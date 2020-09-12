Дорога домой

Каждый вторник из Куллара уезжают несколько сотен азербайджанцев – еще недавно они тоже работали в России, но коронавирус лишил их заработка. Для многих место в палатке – это единственно возможный ночлег: у них нет ни денег для того, чтобы снять себе жилье, ни знакомых, которые могли бы их приютить.

Изначально очереди на переход через границу в Кулларе выстроились из-за карантинных ограничений, которые действовали в Азербайджане. Но даже после их снятия люди ждут иногда месяцами, чтобы родина приняла их к себе. Поселенцы жаловались на несправедливые решения – нередко в Азербайджан впускали не тех, кто наконец дождался своей очереди, а “блатных”. В попытке пресечь это жители палаточного городка проводили акции протеста (иногда они выливались в стычки с полицией) и даже объявляли голодовку.

Местные власти Дагестана сегодня подтверждают, что люди продолжают прибывать в Куллар, желающих вернуться домой не становится меньше. Правозащитники считают, что Азербайджан не имеет права затягивать с возвращением своих граждан домой, и что вынужденные жители Куллара имеют все основания, чтобы подать иск в ЕСПЧ.

Кыргызстан: в чистом поле

Но все познается в сравнении, и если сравнить дагестанский Куллар с лагерем в Оренбургской области России, в котором живут граждане Кыргызстана, пытающиеся вернуться на родину, то выбор будет в пользу первого – здесь хотя бы намного теплее, а в окрестностях есть люди и магазины.

«Здесь поле, нет воды, нет рядом даже жилых селений. У нас дела в Кыргызстане, мы не можем оставаться здесь и были вынуждены приехать сюда. За 6 месяцев не дождались реакции от посольства. Мы не просим денег, только откройте коридор через Казахстан», — говорит мужчина в видеообращении, которое кыргызстанские мигранты записали еще в августе.