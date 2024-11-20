Как в министерстве спорта забыли об акробатах

И если у детей 12-13 лет еще есть возможность хоть как-то дождаться и получить звание «мастера спорта», то например, по Анне Мучкиной из Павлодара эта забывчивость минспорта ударила сильнее. Она потратила 10 лет на спортивную акробатику, завоевала множество наград и, не получив звание мастера спорта не стала поступать на спортивный факультет, а выбрала другую специальность. Хотя Анна еще надеется, что министерство спорта внесет изменения в приказ, и она получит заслуженное звание, а потом дойдет и до мастера спорта международного класса.

«На все мои письма в министерство приходит ответ, что управление знает о ситуации и пытается её исправить - ждите. И по сей день ничего не исправили. Что дает звание «мастер спорта»? Анна в этом году хотела поступать на спортивный факультет, наличие этого звания освобождает от сдачи творческого экзамена. Далее, если все-таки мы бы выучились на тренера, это звание дает прибавку к зарплате. И самое главное, в нашей стране все виды спорта имеют разряды, это вроде закон, а если спортивной акробатики нет, в спортивной классификации ее забыли, значит, этот закон нарушается? Я считаю, что министерство спорта должно исправить свою ошибку и внести нас в приказ», - считает мама Анны Анастасия.

Старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова рассказывает, что при подготовке изменений в приказ о присвоении разрядов, министерство туризма и спорта собирает предложения со всех федераций. И в федерация гимнастики отправила все квалификационные требования, в том числе, по спортивной акробатике. Однако когда документ был опубликован, данного вида спорта в нем не оказалось. В итоге, с марта 2023 года началась «борьба за разряды».

«Наша федерация нас не оставляет. Они постоянно отправляют в министерство письма. Нам предлагают, чтобы мы присваивали разряды по общим правилам для неолимпийских видов спорта. Но мы не можем. Потому что в приказе написано, что, например, для получения первого юношеского разряда нужно 8 побед. А теперь представьте, у нас один чемпионат области в каждом регионе и три чемпионата среди молодежи. Это значит, ребенок должен участвовать во всех трех соревнованиях в год, получить там восемь побед и только тогда получит первый юношеский разряд», - объясняет Глушкова.