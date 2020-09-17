Казахский онлайн. Бесплатно и для всех

Мир все больше переходит в онлайн и пандемия только ускорила этот процесс. Но еще до нее были сервисы, активно развивавшиеся именно в онлайн-сегменте, среди них – сайт по изучению казахского языка Soyle.kz – одна из первых и крупнейшая подобная платформа в Казахстане.
С началом нового учебного года в дистанционном формате, статистика сайта показала увеличение посещаемости Soyle.kz в несколько раз, что еще раз подтверждает: самостоятельное онлайн изучение казахского языка – дело нужное и необходимое, отмечают в фонде развития государственного языка, реализующего проект.
Сайт Soyle.kz – один из первых в Казахстане онлайн-ресурсов для самостоятельного изучения казахского языка. Такой формат упрощает процесс обучения, делает его доступным в любое удобное время.
«Именно возможность заниматься тогда, когда мне удобно, а свободного времени у меня катастрофически мало, и привлекло меня в Soyle.kz», - говорит алматинка Лариса Тян, мама троих детей и владелица своего бизнеса, связанного с растениеводством.
Лариса начала изучать язык, чтобы облегчить общение с коллегами.
«Я провожу много времени со своими сотрудниками. Казахский язык для них родной и бывали моменты, когда приходилось тратить время, чтобы понять друг друга. И в какой-то момент я осознала, что понимание казахского языка в первую очередь нужно мне самой, если я хочу получить нужный мне результат от нашей совместной работы, от своего бизнеса».
По словам Ларисы, она сразу искала такой вариант обучения, чтобы график мог быть подстроен именно под ее плотное расписание. Таким вариантом и стала мобильная версия Soyle.kz.
«По утрам, во время завтрака (а другого свободного времени у меня нет) я специально выделяю 20-30 минут, чтобы пройти урок и новые слова. Бывает так, что на одной теме я могу застрять на несколько дней. Повторяя новые слова или возвращаясь, чтобы разобраться более подробно. И приложение Soyle.kz в этом плане дает свободу, пролистнула назад, подсмотрела, вспомнила, повторила и дальше», - рассказывает Лариса о своем опыте использования мобильного приложения Soyle.kz.
Все материалы - уроки от начального уровня до продвинутого - направлены на развитие разговорной речи, ведь «Сойле» переводится как «Говори».
Комплекс обучающих инструментов – грамматика, аудиофайлы с произношением слов и диалогов, видео с различными ситуациями, игры, тесты на проверку, литература, песни на казахском языке, тематический словарь и карточки для запоминания слов – все это дает возможность комфортно и быстро усвоить материал. При этом Soyle.kz постоянно обновляется, добавляются новые разделы.
«Не люблю разбираться в грамматике, считаю, что для разговорного уровня лучше учить сразу фразами», - считает Ирина Ильченко, жительница столицы.
Курс Soyle.kz направлен именно на обучение разговорному языку и предлагает много разных фраз, используемых ежедневно. Готовые речевые конструкции можно использовать при составлении собственных предложений. Новые слова также можно прослушать, а картинки помогут запоминанию.
«Занимаюсь казахским через сайт Soyle.kz. Так удобнее, чем в телефоне. Не каждый день, но 2-3 раза в неделю успеваю. У меня на один урок уходит минут 30-40. Бывает, что и отвлекаюсь от урока и перехожу по другим вкладкам. Там, кстати, на сайте еще много интересного материала: пословицы, интересные видеоролики, караоке», - рассказывает Ирина.
«Сейчас я спокойно могу ответить на простой вопрос и даже сама о чем-то спросить. Конечно, писать стихи на казахском языке я, наверное, не смогу, но общаться и понимать обычную речь для меня уже не сложно. И мне нравятся эти ощущения», - говорит она.
Рассуждая о сложностях в изучении казахского языка, Ирина и Лариса отметили трудности в произношении некоторых специфических звуков и выбор окончаний в том или ином слове при склонении. «Тут важна практика, поэтому меня этот момент не смущает», - уверенно говорит Лариса.
«Главное, тебя все равно понимают, поддерживают и радуются вместе с тобой, когда ты, хоть и коряво, но стараешься говорить на казахском языке», - отмечает в свою очередь Ирина.
Для того, чтобы начать самостоятельно изучать казахский язык, необходимо зарегистрироваться на сайте или скачать мобильное приложение. При поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и генерального партнера «Samruk-Kazyna Trust» проект Soyle.kz является бесплатным для всех и доступным для подписчиков из-за рубежа благодаря наличию англо-латинской версии. Soyle.kz создан специально для всех желающих изучать казахский язык, культуру и традиции казахского народа.