100 новых больных в день. Как сахарный диабет душит систему здравоохранения

В 2017 году эндокринолог Жанай Аканов в интервью Власти говорил, что если мы не примем национальную программу по профилактике диабета, то легко получим миллион больных к 2030 году. Тогда было чуть меньше 300 тысяч больных.
Программу так и не приняли и страна идет по озвученному Акановым плану: сейчас, в конце 2024 года в Казахстане больше 500 тысяч больных сахарным диабетом. Это официально. Неофициально - около 800 тысяч. Ежедневно 100 человек узнают о своем диагнозе, а пяти казахстанцам каждый день проводят ампутацию ног - это одно из страшнейших осложнений диабета.
Казахстанское общество по изучению диабета провело исследование, которое показало, что финансовое бремя диабета для правительства с каждым годом будет все сильнее, а огромные деньги не всегда тратятся рационально.
На диабет тратим больше денег, чем на онкологию
В Казахстане официально зарегистрировано 505 тысяч больных диабетом. За 10 лет рост произошел в два раза. По словам Жаная Аканова, возглавляющего Казахстанское общество по изучению диабета, это говорит о том, что программы скрининга работают хорошо: в день выявляется около 100 больных. Это страшно, но зато имеет отношение к реальности.
При этом государство ежегодно только на лекарства от диабета тратит 45 млрд тенге, это $90 млн долларов.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова уточняет, что 45 млрд тенге - это 27% от всего бюджета на лекарственное обеспечение: «Это превышает затраты на онкологические, орфанные и сердечно-сосудистые заболевания, которые впереди по смертности».
Казахстанское общество по изучению диабета впервые в истории Казахстана провело большое исследование, которое показало, что 23% всех назначений относятся к нерациональным схемам. «23% от 45 млрд - это почти 10 млрд тенге», уточняет Аканов.
Он полагает, что часть ошибок при лечении связана с тем, что лечение диабета второго типа отдали врачам общего профиля и их нужно или переучивать или возвращать пациентов эндокринологам: «На всю страну у нас 1084 эндокринолога. Казалось бы хватает, но, с другой стороны, если посмотреть на очереди в поликлиниках, то просто волосы дыбом встают».
Он обращает внимание на то, что казахстанские пациенты получают весь арсенал лекарственных препаратов: «В Казахстане есть всё, кроме Национального центра проблем эндокринологии и национальной программы по борьбе с диабетом. Вот всё есть, казалось бы, страна богатая, тратим $90 млн на лекарственное обеспечение, но администратора у нас нет. И это поражает. Из постсоветских стран только в Казахстане и в Молдове нет центра эндокринологии, и то Молдова собирается это сделать».
Эндокринологи говорят об этом с 2011 года. В результате «центр научной мысли по эндокринологии переместился в Ташкент», где работает ведущий институт еще с советских времён.
Вторая находка, которую сделали в исследовании: неравный доступ к лечению в стране. «К примеру, есть Актюбинская область, где, грубо говоря, на одного пациента тратится 50 тысяч тенге, в тот же момент в Алматы затраты на одного пациента - 160 тыс. тенге. Два вывода, которые мы сделали и которые нам страшно не понравились: выходит, что в Актобе лечат препаратами прошлого тысячелетия, а не новыми схемами, не модернизированными препаратами, которые дают высокую эффективность. Либо либо там нет эндокринологов, которые грамотно выполняют надлежащий протокол. Мы не понимаем, почему на западе такая печальная ситуация с лекарственным обеспечением», - отмечает Аканов.
Лидером по заболеваемости сахарным диабетом является Алматы - 63 000 больных. Но при этом в топе оказалась Костанайская область и ученые не могут объяснить причину: «Диабет требует изучения. Сахарный диабет все больше начинает душить систему здравоохранения, - считает Аканов. - У нас диабет стремительно молодеет из-за проблем с питанием. 22% детей в Казахстане имеют проблему с массой тела. Рост диабета среди детей - 14% в год».
Еще один вывод исследователей касается программы помповой инсулинотерапии. С 2011 года детей в Казахстане начали обеспечивать инсулиновыми помпами. Но администратора у этой программы нет и никто не знает точное количество инсулиновых помп, на обеспечение которых тратится порядка 9 млрд тенге в год.
«Мы нерационально используем лекарственные препараты, не следим за высокобюджетными затратными программами помповой инсулинотерапии, есть ошибки в обеспечении неравенства. У нас огромная разбросанность и недостоверность данных. То, что говорим 505 тыс больных сахарным диабетом - это официально на диспансерном учёте, но если реально посмотреть, то у нас сейчас их около 800 тысяч, к 2030 году мы официально придем к 1 миллиону больных. Если на 500 тысяч мы с вами сейчас один миллиард долларов тратим, то два млрд мы будем тратить к 2030. Это говорит о полном отсутствии профилактики сахарного диабета», - резюмирует Аканов.
В стране происходит по 5 ампутаций в день из-за сахарного диабета. При этом 76% таких пациентов умрут в течение 5 лет. Больше всего тяжелых ампутаций происходит в Туркестанской области и в Астане: 300 и 168 в прошлом году.
«41% наших пациентов со стажем заболевания больше 10 лет ни разу не были у офтальмолога. Отвратительные цифры по диализу, 49% больных на диализе - это диабетики», - уточняет Аканов.
При диабете очень быстро развиваются сердечно-сосудистые заболевания. И в статистике сахарный диабет в таком случае уходит на второй план, он в ней просто не фигурирует.
«Мы решили поработать вместе с институтом кардиологии, поднять архивы за 10 лет и разобраться в конце концов, реально ли распространен сахарный диабет у пациентов с ишемической болезнью сердца», - рассказывает Аканов.
Большие деньги на быстрые углеводы
Диабет напрямую связан с образом жизни и питанием. Депутат Ирина Смирнова напомнила, что народные избранники два месяца назад делали депутатский запрос о том, что сахаросодержащие напитки должны облагаться налогом. Правительство его не поддержало.
Но Смирнова пообещала, что продолжит эту работу: «121 страна является примером того, как там подошли к этому правильно, и не рухнула промышленность, которая производит сахаросодержащие напитки, они продолжают работать в том же русле».
По словам Смирновой, на днях встречались министр здравоохранения и министр просвещения и пытались договориться об изменении питания в школах. Сейчас бесплатное питание в школах получают более миллиона учеников 1-4 классов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
«Когда министерство здравоохранения вместе с министерством просвещения стали изучать чем же кормят наших детей на эти народные деньги, то оказалось, что в основном это быстрые углеводы и жиры, которые не являются сливочным маслом, это спреды и так далее, то есть те продукты, которые не нужно вообще употреблять. Поэтому сейчас работают над разработкой меню вместе с институтом питания. Будут серьёзные обсуждения, это будут делать очень быстро с тем, чтобы изменить подходы к питанию», - обещает Смирнова.
Руслан Закиев, директор фонда «Диабетический родительский комитет» обратил внимание на то, что в целом система не совершенна и происходят постоянные перебои в амбулаторно-лекарственном обеспечении: “У нас очень часто приходится в ручном режиме, вместе с руководством “СК Фармация” перемещать какие-то лекарственные средства, медизделия из региона в регион”.
Закиев - отец двух детей с сахарным диабетом и, по его словам, дети с диабетом первого типа не могут посещать детские сады, а с этого года «появилась устойчивая тенденция того, что им отказывают и в школьном образовании - настойчиво рекомендуют переводить их на домашнее обучение». При этом в Казахстане около 5300 детей, живущих с сахарным диабетом первого типа.
Ученые полагают, что принятие национальной программы по профилактике диабета способно изменить ситуацию. Результат своего исследования Казахстанское общество по изучению диабета передало депутату Ирине Смирновой.
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