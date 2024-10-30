«Сейчас школы менее заинтересованы в результатах»

Причина повышенного спроса на дополнительные курсы

«Когда мы перешли в 11 класс, весь класс изучал естественные науки, а предмет “Казахский язык и литература” проводился только один раз в неделю. Так как это был мой профильный предмет на едином национальном тестировании (ЕНТ), мне такого обучения было недостаточно», — говорит Мерей из города Арыс Туркестанской области.

Поэтому она обратилась к двум дополнительным частным курсам. Оплачивали их в рассрочку.

Мать Мерей, Алия Ташаева, говорит, что дома сложно уделять внимание образованию детей, поскольку она занята с утра до вечера. Поэтому она думает отдать еще троих своих детей на дополнительные занятия.

«Успеваемость моих сыновей, обучающихся в четвертом и шестом классе, ухудшилась. Дома я не успеваю делать с ними занятия, поэтому собираюсь попросить школьного учителя заниматься с младшими детьми вне уроков», - говорит она.

Основные причины, из-за которых школьники обращаются к репетиторам по школьным предметам: неуспеваемость по школьной программе, подготовка к определенной олимпиаде или подготовка к ЕНТ и поступлению в такие школы, как Назарбаев интеллектуальная школа.

В Казахстане ЕНТ входит в вступительный экзамен для поступления в высшие учебные заведения. При получении высокого балла шансы на получение государственного гранта увеличиваются, поэтому курсы подготовки к экзаменам всегда востребованы.