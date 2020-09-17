В июле рост смертности в Казахстане в 2,3 раза превысил прошлогодний показатель

Данияр Оразбаев, аналитик, Ербол Бостанов, финансист, специально для Vласти
Согласно официальной статистике, на 17 сентября в Казахстане выявлено более 137 тыс. случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии (по ней данные учитываются только с 1 августа) и 2020 смертей от них (данные по смертям от пневмонии - так же только с 1 августа). Из-за природы вируса и силы его воздействия определить точное количество смертей от него тяжело не только в Казахстане, но и во всем мире. Поэтому в западных странах аналитики фиксируют избыточную смертность — показатель смертности за определенный период времени, превышающий исторически сложившийся средний уровень. В него входят в том числе и те люди, которые не смогли получить должной медицинской помощи из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.
О методологии расчётов: на сайте комитета по статистике есть раздел с демографической статистикой, однако данные в нем не обновлялись с марта (квартальная периодичность). Но там же есть помесячная статистика смертности за последние несколько лет, в региональном разрезе. Показатели за весенний период могут показать влияние пандемии на уровень смертности в Казахстане. Для сравнения показателей взяты данные этого года и двух предыдущих – 2018 и 2019. Месячных данных в 2016-2017 годах на сайте комитета нет, поэтому остается использовать только среднее значение по 2018-2019 годам. Абсолютные показатели по каждому месяцу последних двух лет разнятся на 2,6%. В силу этого сравнение только с 2018-2019 годами кажется нам корректным. Не менее важно и то, что численность населения не претерпела значительных изменений за эти годы. Поэтому для наглядности средние значения за 2018-2019 годы сравниваются с абсолютными показателями смертности 2020 года.
О наблюдающейся тенденции на республиканском уровне: в 2018 и 2019 годах в Казахстане в среднем умирало по 11 тыс. человек в месяц. Показатели за январь и февраль 2020 года мало отличались от прошлогодних. Но режим ЧП, введенный в середине марта 2020 года, сильно изменил картину. За полмесяца жесткого карантина смертность упала на 23%, а в апреле – на 60%. Однако в мае, только треть которого прошла в режиме ЧП, мы наблюдали её всплеск – на 31% от средних значений. За июнь ситуация по стране усугубилась: рост на 36% от средних значений за год. В июле – наиболее острой фазе пандемии и повторного введения жесткого карантина – смертность возросла в 2,3 раза.
О наблюдающейся тенденции в разрезе регионов: региональная статистика соответствует республиканской тенденции, однако в отдельных регионах ситуация может отличаться. Особенно здесь стоит выделить Жамбылскую область, где наблюдалось необъяснимое снижение смертности в мае – на 3,8% от среднемесячного значения. Не менее примечательна ситуация в Алматы, где снижение смертности в апреле составило рекордные 73%, а рост в мае всего лишь 4,1%. Подобное снижение, наверное, можно объяснить установкой блокпостов и резким снижением смертности от ДТП, которая является самой высокой в Казахстане. Тем не менее, сложно объяснить почему в мае в Алматы мы не видим хотя бы 20% роста, который является минимумом для всех остальных регионов. Худшими регионами по росту смертности стали Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская и Павлодарская области, где рост составил свыше 40% от среднего значения 2018-2019 годов.
За июнь нет ни одной административно-территориальной единицы, в которой не произошел рост смертности по сравнению со средними значениями предыдущих лет. Минимальные значения показали Атырауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области (в пределах 11-15%). Наиболее высокий рост продемонстрировали Мангистауская, Кызылординская области, а также столица и Алматы – у всех рост в районе 56%. Худший результат в Туркестанской области и Шымкенте – рост 66%.
В июле ситуация с избыточной смертностью ухудшилась ещё больше: практически каждый регион показал 2-3 кратное увеличение показателя смертности.