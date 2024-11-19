100 новых больных в день. Как сахарный диабет душит систему здравоохранения

На диабет тратим больше денег, чем на онкологию

В Казахстане официально зарегистрировано 505 тысяч больных диабетом. За 10 лет рост произошел в два раза. По словам Жаная Аканова, возглавляющего Казахстанское общество по изучению диабета, это говорит о том, что программы скрининга работают хорошо: в день выявляется около 100 больных. Это страшно, но зато имеет отношение к реальности.

При этом государство ежегодно только на лекарства от диабета тратит 45 млрд тенге, это $90 млн долларов.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова уточняет, что 45 млрд тенге - это 27% от всего бюджета на лекарственное обеспечение: «Это превышает затраты на онкологические, орфанные и сердечно-сосудистые заболевания, которые впереди по смертности».

Казахстанское общество по изучению диабета впервые в истории Казахстана провело большое исследование, которое показало, что 23% всех назначений относятся к нерациональным схемам. «23% от 45 млрд - это почти 10 млрд тенге», уточняет Аканов.

Он полагает, что часть ошибок при лечении связана с тем, что лечение диабета второго типа отдали врачам общего профиля и их нужно или переучивать или возвращать пациентов эндокринологам: «На всю страну у нас 1084 эндокринолога. Казалось бы хватает, но, с другой стороны, если посмотреть на очереди в поликлиниках, то просто волосы дыбом встают».

Он обращает внимание на то, что казахстанские пациенты получают весь арсенал лекарственных препаратов: «В Казахстане есть всё, кроме Национального центра проблем эндокринологии и национальной программы по борьбе с диабетом. Вот всё есть, казалось бы, страна богатая, тратим $90 млн на лекарственное обеспечение, но администратора у нас нет. И это поражает. Из постсоветских стран только в Казахстане и в Молдове нет центра эндокринологии, и то Молдова собирается это сделать».