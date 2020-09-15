Эпидемии, которые угрожают человечеству

О чём говорят в научном мире сегодня? Какие опасные болезни могут спровоцировать новые эпидемии?

ВОЗ подтверждает: из-за пандемии COVID-19 уже произошла приостановка плановой вакцинации населения по всему миру. Если так пойдёт и дальше, есть риск получить вспышку таких заболеваний, как корь и полиомиелит.

В качестве примера здесь можно привести Украину, в которой из-за снижения всеобщей иммунизации в 2018 году произошла вспышка кори. Тогда Украина заняла первую строчку среди всех стран по заболеваемости корью: в период с лета 2017 по 2019 год там заболели 115 тысяч человек.

С полиомиелитом ситуация на данный момент, казалось бы, стабильна. Случаи этого заболевания выявляются всего в трёх странах — Пакистане, Афганистане и Нигерии. Однако врачи говорят, что пока этот недуг есть хотя бы в одной точке мира — нужно быть начеку. Полиомиелит может быть легко ввезён в любую страну и быстро распространиться среди непривитого населения. Главная сложность — эта болезнь неизлечима и, если снизить темпы иммунизации населения, через 10 лет в мире будет происходить до 200 000 новых случаев заболевания в год (4).

Ещё одна проблема, на которую учёные призывают обратить пристальное внимание, — у бактерий и микробов постепенно вырабатывается устойчивость к антибиотикам. Одна из причин — неправильное, бесконтрольное их применение. Это может привести к тому, что человечество попросту не сможет лечить такие инфекции, как туберкулёез, гонорея и сальмонеллёез. И это не просто прогноз. В 2017 году у 600 тысяч больных тубеёркулёзом уже наблюдалась устойчивость к самому действенному препарату, причём у 82% из этого числа и вовсе была выявлена множественная лекарственная устойчивость.