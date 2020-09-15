Эпидемии, которые угрожают человечеству

Всемирная организация здравоохранения и учёные всего мира предупреждают: если люди не изменят свой образ жизни, отношение к экологии и своему здоровью — в обозримом будущем нас ждёт целый ряд страшных эпидемий.
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При поддержке компании «Пфайзер»
Пандемия коронавируса стала для человечества полной неожиданностью: буквально за несколько месяцев мир перевернулся с ног на голову. Однако вот, что интересно: учёные ещё в 2015 году били тревогу, говоря о том, что миру грозит страшный вирус. Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл тогда обнаружили вирус, который может передаваться от летучих мышей к человеку. Вирус был назван SARS-CoV, и о нём было сказано, что во многом он напоминает симптомы гриппа, но затем может ускоряться, нарушать дыхание и вызывать смертельную форму пневмонии. Также в материалах исследования шла речь о том, что пока вирус не передался человеку, есть время подготовиться и разработать вакцину от него, иначе будет поздно. Вероятно, это исследование не получило должного внимания, и сегодня мы видим, к чему это привело.
О чём говорят в научном мире сегодня? Какие опасные болезни могут спровоцировать новые эпидемии?
ВОЗ подтверждает: из-за пандемии COVID-19 уже произошла приостановка плановой вакцинации населения по всему миру. Если так пойдёт и дальше, есть риск получить вспышку таких заболеваний, как корь и полиомиелит.
В качестве примера здесь можно привести Украину, в которой из-за снижения всеобщей иммунизации в 2018 году произошла вспышка кори. Тогда Украина заняла первую строчку среди всех стран по заболеваемости корью: в период с лета 2017 по 2019 год там заболели 115 тысяч человек.
С полиомиелитом ситуация на данный момент, казалось бы, стабильна. Случаи этого заболевания выявляются всего в трёх странах — Пакистане, Афганистане и Нигерии. Однако врачи говорят, что пока этот недуг есть хотя бы в одной точке мира — нужно быть начеку. Полиомиелит может быть легко ввезён в любую страну и быстро распространиться среди непривитого населения. Главная сложность — эта болезнь неизлечима и, если снизить темпы иммунизации населения, через 10 лет в мире будет происходить до 200 000 новых случаев заболевания в год (4).
Ещё одна проблема, на которую учёные призывают обратить пристальное внимание, — у бактерий и микробов постепенно вырабатывается устойчивость к антибиотикам. Одна из причин — неправильное, бесконтрольное их применение. Это может привести к тому, что человечество попросту не сможет лечить такие инфекции, как туберкулёез, гонорея и сальмонеллёез. И это не просто прогноз. В 2017 году у 600 тысяч больных тубеёркулёзом уже наблюдалась устойчивость к самому действенному препарату, причём у 82% из этого числа и вовсе была выявлена множественная лекарственная устойчивость.
Ситуация с ВИЧ/СПИД тоже тревожит представителей сферы здравоохранения. Несмотря на все успехи в лечении, эта эпидемия до сих пор не идёт на спад и ежегодно от неё умирает почти миллион человек. Сдерживать распространение на данный момент всё ещё сложно из-за невозможности раннего выявления у отдельных групп лиц. К ним относятся работники сферы услуг, заключённые, мужчины, практикующие сексуальные отношения с мужчинами. ВОЗ ведёт активную работу по внедрению систем самотестирования, чтобы люди могли на раннем этапе определять положительный ВИЧ-статус и вовремя обращаться за лечением (5).
Есть ряд экзотических для Казахстана болезней, которые отвоёвывают всё новые территории. К ним относится, например, лихорадка денге. Эта болезнь переносится комарами, имеет симптомы гриппа и в 20% тяжёлых случаев заканчивается летальным исходом. Ранее случаи заболевания отмечались лишь в Бангладеше и Индии, но постепенно лихорадка денге начала распространяться в странах за пределами тропического климатического пояса. Ежегодно происходит 390 миллионов случаев заражения, и есть данные, что риску подвержены уже 40% населения мира.
ВОЗ предупреждает: есть целый список болезней и патогенов, против которых не существует действенных методов лечения. Все они могут вызвать эпидемии, к которым нужно готовиться уже сейчас. В этом списке вирус Эбола, ряд других геморрагических лихорадок, вирусы Зика и Нипах, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), тяжёелый острый респираторный синдром (ТОРС), а также «болезнь X» — серьёзный и неизвестный до этого патоген, который сейчас активно изучают учёные.