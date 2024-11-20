Как в министерстве спорта забыли об акробатах

Несколько дней назад в интернете появилось обращение от тренеров, родителей и детей, занимающихся спортивной акробатикой. Они заявили, что из-за ошибки министерства туризма спорта около 800 детей по всему Казахстану не могут получить заслуженные спортивные разряды. В ведомстве просто забыли включить данный вид спорта в приказ о присвоении званий.
Редакция «Власти» попыталась разобраться, почему так получилось и что теперь делать детям, которые просят о помощи уже полтора года, но руководство министерства даже не в курсе о сложившейся ситуации.
Радмиле Антоненко 12 лет. Как и многие будущие профессиональные спортсмены она пришла в зал в пять лет. Со своим партнером - Денисом Андриевским она выиграла множество турниров и пара получила звание кандидатов в мастера спорта. В 2023 году Антоненко и Андриевский стали чемпионами Казахстана, победителями и призерами международных турниров и финалистами мирового первенства среди юниоров этого года в Португалии. После этого ребята должны были получить звание мастеров спорта, но министерство спорта забыло о существовании акробатики.
«В этом году мы рассчитывали получить звание мастера спорта по спортивной акробатике, оно как раз присваивается с 12 лет. Но в связи с изменениями в приказе о присвоении разрядов, внесенными в 2023 году, это оказалось невозможно. Дело в том, что министерство забыло о нашем виде спорта и присвоения разрядов по спортивной акробатике в этом приказе нет», - рассказывает мама Радмилы, Наталья Антоненко.
Аналогичная ситуация у 13-летней Афины Василаки из Караганды, которая занимается акробатикой уже 8 лет. С напарником Игорем Шевченко она добилась выдающихся результатов - более 40 медалей на различных соревнованиях, включая звания чемпионов Казахстана, Азии, а на чемпионате мира в Португалии пара заняла 6 место.
«Новый указ о присвоении спортивных званий усложнил условия для спортсменов из неолимпийских видов спорта, таких как спортивная акробатика. Правила требуют выполнения практически невыполнимых условий, из-за чего даже успешные спортсмены, как Афина и Игорь, не могут получить звание мастера спорта, несмотря на их выдающиеся результаты. Мы очень надеялись, что федерация сможет решить этот вопрос, но, к сожалению, даже их обращения в министерство спорта остались без ответа», - говорит мама Афины, Алена Василаки.
И если у детей 12-13 лет еще есть возможность хоть как-то дождаться и получить звание «мастера спорта», то например, по Анне Мучкиной из Павлодара эта забывчивость минспорта ударила сильнее. Она потратила 10 лет на спортивную акробатику, завоевала множество наград и, не получив звание мастера спорта не стала поступать на спортивный факультет, а выбрала другую специальность. Хотя Анна еще надеется, что министерство спорта внесет изменения в приказ, и она получит заслуженное звание, а потом дойдет и до мастера спорта международного класса.
«На все мои письма в министерство приходит ответ, что управление знает о ситуации и пытается её исправить - ждите. И по сей день ничего не исправили. Что дает звание «мастер спорта»? Анна в этом году хотела поступать на спортивный факультет, наличие этого звания освобождает от сдачи творческого экзамена. Далее, если все-таки мы бы выучились на тренера, это звание дает прибавку к зарплате. И самое главное, в нашей стране все виды спорта имеют разряды, это вроде закон, а если спортивной акробатики нет, в спортивной классификации ее забыли, значит, этот закон нарушается? Я считаю, что министерство спорта должно исправить свою ошибку и внести нас в приказ», - считает мама Анны Анастасия.
Старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова рассказывает, что при подготовке изменений в приказ о присвоении разрядов, министерство туризма и спорта собирает предложения со всех федераций. И в федерация гимнастики отправила все квалификационные требования, в том числе, по спортивной акробатике. Однако когда документ был опубликован, данного вида спорта в нем не оказалось. В итоге, с марта 2023 года началась «борьба за разряды».
«Наша федерация нас не оставляет. Они постоянно отправляют в министерство письма. Нам предлагают, чтобы мы присваивали разряды по общим правилам для неолимпийских видов спорта. Но мы не можем. Потому что в приказе написано, что, например, для получения первого юношеского разряда нужно 8 побед. А теперь представьте, у нас один чемпионат области в каждом регионе и три чемпионата среди молодежи. Это значит, ребенок должен участвовать во всех трех соревнованиях в год, получить там восемь побед и только тогда получит первый юношеский разряд», - объясняет Глушкова.
Таким образом, подчеркивает тренер, добиваться подобных результатов на протяжении трех лет стабильно - нереально. Поэтому разряды должны присваивать по балльной системе, а не по занятым местам, да и в целом, нужно вернуть спортивную акробатику в приказ Минспорта.
«Мы говорим об этом, постоянно на связи с министерством, родители уже завалили госорганы письмами. Им отвечают общими фразами. Дети до сих пор без разрядов. У нас есть такие случаи, когда ребенок 11 лет отдал этому виду спорта. Он - мастер спорта, чемпион Казахстана, чемпион Азии. У нас в Ташкенте на чемпионате Азии в 2023 году 14 золотых медалей. Но дети не могут получить звание. А это - поступление в институт (высшие разряды дают право поступить без экзаменов - В.), ребенок же к этому стремится, к высшему разряду. А у него ничего нет. Он попросту отпахал зря все эти годы», - констатирует Ирина Глушкова.
Не видя другого выхода, дети и их родители записали открытое обращение к министру спорта Ерболу Мырзабосынову и уполномоченному по правам ребенка Динаре Закиевой. Они приводят статистику, что только в этом году Чемпионате мира спортсмены из Казахстана завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, а также получили две лицензии на Всемирные игры в Китае. В 2023 году на чемпионате Азии в Ташкенте команда завоевала 16 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медалей.
Со слов родителей и тренеров, в конечном итоге 39 человек не могут получить звание мастера спорта международного класса, 45 детей - мастера спорта, 116 - кандидата в мастера спорта и массовые разряды - 1-2 и 3-й - 760 детей.
«Из-за бездействия руководства спортсмены не могут получить заслуженные звания и разряды, поступить на грант в высшие учебные заведения и интернаты», - говорится в обращении детей и родителей.
«К сожалению, не видел обращения. Были изменения в 56-м приказе. Мы сделаем детальный анализ, с федерациями детально прорабатываем этот вопрос. То есть присвоение должно быть очень объективным. И я поддерживаю, чтобы каждый ребенок, который заслужил, получил свои разряды…. Есть федерации, которые не вовремя предоставляли (информацию - В.). Именно этот вопрос я не видел», - сказал Мырзабосынов.
Министр не ответил, почему, будучи председателем комитета по спорту не видел обращения и письма от представителей спортивной акробатики, лишь отметил, что «приказ был принят до него» и пообещал разобраться в ситуации.
Но в целом, заключил он, дети ждут выхода нового приказа, так как «по тем значит, незаконно вручали разряды»:
«Очень много было вопросов у антикоррупционной службы, многие спортсмены и тренера возвращали (разряды - В.). Дела возбуждаются, вы знаете. Поэтому если по старому приказу работать, мы не имеем право выдавать разряды. Мы его (приказ - В.) меняем, он уже на выходе», - заключил Мырзабосынов, не уточнив, когда именно будет принято новый приказ с новыми требованиями и будет ли там спортивная акробатика.
В федерации гимнастики Казахстана не понимают, почему возникла такая ситуация, и как спортивной акробатики не оказалось в приказе на квалификационные требования. Еще до выхода приказа, в ноябре 2022 года, увидев проект приказа, в федерации нашли неточности и направили в министерство всю необходимую информацию по батутной гимнастике и спортивной акробатике.
По словам генерального секретаря организации Раббани Ашимбекова, сотрудник комитета спорта пообещала в рабочем порядке внести необходимые правки. В итоге нормы по батуту обновили, а по спортивной акробатике - нет.
«После того, как вступили в силу изменения в приказ №56, нами было написано ходатайство в комитет (7 марта 2023) по внесению изменений. Неоднократно сотрудники комитета говорили, что вот-вот и мы запускаем, но потом возникали какие-то обстоятельства и все возвращалась на исходную точку. Со своей стороны все требования комитета, сказанные в рабочем порядке нами выполнялись в кратчайшие сроки», - заверяет Ашимбеков.
По его словам, отсутствие присвоения спортивных разрядов в первую очередь сказывается на спортсменах, которые с детства занимаются любимым видом спорта, отстаивают честь области и своей страны на международной арене. Но не имеют этого самого спортивного разряда, который дает право на поступление в университет и получение скидок на обучение. Тренера же не могут сформировать группы, так как для групп спортивного совершенствования необходимо иметь звание кандидата в мастера спорта, для группы высшего спортивного мастерства необходимо иметь звание мастера спорта. Более того, тренера из-за этого еще и теряют в зарплате.
Вместе с тем, заместитель председателя комитета спорта Азамат Имашев заверяет, что в действующем приказе норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, присвоение по спортивной акробатике осуществляется на основании требований. То есть, по занятым местам на спортивных соревнованиях. Теперь же, в проект нового приказа внесены нормы (баллы - В.) и требования (места - В.) по спортивной акробатике и художественной гимнастике на основании предложений федерации.
«Проект приказа включает в себя более 160 видов спорта, в котором каждый вид спорта имеет нормы и требования для присвоения разрядов, званий и квалификационных категорий. Изменения внесены по предложению республиканских аккредитованных спортивных федераций. В связи с этим, разработка данного проекта приказа потребовала больше времени», - заявил Имашев, отвечая на вопрос почему за полтора года обращений со стороны родителей и федерации гимнастики министерство не внесло поправки в документ.
Для решения вопроса заместитель председателя комитета предлагает детям один вариант - дождаться выхода нового приказа.
А вот уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обращение детей и их родителей видела. Она сообщила «Власти», что разбирается с этим вопросом и, единственная, кто попытался разобраться в ситуации и добиться от министерства спорта внятного ответа.
«В настоящее время разработан проект приказа по внесению изменений в приказ № 56 «Об утверждении норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий». В проекте приказа учтены нормы и требования по спортивной акробатике, которые представлены Республиканской аккредитованной спортивной федерацией. Данный проект Приказа на согласовании, создана рабочая группа, привлечены 10 юристов, 3 специалиста по спорту, внутреннее согласование прошло, осталась юридическая часть (в приказе более 1000 листов). Далее, по процедуре согласование в Минюсте, на общественном совете, потом публикуют на Открытых НПА. Планируют до конца 2024 года принять этот приказ, в целом срок стоит 1 квартал 2025 года», - сообщила Закиева.
Вместе с тем, родители пока не понимают, сколько придется ждать. Но они уверены, что если решение вопроса не найдется, дети просто перестанут видеть смысл в тренировках, бросят спорт или уедут за границу.
«Моя дочь является «верхней» акробаткой, ей нужно держать форму. У девочек в 12-15 лет наступает переходный возраст, они стремительно растут. Часто они продолжают свою спортивную карьеру как «нижние», уже в новом составе, а это значит начинать все сначала. Поэтому если в ближайшее время министерство не внесет изменения в приказ о присвоении разрядов по спортивной акробатике, дети могут просто потерять интерес к этому виду спорта», - констатирует Наталья Антоненко.
«Отсутствие звания мастера спорта не только несправедливо по отношению к Афине и Игорю, но и демотивирует всех молодых спортсменов, которые ежедневно трудятся в зале, ставя спорт на первое место в своей жизни. Такое отношение может привести к снижению интереса к спортивной акробатике, упадку этого вида спорта в стране и уходу талантливых спортсменов», - убеждена Алена Василаки.
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