конкретные поведенческие исследования, которые могут нам дать статистические данные о том, как люди принимают решения.

А: Наряду с менталитетом играет ли роль языковой вопрос? У нас достаточно изолированы русскоязычный и казахоязычный миры. Контент очень разный. На мой взгляд, не хватает аналитики на казахском языке. Как эта проблема решается в разных странах, существует ли она?

Б: Нам необходим анализ того, что работает для казахоязычной аудитории. Мы видим, что здесь другие инфлюенсеры, работают другие месседжи. Тем, что мы приведем в минздрав казахскоязычного PR, мы проблему не решим. Мы возвращаемся к миссии. Стратегические коммуникации поддерживают миссию. Национальная идея должна быть общая, то есть, не должно быть разделения по языковому признаку. В идеале у нас должны быть лидеры мнений по отраслям, которые могут коммуницировать на двух языках. Отлично, когда человек вещает с точки зрения своей компетенции, а не потому, что он из какого-то региона или просто знаменит.