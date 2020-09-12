Процесс / Общество
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12 сентября 2020
По материалам “Медиасети”, фото Елены Романовой, "Новая газета"

Дорога домой

Застрявшие за границей граждане разных стран сражаются за возвращение на родину

Дорога домой

Пандемия коронавируса оставила без работы целую армию трудовых мигрантов. Многие из них до сих пор безуспешно пытаются вернуться домой. О том, как именно это происходит, рассказывают независимые редакции стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Узбекистан: поезд ушел

Стихийный лагерь узбекских мигрантов вокруг станции Первомайская на окраине Ростова-на-Дону в России возник сравнительно недавно. Первые «поселенцы» появились там ориентировочно 23 августа, когда стало известно, что именно из Ростова в Ташкент пойдет специальный железнодорожный состав, организованный властями Узбекистана. На Первомайскую хлынули узбекские мигранты, до пандемии работавшие в разных городах России. Утром 8 сентября отсюда действительно ушел один состав, он увез в Узбекистан 950 человек.

Палатки разбиты прямо на газонах и тротуарах. Кое-где из-под самодельных навесов торчат босые ноги, люди лежат на нагретых ростовским солнцем парапетах. Девочка лет двенадцати в ярком национальном халате успевает перехватить годовалого карапуза, который рвется к парковке, — там тоже все забито машинами. Спешащие по делам ростовчане фотографируют лагерь с высоты пешеходного моста через железную дорогу. Оттуда же, сверху, за пыльным толковищем наблюдают сотрудники полиции. В толпе мелькают шлемы ОМОНа.

— Мы домой хотим, — сказал “Новой газете” один из жителей лагеря, мужчина лет тридцати, назвавшийся Алишером, - Работы нет. Коронавирус. Жить — дорого: 30 тысяч получи, за квартиру — отдай, покушать — отдай. Домой надо.

Местные жители, которые наблюдали за тем, как разрастался стихийный лагерь, рассказывают о тяжелейших условиях, в которых вынуждены жить мигранты. По словам собеседницы “Кавказского узла”, у одной из обитательниц лагеря прямо в палатке прошли роды: “по-моему, даже “Скорую” не вызывали, кто мог, тот и принял роды,” — рассказала женщина по имени Ирина.

Сразу же после того, как поезд увез на родину первых счастливцев, стало известно, что следующий состав будет не раньше 13 сентября. А потом местные власти распорядились перевезти мигрантов в другое место и это вызвало не беспочвенные опасения о том, что ждать, видимо, придется еще дольше.

Несмотря на то, что поезд организован правительством Узбекистана, билет на него стоит около 200 долларов, и достать его очень непросто. Можно было бы и улететь, но билет из Ростова в Ташкент сейчас стоит более 800 долларов, для большинства мигрантов — неподъемная сумма.

Власти Узбекистана утверждают, что к концу июля в страну вернулись 90 тысяч гастарбайтеров. Всего, по официальным данным, за границей живут более 2,5 миллионов граждан Узбекистана, отсюда полтора миллиона – в России.

Толпа у вокзала. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Азербайджан: голодовка против “блатных”

Станция “Первомайская” – не единственное на юге России место, где мигрантам приходится жить в палатках. Куллар, поселок недалеко от границы между Азербайджаном и российским Дагестаном еще долго будет ассоциироваться у его вынужденных обитателей с закрытой границей.

Каждый вторник из Куллара уезжают несколько сотен азербайджанцев – еще недавно они тоже работали в России, но коронавирус лишил их заработка. Для многих место в палатке – это единственно возможный ночлег: у них нет ни денег для того, чтобы снять себе жилье, ни знакомых, которые могли бы их приютить.

Изначально очереди на переход через границу в Кулларе выстроились из-за карантинных ограничений, которые действовали в Азербайджане. Но даже после их снятия люди ждут иногда месяцами, чтобы родина приняла их к себе. Поселенцы жаловались на несправедливые решения – нередко в Азербайджан впускали не тех, кто наконец дождался своей очереди, а “блатных”. В попытке пресечь это жители палаточного городка проводили акции протеста (иногда они выливались в стычки с полицией) и даже объявляли голодовку.

Местные власти Дагестана сегодня подтверждают, что люди продолжают прибывать в Куллар, желающих вернуться домой не становится меньше. Правозащитники считают, что Азербайджан не имеет права затягивать с возвращением своих граждан домой, и что вынужденные жители Куллара имеют все основания, чтобы подать иск в ЕСПЧ.

Кыргызстан: в чистом поле

Но все познается в сравнении, и если сравнить дагестанский Куллар с лагерем в Оренбургской области России, в котором живут граждане Кыргызстана, пытающиеся вернуться на родину, то выбор будет в пользу первого – здесь хотя бы намного теплее, а в окрестностях есть люди и магазины.

«Здесь поле, нет воды, нет рядом даже жилых селений. У нас дела в Кыргызстане, мы не можем оставаться здесь и были вынуждены приехать сюда. За 6 месяцев не дождались реакции от посольства. Мы не просим денег, только откройте коридор через Казахстан», — говорит мужчина в видеообращении, которое кыргызстанские мигранты записали еще в августе.

Кыргызстанцы приехали в Оренбургскую область в надежде на открытие транспортного коридора. Многие уже больше полугода ждут, что их отправят на родину через граничащий с Россией Казахстан.

«Здесь дети и беременные, а по ночам холодно даже взрослым. Мы сами оплатим путь, договоритесь открыть коридор. Нам пока помогает только Россия палатками и продуктами», — говорит человек в видеообращении.

Украина: ад в шалаше

“В полях” приходится жить и жителям восточной Украины, которых пандемия застала за пределами Донецка. В конце марта из-за коронавируса на Донбассе были закрыты пункты пропуска по обе стороны линии соприкосновения – и на контролируемой украинскими властями территории, и на территории, захваченной группировкой “ДНР.” Украинская сторона открыла блокпост еще 22 июня, но сепаратисты установили особые правила проезда. Те, кто новым правилам не соответствует, остается ночевать прямо у пунктов пропуска. Ежедневно их количество колеблется: получившие разрешение уезжают, но ежедневно прибывают новые.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Грузия: железный занавес

Недоступность билета – общее место для множества застрявших за границей людей. И это касается не только стоимости перелета. Грузины, оказавшиеся из-за пандемии без работы и без жилья за границей, обратились в грузинские консульства. Им ответили, что власти организуют спецрейсы для тех, кому нужно ехать домой. Но онлайн платформы, на которых предлагалось купить билеты, работали очень плохо – профильные грузинские фейсбук-группы вскоре заполонили посты о том, как люди пытались и не могли купить билет домой.

Тем, кто решил дождаться, когда границы откроются вновь, тоже не повезло – Грузия отказалась возобновлять регулярное авиасообщение с миром, из-за чего большинство международных авиакомпаний отменили полеты в грузинские города. Сегодня в Тбилиси можно прилететь лишь из нескольких городов Европы, причем билет будет стоить не менее 300 евро в один конец.

Люди, оказавшиеся за границей в разгар пандемии, рассказывают, что они были вынуждены ютиться у чужих людей, просить помощи у знакомых и с большим трудом добираться домой.

При этом, власти считают свою работу вполне эффективной: МИД утверждает, что телефоны горячих линий консульств работали по 24 часа в сутки, и что к 18 июля в Грузию вернулись около 24 тысяч человек. Примерно половине оказало помощь государство.

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