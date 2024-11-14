Запретить помогать

Борьба с терроризмом или с мошенничеством: откуда взялись поправки?

О том, что новые поправки в закон о благотворительности обсуждает рабочая группа, стало известно в октябре, когда об этом сообщила в своих соцсетях Светлана Ушакова, руководитель ОФ «Институт Национальных и Международных Инициатив Развития» (ИНМИР).

Она направила предложение присоединиться к рабочей группе, и министерство культуры ввело ее в состав.

В конце октября Ушакова опубликовала у себя в соцсетях обсуждаемые предложения.

На тот момент планировалось ввести запрет на благотворительные сборы физическим лицам на любые цели, кроме помощи животным и растениям. Кроме того, обсуждалась обязательная аккредитация для благотворительных организаций, для того чтобы они могли собирать пожертвования. Предполагалось, что даже аккредитованным государством организациям придется уведомлять о начале и завершении сбора средств.

За нарушение законодательства о благотворительности также предлагалось ввести штрафы – для физлиц и юрлиц, при этом штрафы за нецелевое использование собранных средств могли бы достигать 200 МРП. Отдельные штрафы предполагалось ввести и за превышение заявленной суммы сбора.

У общественников также вызвали недоверие предложения о том, чтобы акиматы определяли, какие организации смогут собирать помощь в случае ЧС, и введение единого оператора по сбору средств.

«Предложенные поправки грозят серьезным ослаблением благотворительности в Казахстане из-за введения дополнительных административных барьеров, уничтожая естественные формы взаимопомощи и создавая барьеры для оперативного сбора средств, – писала на своей странице в Facebook Светлана Ушакова. – Введение обязательной аккредитации, запрет на частные сборы и контроль со стороны властей, по сути, подрывают основы гражданской солидарности и угрожают финансовой устойчивости всего сектора благотворительности».

Ушакова рассказывает, что рабочая группа при министерстве работает уже несколько месяцев. Предположительно, изначально пакет поправок был инициирован агентством по финансовому мониторингу – они обсуждались на общественном совете АФМ, и это было связано с рекомендациями ФАТФ (международной организации, которая борется финансированием терроризма и отмыванием денег и распространением оружия массового уничтожения).

«Эти поправки связаны с борьбой с отмыванием денег. Часть из них была передана в министерство культуры для обсуждения с заинтересованными сторонами, так как это уполномоченный орган по благотворительности», – также говорит Ушакова.

По ее словам, у ФАТФ есть восьмая рекомендация, где говорится, что некоммерческие организации уязвимы для использования при финансировании терроризма. Под такими ФАТФ понимает в основном благотворительные и религиозные организации, так как они собирают и раздают большие объемы средств, но не ограничивается только ими.

В 2022 году Казахстан прошел оценку законодательства на соответствие рекомендациям ФАТФ, и именно там были представлены выводы о том, что благотворительная сфера в стране недостаточно регулируется. Тем не менее оценку делали специалисты из Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – в нее входит девять государств, включая Россию, Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, КНР, Индию и Казахстан.