Казахский онлайн. Бесплатно и для всех

С началом нового учебного года в дистанционном формате, статистика сайта показала увеличение посещаемости Soyle.kz в несколько раз, что еще раз подтверждает: самостоятельное онлайн изучение казахского языка – дело нужное и необходимое, отмечают в фонде развития государственного языка, реализующего проект.

Сайт Soyle.kz – один из первых в Казахстане онлайн-ресурсов для самостоятельного изучения казахского языка. Такой формат упрощает процесс обучения, делает его доступным в любое удобное время.

«Именно возможность заниматься тогда, когда мне удобно, а свободного времени у меня катастрофически мало, и привлекло меня в Soyle.kz», - говорит алматинка Лариса Тян, мама троих детей и владелица своего бизнеса, связанного с растениеводством.

Лариса начала изучать язык, чтобы облегчить общение с коллегами.

«Я провожу много времени со своими сотрудниками. Казахский язык для них родной и бывали моменты, когда приходилось тратить время, чтобы понять друг друга. И в какой-то момент я осознала, что понимание казахского языка в первую очередь нужно мне самой, если я хочу получить нужный мне результат от нашей совместной работы, от своего бизнеса».

По словам Ларисы, она сразу искала такой вариант обучения, чтобы график мог быть подстроен именно под ее плотное расписание. Таким вариантом и стала мобильная версия Soyle.kz.

«По утрам, во время завтрака (а другого свободного времени у меня нет) я специально выделяю 20-30 минут, чтобы пройти урок и новые слова. Бывает так, что на одной теме я могу застрять на несколько дней. Повторяя новые слова или возвращаясь, чтобы разобраться более подробно. И приложение Soyle.kz в этом плане дает свободу, пролистнула назад, подсмотрела, вспомнила, повторила и дальше», - рассказывает Лариса о своем опыте использования мобильного приложения Soyle.kz.

Все материалы - уроки от начального уровня до продвинутого - направлены на развитие разговорной речи, ведь «Сойле» переводится как «Говори».