«Сейчас школы менее заинтересованы в результатах»

Мерей Кушан учится в Казахском национальном женском педагогическом университете в Алматы на преподавательницу казахского языка и литературы. Чтобы получить государственный грант, ей пришлось обратиться к дополнительным платным курсам по подготовке к ЕНТ.
Тысячи студентов, таких как Мерей, ходят на платные курсы, на которых преподают школьные предметы, чтобы успешно сдать ЕНТ и поступить в высшие учебные заведения Казахстана. Однако в силу экономических, региональных и других причин не у всех есть такая возможность. Это приводит к неравенству в доступе к качественному образованию.
Причина повышенного спроса на дополнительные курсы
«Когда мы перешли в 11 класс, весь класс изучал естественные науки, а предмет “Казахский язык и литература” проводился только один раз в неделю. Так как это был мой профильный предмет на едином национальном тестировании (ЕНТ), мне такого обучения было недостаточно», — говорит Мерей из города Арыс Туркестанской области.
Поэтому она обратилась к двум дополнительным частным курсам. Оплачивали их в рассрочку.
Мать Мерей, Алия Ташаева, говорит, что дома сложно уделять внимание образованию детей, поскольку она занята с утра до вечера. Поэтому она думает отдать еще троих своих детей на дополнительные занятия.
«Успеваемость моих сыновей, обучающихся в четвертом и шестом классе, ухудшилась. Дома я не успеваю делать с ними занятия, поэтому собираюсь попросить школьного учителя заниматься с младшими детьми вне уроков», - говорит она.
Основные причины, из-за которых школьники обращаются к репетиторам по школьным предметам: неуспеваемость по школьной программе, подготовка к определенной олимпиаде или подготовка к ЕНТ и поступлению в такие школы, как Назарбаев интеллектуальная школа.
В Казахстане ЕНТ входит в вступительный экзамен для поступления в высшие учебные заведения. При получении высокого балла шансы на получение государственного гранта увеличиваются, поэтому курсы подготовки к экзаменам всегда востребованы.
В 2017 году вступило в силу новое правило — ученики сдают ЕНТ как еще один экзамен для поступления в ВУЗ помимо экзамена для окончания школы. Кроме того, изменился и формат ЕНТ, что увеличило количество платных курсов.
По словам Куралай Жаркимбаевой, исследовательницы образовательного неравенства и академической директрисы проекта Teach for Qazaqstan, до этих нововведений, ответственность за результаты ЕНТ несли директора школ и учителя.
«В различных школах, где я сейчас работаю, учителя помогают и готовят детей к ЕНТ. Но все больше родителей говорят, что сейчас школы менее заинтересованы в результатах. Поскольку школа не несет ответственности за ЕНТ, родители берут на себя ответственность за своих детей и отправляют их на дополнительные курсы», - говорит Жаркимбаева.
По словам Бексеита Кадырбая, директора частного центра подготовки к ЕНТ KursAnt, расположенного в Каскелене, спрос на частные курсы возникает по необходимости, поскольку программа государственной школы не направлена на подготовку к ЕНТ.
Он считает, что чем больше будет открываться частных образовательных центров, тем больше будет возрастать конкуренция и, соответственно, повышаться качество образования.
«Люди, которые превращают образование в бизнес, стараются работать на результат, чтобы не потерять клиентов», - говорит Кадырбай.
Жаркимбаева добавляет, что исследования роста спроса на платные курсы по школьным предметам в Казахстане не проводилось.
Одна из героинь, с которыми беседовала «Власть», многодетная мать из Алматы Айгуль (просила сменить имя). Ее первенец в этом году окончил школу. После плохих результатов на первой сдаче ЕНТ в январе, она отправила своего ребенка на платный курс. Айгуль говорит, что пошла на такой шаг из-за того, что она недовольна уровнем школьного образования.
В опросе, проведенном Ассоциацией частных образовательных учреждений в 2020 году, 63% из 375 респондентов заявили, что низкое качество образования в школе мотивирует их платить за дополнительное образование своих детей.
Дочь, которая в следующем году окончит школу, Айгуль тоже планирует отправить на дополнительные курсы. Чтобы не бегать с подготовкой в будущем, она уже собирается отправить своих младших детей на дополнительные курсы для поступления в такие школы, как РФМШ, НИШ и БИЛ.
Куралай Жаркимбаева говорит, что рост спроса на подобные курсы может быть вызван также и другими причинами.
Среди них меняющаяся программа в школе, например, критериальная система оценивания, желание родителей инвестировать в образование своего ребенка, популярность частных образовательных центров в социальных сетях, развитие формата дистанционного обучения и многое другое.
Образовательное неравенство
В вышеупомянутом опросе 94% респондентов заявили, что ежемесячно выделяют деньги из семейного бюджета на дополнительное образование своего ребенка.
При этом семьи тратят треть своего дохода на дополнительные курсы, говорит консультантка и экспертка по личным финансам Асель Аульбекова.
«Это не прихоть, а финансовая грамотность, выраженная в том, что если сейчас дать ребенку возможность поступить на грант в высшее учебное заведение, то 4 года минимум не нужно будет оплачивать образование», - поясняет Аульбекова.
Однако она добавляет, что другое дело, когда у родителей нет возможности оплачивать дополнительные курсы всем детям: тогда им придется выбирать одного более перспективного ребенка, либо надеяться на то, что школьной программы будет достаточно, чтобы ребенок поступил на грант.
По мнению Куралай Жаркимбаевой, это одна из причин увеличения неравенства в образовании в стране, ведь частные курсы могут себе позволить только семьи со средним и высоким достатком.
«Например, ребенок из семьи, у которой есть деньги на дополнительные курсы, может получить высокий балл ЕНТ и получить грант, а ребенок из семьи, чье финансовое положение нестабильное, с меньшей вероятностью получит грант. Конечно, нельзя отрицать индивидуальные усилия ребенка, однако предоставление дополнительной финансовой помощи ребенку – это большая поддержка», – говорит она.
Социально-экономический статус семьи является одним из факторов, определяющих образовательное неравенство. Жаркимбаева отмечает, что в некоторых государствах существуют специальные программы, призванные смягчить воздействие таких частных курсов.
«Такие курсы доступны социально-уязвимым семьям за счет субсидий, в итоге они обучаются бесплатно или со скидками. Или государство пытается внедрить в школах какие-то элементы частного сектора. Таким образом они пытаются снизить влияние частных курсов на неравенство», — считает Жаркимбаева.
Однако Аульбекова говорит, что вместо того, чтобы делать частные курсы более доступными, нам следует задаться вопросом, как развивать систему школьного образования, чтобы родители не обращались к подготовительным курсам.
«Если бы каждая среднестатистическая школа давала качество знаний на таком уровне, чтобы каждый ее выпускник был конкурентоспособен, то вряд ли родители тратились бы на репетиторов», — считает она.
Следует ли регулировать частные центры обучения?
Согласно законодательству Казахстана в сфере образования, центры подготовки абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения не считаются образовательными организациями. Об этом также говорится в ответе Минобразования на запрос «Власти».
Куралай Жаркимбаева считает, что государственная регистрация и регулирование курсов дополнительного образования имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Она считает, что государство должно учитывать частные курсы как сектор полноценного образования и проводить исследования.
«С одной стороны, отсутствие дезинформации в содержании частного подготовительного курса будет способствовать повышению качества образования. Но, учитывая ситуацию в нашей стране, государственное регулирование курсов может стать причиной коррупции. Кроме того, меня беспокоит, что государство может выдавать лицензии только тем организациям, которые ему выгодны», — говорит Жаркимбаева.
«Цены сейчас не регулируются и не должны регулироваться. Надо стремиться к тому, чтобы государственная школа была равна слову “качество”. Сделайте каждую школу у дома такой, чтобы в нее детей отдавали не от безысходности, а от большого желания», - считает Аульбекова.
Заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом аппарата сената парламента Казахстан Аида Ахметжанова не согласна с тем, что рост спроса на подготовительные курсы к ЕНТ связан с уровнем школьного образования. В этом вопросе она проблемой отмечает недостаточную координацию действий между двумя профильными ведомствами.
«Учебная программа в школах сегодня делает акцент на развитие критического мышления и функциональной грамотности детей. В то же время ЕНТ, которое находится в ведомстве министерства науки и высшего образования, все еще превалирующую часть тестовых заданий посвящает запоминанию фактов и воспроизведению заученной информации. В результате происходит такое расхождение между целями обучения, что возможно и стало причиной сложившегося мнения среди родителей», - заключила Ахметжанова.
Принимая во внимание, что на академические успехи влияет множество факторов, за которые министерство просвещения не отвечает, эксперты считают, что необходима эффективная межведомственная работа начиная с министерства социальной защиты, заканчивая работой министерства цифрового развития.
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